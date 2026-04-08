Ocho municipios del Valle de Ricote se unen en torno al libro

El Valle de Ricote es uno de los últimos rincones de España donde vivieron los moriscos, y donde ha quedado hasta la actualidad su modelo de cultivo de regadío. Ese mismo territorio, donde el río Segura vertebra una huerta fértil entre municipios pequeños y con arraigo, celebra del 17 al 24 de abril su III Feria del Libro, una iniciativa que convierte la cultura compartida en el mejor argumento para seguir siendo comarca.

La presentación tuvo lugar este miércoles en el Teatro Cervantes de Abarán, con la presencia del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y de alcaldes y concejales de los ocho municipios participantes: Abarán, Archena, Blanca, Cieza, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Un proyecto que nació para quedarse

La feria nació al amparo del proyecto El Valle de los Sabios. La cultura que nos une, una iniciativa de colaboración intermunicipal cuyo objetivo es fortalecer la identidad cultural del valle, fomentar la lectura y crear una red estable entre sus ocho municipios que permita optimizar recursos y generar programación cultural conjunta.

Desde 2024, la Feria del Libro Valle de Ricote aglutina diversas actividades en torno al Día del Libro en todos los municipios valricotíes. Esta tercera edición llega, por tanto, con más peso y con el respaldo explícito de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Para Patricio Sánchez, la feria encarna "la apuesta decidida del Gobierno regional por impulsar proyectos culturales de carácter comarcal que refuercen la identidad, la cohesión territorial y el acceso a la cultura en todos los municipios de la Región de Murcia". Una declaración que adquiere más peso en un territorio que, como el Valle de Ricote, ha visto descender su población a lo largo de las últimas décadas y que encuentra en la cultura uno de sus principales motores de cohesión.

Una semana de actividades en toda la comarca

La programación se desplegará de forma coordinada en los ocho municipios durante toda la semana. El formato es deliberadamente descentralizado: no hay una capitalidad única ni un escenario principal que concentre toda la atención, sino una red de propuestas que lleva los libros y los autores al corazón de cada pueblo. Presentaciones literarias, encuentros con autores, talleres creativos y actividades infantiles compondrán una agenda pensada para todos los públicos y para que ningún vecino tenga que desplazarse fuera de su municipio para participar.

Entre las apuestas transversales de esta edición destaca un concurso infantil de intercambio de postales entre escolares de los distintos municipios, una iniciativa que conecta a los más jóvenes de la comarca a través de la escritura y refuerza el sentido de pertenencia a un territorio común. También se contempla la presencia de autores invitados con actividades replicables en todos los municipios, lo que garantiza que la experiencia sea compartida independientemente del tamaño o los recursos de cada localidad.

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El director general de Patrimonio Cultural subrayó durante la presentación que esta feria "es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y el compromiso del Gobierno regional permiten acercar la cultura a todos los rincones de la Región". Una apuesta que tiene un significado especial en una comarca como el Valle de Ricote, cuyo paisaje está reconocido por el Ministerio de Cultura como Paisaje Cultural de valor excepcional en Europa, al tratarse de un oasis en medio de una zona semidesértica con una historia que se remonta a la dominación árabe de los siglos VIII al XIII.