Abre el plazo para convertirse en leyenda del Cante de las Minas 2026

La Fundación Cante de las Minas anuncia la convocatoria de los concursos de su edición 2026 para descubrir a los próximos talentos flamencos y que convertirá La Unión en la capital mundial del flamenco entre el 29 de julio y el 8 de agosto.

La Gran Final, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto, desvelará los nombres de los nuevos triunfadores que alzarán los trofeos. La Lámpara Minera, en la modalidad de Cante, ofrecerá el mayor galardón, de 15.000 euros.

En la modalidad de guitarra, el premio Bordón Minero será de 6.000 euros y 2.000 para el segundo clasificado

Se premiará con 3 000 euros a la mejor interpretación de cante en las categorías de Cartageneras, Tarantas, Marcianas y otros cantes mineros. Por otro lado, dentro del grupo de cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva y otros cantes derivados del fandango andaluz, los concursantes optarán a un premio de 3 000 euros.

En el de cantes bajoandaluces, se establecen dos premios de 2 000; uno para tonás, seguirías, soleares, bulerías por soleá, cañas, polos livianas y serranas, así como para bulerías, cantinas, tangos, tientos, peteneras, farrucas, fandangos personales, y otras modalidades de cante propuestas por los concursantes.

En la modalidad de guitarra, el premio Bordón Minero será de 6.000 euros y 2.000 para el segundo clasificado. El de baile, Desplante, 6 000 y 3 000 para primero y segundo. Y el Filón (Instrumentista flamenco), otros 6 000 y 2 000 para el segundo clasificado. También habrá sitio para el premio del jurado al Mejor artista de acompañamiento, con 1 000 euros al mejor artista de respaldo a los concursantes.