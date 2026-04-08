Rata, grupo de música: "Ser blando y no tener miedo a mostrarlo te hace un duro"

Del 8 al 10 de abril se celebran en el marco de Murcia Río una serie de conciertos (19.00h) sobre una plataforma flotante. Los protagonistas serán Rata, Maldita Nerea y Walls.

Rata —Daniel Sabater (batería) y el bajista y productor Félix Esteban— estrenarán en directo el jueves 9 su álbum debut, 'No me quiero morir nunca'. Son expertos en convertir el caos en un estribillo pop que no te puedes sacar de la cabeza ni con tres cafés. Entrevistarles es sumergirse de lleno en el epicentro del nuevo pop-rock murciano. Félix ha soltado el bajo de Walls para rugir en primera línea, y se ha unido a Sabater para demostrar que se puede ser el chico sensible del pop y a la vez un auténtico «tipo duro» cuando la distorsión sube al once. Tienen ese contraste perfecto entre la energía cruda del directo y la sensibilidad del indie-pop. En Rata han encontrado su ecosistema natural: un indie rock de colmillos afilados y herencia de Royal Blood, pero con la puntería melódica de quien sabe fabricar himnos para festivales, aportando ese brillo pop que convierte la rabia en vulnerabilidad. No es una colaboración pasajera, sino un pacto de sangre sellado con distorsión.

Tras el éxito de su EP 'Niñato' y la unión generacional con Hens en 'Aquí estoy yo', el proyecto llega a su momento de gracia con 'No me quiero morir nunca', un disco que huele a asfalto y a búsqueda incansable de la identidad, que rezuma en temas como 'Yo de mayor quiero ser yo'. No es casualidad que se hayan alzado con el premio a Mejor Artista Emergente en los Premios Yepes. Lo suyo es un asalto directo a la escena nacional desde su madriguera.

Nos sentamos con ellos para hablar de "tipos duros", de la euforia de los escenarios y de por qué, en un mundo que va demasiado rápido, ellos han decidido que la música es la única forma de alcanzar la inmortalidad.

Lo de Rata no es música de ascensor; es un puñetazo de indie rock en toda la boca propinado con sonrisa ladeada. Ya preparan el Borracho Tour, una gira que promete dejar los tímpanos temblando y las barras de los bares temiendo por su ‘stock’.

En el escenario Primavera Río estaréis adelantando en directo vuestro primer LP, que saldrá el 17 de abril. Habéis sido el grupo sorpresa hasta hace bien poco, pero tengo la sospecha de que se han articulado estos conciertos en consonancia con vuestros conciertos sorpresa de madriguera. ¿Es así?

Nos gusta que pasen cosas, y queríamos presentar el disco de una manera especial. Nuestro equipo junto a Yayo de Estrella Levante tuvo esta idea, y de repente se ha convertido en una cosa más grande. No podemos estar más orgullosos de ello.

Enhorabuena por ese galardón a Mejor Artista Emergente en los Premios Yepes. ¿En qué momento pensasteis que este formato y sonido podría encajar fuera de vuestros proyectos actuales? ¿Se siente una presión extra o es simplemente gasolina para seguir quemando amplificadores?

¡Muchas gracias! El proyecto empezó con la premisa de disfrutar y tocar en escenarios. Es lo único en lo que pensamos. Cuando empezamos a hacer música, nos dimos cuenta de que los temas iban a estar guapísimos para tocar en los escenarios, y nos propusimos tocarlos de la manera que fuera. Se nos ha ido de las manos, y cuando vemos la gira que tenemos por delante solo sentimos ganas. Estamos viviendo un sueño.

Hemos conseguido con muchas horas de ensayo y dinero invertido sonar como 30 personas

¿En el escenario seguís siendo solo vosotros dos, batería y bajo? ¿No va a entrar un guitarra ? ¿Cómo planteáis el directo?¿Hubo miedo de que algún amplificador acabara en el agua con el entusiasmo?

Nos hace gracia que el formato sea nosotros dos solos… Hemos conseguido con muchas horas de ensayo y mucho dinero invertido en pedales y amplificadores que Félix suene como 30 personas. Si no te lo crees, vente a un bolo.

El ADN de Rata: definís vuestro sonido como indie rock con estribillos pop. Con referentes como Royal Blood, ¿cómo encontráis ese equilibrio para que la canción sea «cañera», pero todo el mundo termine coreando el estribillo? ¿Qué bandas os influyeron a la hora de crear Rata?

Al final, aunque suene distorsionado, a nosotros lo que nos gusta es el pop. El problema es que también nos encanta tocar muy fuerte en un escenario… Seguimos en la búsqueda de la mezcla de ambas. Es díficil hablar de referencias concretas para nuestro sonido, hemos escuchado de todo. Félix ha escuchado desde Marea hasta Daddy Yankee, y Dani desde Dream Theater hasta Gracie Abrahams.

Daniel Sabater (batería) y el bajista y productor Félix Esteba, integrantes del grupo murciano Rata. / Alberto Soriano Morata

El EP Niñato puso la primera piedra, pero el LP No me quiero morir nunca suena a consolidación. ¿Qué ha cambiado en vuestra forma de componer o de entender el grupo desde aquellos primeros temas?

La verdad que no sabríamos decir en qué ha cambiado, o siquiera si ha cambiado. Entiendo que sí, pero como nosotros. Solo hacemos canciones que nos encantaría tocar en un escenario, y contando cosas que nos pasan.

Félix, vienes de ser bajista de Walls. ¿Cuánto de esa disciplina de giras grandes y de ese lenguaje urbano se filtra en Rata?

Al final llevo mucho tiempo con Walls, y he crecido viéndole hablar y desenvolverse en escenarios. Pienso que tiene una manera única de comunicar; algo seguro que se me ha pegado, o eso espero.

Dani, te conocemos por una faceta quizás más melódica o de ‘bedroom pop’. ¿Qué es lo que más te divierte de "ponerte la chupa de cuero" y rockear con Rata en este proyecto?

He descubierto que tocar la batería es lo que más me divierte del mundo. Lo que más me gusta es tocar muy fuerte, aunque al pobre Félix lo llevo frito.

La colaboración con Hens en Aquí estoy yo fue un pelotazo. ¿Cómo surgió esa unión? Parece que la escena pop-rock nacional está más unida que nunca.

Conocemos a Hens desde hace tiempo, hemos estado juntos en muchos escenarios, y sobre todo en muchos bares. Nos escribió para ver si hacíamos algo juntos, y nos enseño un trocito del tema que había hecho él, y nos enamoramos de primeras, aparte de que Hens es un tipazo.

Temas como Tipos duros o Borracho tienen una honestidad muy directa. ¿Es el disco una oda a la juventud, o más bien una terapia para aceptar que os hacéis mayores? ¿Cuál es el hilo conductor?

Es un poco todo. Estamos hablando de cosas que nos hacen felices y que, si te pones a reflexionar lo suficiente, puede darte miedo que se acaben.

En Yo de mayor quiero ser yo (¡en cifras ha sido un disparate!), lanzáis un mensaje muy potente de identidad. ¿Es difícil mantener esa esencia propia cuando la industria a veces empuja hacia lo que funciona en TikTok?

Intentamos pensar lo mínimo en lo que la industria pide, y sobre todo si tiene algo que ver con TikTok. El plan es seguir siendo nosotros.

Yo también pensaba que sí tiene un poso algo más agridulce. ¿Es el momento introspectivo necesario dentro de tanta euforia?

El tema surgió sin pensarlo. Fue de los últimos que escribimos para el disco, y mientras estábamos en ese proceso nos dimos cuenta de lo triste y emocional que era. Desde que lo hicimos, cada vez que lo escuchamos nos dan ganas de llorar.

La sala tiene una magia diferente y se nos ve tal y como somos

El Borracho Tour se presenta intenso. ¿Qué puede esperar alguien que solo os ha escuchado en Spotify cuando os vea en una sala ?

Al final, en Spotify lo que estas escuchando es la música simplemente, y puedes llegar a conectar o no. Creo que la sala tiene una magia diferente y se nos ve tal y como somos; además de que el grupo está pensado para tocar en directo, es lo que mas nos gusta.

Creasteis una campaña para potenciar que los fans hablen mal de vosotros y vuestro trabajo, que ha sido , sorprendentemente , un gran estímulo. ¿En qué consistió? ¿Qué os llamó más la atención? Parece que os va lo de romper estereotipos.

Nuestros colegas empezaron a comentarnos de coña, y nosotros lo subimos para reírnos. De repente, la gente empezó a unirse a la broma, y se ha creado algo flipante. Cuando estamos tristes nos metemos a los comentarios y se nos pasa.

Daniel Sabater (batería) y el bajista y productor Félix Esteba, integrantes del grupo murciano Rata. / Alberto Soriano Morata

Ojalá me sugiere a Los Planetas. ¿Habíais pensado en ellos cuando escribisteis esta canción?

No estábamos pensando en nada cuando la hicimos, la verdad, estábamos con Gonzalo de Karavana y empezamos a grabar cosas sin parar y salió así.

Yo soy como soy es una celebración a la vida ruidosa. De ahí salió el título del LP, No me quiero morir nunca. ¿Qué os hace tan especiales?

El disco nos ha pillado en un momento de nuestra vida en la que estamos muy bien, estando presentes y compartiendo con nuestra familia y amigos. Sin quererlo y hablando sobre las cosas que nos pasan, estamos celebrando la vida. No somos nada especiales, solo nosotros, pero eso es la hostia.

El 10 de abril se publica Tipos duros, el último adelanto antes de la salida del disco. ¿No hay nadie tan duro que sea tan blando? ¿Qué reto tenéis a partir de ahora?

Somos las personas más blandas que conocemos, y pensamos que ser blando y no tener miedo a mostrarlo te hace un duro. Reto como tal no nos hemos planteado ninguno. Nosotros solo queríamos hacer este disco, y ha sido un proceso muy duro, largo y bonito… Ahora viene lo divertido, que es girarlo. Queremos hacer los bolos mas guapos posibles, y mañana Dios dirá. n