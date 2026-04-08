‘De Fortuny a Montmartre’ supera las 11.000 visitas en poco más de un mes en Murcia

La exposición De Fortuny a Montmartre, organizada por la Fundación Cajamurcia, ha superado las 11.000 visitas en apenas mes y medio, lo que la marca como una de las propuestas culturales más destacadas de esta temporada en Murcia. Más allá de la cifra, el éxito de público confirma un interés regional por una exposición que muestra algo más que la mera proposición de un recorrido artístico, la exposición, se plantea como un viaje sensorial a uno de los momentos más decisivos de la historia del arte español.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX los creadores españoles comenzaron a situarse en el centro del debate europeo, estableciendo un diálogo constante con ciudades como Roma y, especialmente, París, epicentro de las vanguardias.

El punto de partida es Mariano Fortuny Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874), el pintor español más internacional del siglo XIX según la historiografía del arte, solo por detrás de Goya en influencia y proyección europea. Muerto con apenas 36 años por una hemorragia estomacal, su preciosismo técnico —visible en obras como La vicaría, hoy en el Museu Nacional d'Art de Catalunya— marcó a toda una generación de creadores y abrió el camino a los artistas que la muestra reúne. El recorrido culmina en el efervescente ambiente bohemio de Montmartre, el barrio parisino que actuó como laboratorio de las vanguardias del cambio de siglo.

Sorolla, Zuloaga, Casas, Rusiñol

Entre ambos extremos, las 66 obras seleccionadas por los comisarios Helena Alonso y J. Óscar Carrascosa trazan una cartografía precisa de la pintura española entre el último tercio del siglo XIX y los primeros compases del XX. Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Joaquín Mir son los nombres más reconocibles de un elenco que permite seguir el pulso de una época en tensión entre el costumbrismo —con su galería de tipos populares, flamenco y tauromaquia— y las corrientes renovadoras que empujaban hacia el realismo y el modernismo. Para los propios comisarios se trata de "un momento clave en el que nuestro arte se abre al mundo y redefine sus lenguajes".

Unos visitantes observan las obras de la exposición. / Juanchi López

Roma y París fueron los grandes escenarios de esa transformación: ciudades de formación, consagración y encuentro donde los artistas españoles encontraron interlocutores internacionales y mercados ávidos de imágenes de una España mítica.

Esa construcción del imaginario es, precisamente, uno de los hilos más sugestivos de la propuesta. La exposición examina cómo la mirada foránea —la de viajeros, escritores y coleccionistas europeos— contribuyó a fijar una imagen estereotipada del país que los propios pintores acabaron asumiendo como representación casi objetiva de su identidad cultural. El orientalismo de Fortuny, que deslumbrado por la luz norteafricana durante la Primera Guerra de Marruecos quedó cautivado por el mundo árabe, de capital importancia en su arte posterior, es el ejemplo más elocuente de ese mecanismo.

Del costumbrismo a las vanguardias

El discurso expositivo se articula en secciones temáticas que permiten rastrear esa evolución: del orientalismo romántico al paisaje mediterráneo —donde la luz del sur actúa como protagonista—, y de las tradiciones populares a los primeros gestos de un modernismo que anticipa las vanguardias del siglo XX.

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Las obras proceden del Museo Fundación Fran Daurel de Barcelona, la Casa Museo Fuente del Rey-Fundación AMYC de Madrid, el Museo Diocesano de Barcelona y diversas colecciones privadas. El presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, subrayó en la inauguración que la muestra "invita al espectador a ir más allá de los clichés y descubrir la riqueza, la diversidad y la modernidad de la pintura española en uno de sus momentos más brillantes".