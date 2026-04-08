Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril

Murcia volverá a situarse bajo los focos del sector audiovisual en las próximas semanas. Una nueva serie ha puesto en marcha un casting de figuración en Murcia que hará parada en la Región durante casi un mes, ofreciendo a decenas de personas la posibilidad de formar parte de un rodaje profesional.

Aunque el proyecto mantiene discreción sobre sus detalles, la Film Comisson ha anunciado la convocatoria en sus rededes sociales. La producción busca hombres y mujeres de todas las procedencias, con perfiles capaces de adaptarse a distintos papeles, desde ciudadanos anónimos hasta figuras más reconocibles dentro de la historia.

Fechas del rodaje y localizaciones

El calendario sitúa a Murcia como uno de los puntos clave del rodaje, con jornadas previstas entre el 20 de abril y el 14 de mayo. Antes, el equipo habrá pasado por Almería el 17 de abril, y posteriormente se trasladará a Barcelona, donde continuará el trabajo entre el 18 de mayo y el 5 de junio.

Entre los perfiles más demandados destacan personas de origen africano —especialmente de países como Mauritania, Mali o Burkina Faso—, así como menores de edad. La intención, según se desprende de la convocatoria, es construir escenas con una fuerte carga de realismo, en las que tendrán cabida roles como militares, políticos, familiares o manifestantes.

Desde la organización insisten en la importancia de cumplir con los requisitos: será imprescindible contar con documentación en regla y permiso de trabajo vigente. En el caso de los menores, además, deberán disponer de DNI. También recuerdan que la inscripción implica disponibilidad real para las fechas de rodaje.

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Este tipo de iniciativas no solo acercan el mundo del cine y la televisión a la ciudadanía, sino que también refuerzan el papel de Murcia como escenario cada vez más habitual para producciones audiovisuales. Para quienes estén interesados, la oportunidad está sobre la mesa: participar en una serie puede estar más cerca de lo que parece. La inscripción se puede realizar a través de la página web www.modifie.com.