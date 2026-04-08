Hallan una receta de pintura con "oro rojo" única en la península, en la ‘domus Salvius’ de Cartagena

Cartagena desentierra un nuevo hito arqueológico para su patrimonio que da una buena medida del alto conocimiento de los artesanos que trabajaban en la metrópolis de Carthago Nova, en torno al siglo I a. C. y el siglo II posterior. Una investigación de la Universidad de Córdoba en colaboración con la de Murcia acaba de revelar el hallazgo de una "avanzada receta [de pintura] nunca antes vista en Hispania" y con un solo precedente en Éfeso, en Turquía.

En concreto, en los murales de la domus de Salvio de la trimilenaria. La singularidad de esta técnica reside en la capacidad de los artesanos para extraer pigmentos de materiales y mezclarlos, de manera que se abarataban costes y garantizaban una mayor perdurabilidad.

Las pinturas muestran una gran presencia de "oro rojo" o cinabrio: "Tenemos que pensar que era el pigmento más caro, incluso diez veces más valioso que cualquir otro, y se encontró en grandes superficies de la domus", explica al teléfono —en una excacavación en la Comunidad Valenciana— el arqueólogo Gonzalo Castillo Alcántara (Cartagena, 1993) para confirma una teoría que los investigadores ya manejaban: que la domus de Salvio pertenecía a una familia pudiente, capaz de permitirse el uso de materiales costosos para construir y decorar su hogar.

De hecho, este "oro rojo" era el único del que se debía adelantar el precio, afirma el contratado postdoctoral.

Los catedráticos de la UMU Alicia Fernández y José Miguel Noguera firman el artículo

Castillo es uno de los tres investigadores que aporta la UMU, a los que se suman los catedráticos de Arqueología Alicia Fernández Díaz y José Miguel Noguera Celdrán. Los tres firman junto a los expertos José Rafael Ruiz Arrebola y Daniel Cosano Hidalgo —de la Universidad de Córdoba— el artículo sobre este descubrimiento en la revista científica Heritage Science, dedicada a la aplicación de métodos científicos al estudio, conservación e interpretación del patrimonio.

"Una de las villas romanas mejor conservadas"

El proyecto fue iniciado por la catedrática Fernández Díaz en el marco de unas investigaciones en las villas del barrio univesitario de Cartagena, que engloba a la famosa ‘domus Salvius’, "una de las mejores conservadas" de la época alto imperial. Tras una paralización, los fondos aportados por la Fundación Séneca han permitido recientemente retomar la excavación de la residencia de 1.000 metros cuadrados y rodeada de un pórtico de columnas jónicas y corintias.

El estudio no se queda en un análisis descriptivo y químico para conocer la composición de los pigmentos, su origen, la fabricación, el uso o la datación. Con la mirada arqueológica "podemos observa la presencia del 'oro rojo’ en una gran superficie de los paneles, donde se exhibía la decoración de mayor calidad", observa Castillo.

Los investigadores apuntan a la existencia de recetarios y talleres en los que este conocimiento se generaba y compartía no solo en Carthago Nova sino también más allá de las fronteras de Hispania. Según Castillo, está pendiente de publicarse una monografía sobre la investigación del barrio universitario para observar la evolución de estilos.