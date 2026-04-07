Premio Mandarache: los jóvenes que "están descubriendo la literatura" llevan a la final tres géneros diferentes

Novela gráfica, colección de relatos, prosa poética. Los comités de lectura del Premio Mandarache 2026, formados por miles de jóvenes de entre 15 y 30 años de las tres Cartagenas —de España, Chile y Colombia—vuelven a llevar a la final una diversidad de géneros literarios. Los autores finalistas son José Antonio Pérez Ledo (Bilbao, 1979) y Álex Orbe (Barakaldo, 1973), por el cómic 'El invasor'; Borja Echeverría (Pamplona, 1988), por 'Al universo no le interesa tu vida', y Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977), por 'El sueño de toda célula'. Este viernes, 9 de abril, los autores compartirán la jornada con los jóvenes. Primero, con unas charlas ante 1400 de ellos, a las 9. 30 horas.

Después, impartirán el ya clásico taller de escritura Libreta Mandarache en el ARQVA a las seis de la tarde. En la Fundación Mediterráneo de Cartagena, a las 19.30, se darán cita los clubes de lectura del municipio, abierto al público general hasta completar aforo. El ganador se dará a conocer el 8 de mayo, en una gala en El Batel, donde recibirá el premio de 5.000 euros y una escultura del artista murciano Ángel Haro.

Las preguntas ¿De dónde nace su libro? ¿Hubo un momento concreto, una imagen o una experiencia que encendió la mecha? Más de 8.000 jóvenes de Cartagena han leído su obra, la han debatido en comités de lectura y ahora van a votarla. ¿Qué siente al saber que son ellos quienes deciden quién gana? Conectar con lectores jóvenes exige un equilibrio muy difícil: no infantilizar, no aburrir, no condescender. ¿Cuál es la clave para conectar con esa edad? El 9 de abril estaráfrente a 1.400 estudiantes en El Batel. ¿Qué espera del encuentro? ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran o qué teme que le pregunten? ¿Qué le gustaría que un lector juvenil pensara o sintiera justo al cerrar su libro por última vez?

'El invasor' (Astiberri, 2024)

José Antonio Pérez Ledo y Alex Orbe: "Ser candidatos es un premio en sí mismo"

José Antonio Pérez Ledó (Bilbao, 1979) / L.O

1. José Antonio: La historia nace cuando mi mujer visita un centro de formación profesional en un barrio de Bilbao y me cuenta que en ocasiones los profesores se encuentran con alumnos que estudian por el día y mendigan por la noche. Son inmigrantes sin una red de protección que, al cumplir los 18 años, han sido expulsados de los pisos de acogida donde han permanecido desde su llegada a España.

2. Alex: Cuando tuve conocimiento de en qué consistía el premio Mandarache me quedé asombrado, es emocionante la mera existencia de un certamen así, gente joven comprometida con la lectura. Solo ser candidatos es un premio en sí mismo.

Alex Orbe (Barakaldo, 1973) / L.O

3. J. A: No era nuestra intención apelar a un público concreto, no es una obra orientada a un lector o lectora adolescente, pero suponemos que tratar con respeto y confiando en la inteligencia de quien reciba el libro es suficiente.

Espero que ayudemos a que el lector empatice con personas en una situación difícil José Antonio Pérez Ledo — Escritor

4. A: Todos los encuentros telemáticos que hemos tenido hasta ahora con diferentes participantes del Mandarache han sido muy satisfactorios, vienen con muchas preguntas y se genera un debate muy variado.

Es emocionante la mera existencia de un certamen con gente joven comprometida con la lectura Alex Orbe — Ilustrador

5. J.A: Espero que hayamos ayudado a que el lector empatice con la situación de las personas en una situación tan difícil como la de Omar y no se queden en los mensajes, casi siempre negativos, que dan muchos medios de comunicación cuando hablan de personas en situación de vulnerabilidad.

'El sueño de toda célula' (Kriller71, 2024)

Maricela Guerrero: "Es vital que los jóvenes decidan y sean considerados"

Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977) / L.O

1. Surge de un deseo muy genuino por volver a conversar con los árboles de mi infancia, estaba pasando por momentos muy complicados emocionalmente y comencé a escribir poemas que tenían que ver con árboles, después se enriquecieron con la investigación y el mundo de las células. Para este libro, encontré en la meditación y la visualización creativa una forma de estar conmigo y escribir desde del mundo interior.

2. Mucha alegría que sean los jóvenes quienes elijan y decidan a qué libro premiar, debería replicarse en cada ciudad del mundo. Que los jóvenes hablen, decidan y sean considerados es vital para crear mundos donde sí queramos vivir; mundos que nos entusiasmen en compañía de todos los seres con quienes compartimos esta generosa Tierra.

3. Si alguien ha encontrado una fórmula que la comparta esa es una de las preguntas que atraviesa mi trabajo como escritora y como madre de dos brillantes adolescentes en un mundo complejo con tantas fuerzas y energías contrarias a la vida. Este libro fue una primera forma de hablar conmigo sobre la culpa, la tristeza, el miedo para poder ir al encuentro con mis propios hijes.

Este libro fue una primera forma de hablar conmigo sobre la culpa, la tristeza, el miedo

4. Espero escuchar, estar atenta a lo que los jóvenes quieran decirnos de su experiencia en el mundo, de en cuál les gustaría vivir y crear. Me gustaría saber cuáles son sus miedos, sus alegrías y cómo es que disfrutan o juegan en este mundo. Quizá me gustaría que me preguntaran sobre la flora y fauna de la Ciudad de México y más que sus preguntas, me daría miedo un silencio total.

5. Apertura, posibilidades, ganas de escribir, de investigar sobre sus propias células. Que sintieran que el mundo está ahí abierto y amoroso para ser explorado y vivido; que somos parte de él y que forma parte de nosotros. Que no es una materia o recurso explotable sino pura belleza compartida.

'Al universo no le interesa tu vida' (Versátil, 2024)

Borja Echeverría: "Este público está abierto a dejarse sorprender"

Borja Echeverría (Pamplona, 1988) / L.O

1. El origen del libro no nace de una sola chispa, sino de muchas pequeñas. Es un libro de relatos y cada historia tiene su propio origen. Varias parten de experiencias personales, aunque luego las disfrazo de fantasía o ciencia ficción. El humor está presente en todas. Siempre ha sido mi forma de procesar situaciones que me parecen frustrantes o injustas, y también es el nexo de unión del libro.

2. Saber que más de ocho mil personas han leído mi libro ya me parece increíble. Es, de por sí, un premio enorme. Y, si hay que elegir un jurado, me encanta que sea uno formado por lectores jóvenes, que están descubriendo la literatura. Los jurados de escritores veteranos tienen un criterio sólido, pero también más definido; este público está abierto a dejarse sorprender.

3. El formato de relato corto ayuda a conectar con lectores jóvenes. Vivimos rodeados de estímulos y eso influye en cómo leemos. Las historias cortas enganchan más rápido al lector y no demandan tanta atención como una novela. Además, la forma de hacer crítica social que tiene el libro puede gustar a los adolescentes: trato de explicar las cosas de forma divertida, pero sin ser condescendiente.

Mi forma de hacer crítica social puede gustar a adolescentes: explicar las cosas de forma divertida

4. Da igual que seamos mil cuatrocientas personas o un grupo pequeño: quiero que nos divirtamos comentando el libro, como si estuviéramos en un club de lectura de barrio. Me gustaría que preguntaran con total libertad, tanto sobre los puntos fuertes del libro como sobre los más flojos, siempre con respeto. De ahí salen las mejores conversaciones.

5. Me gustaría que se quedaran pensando un poco en el mundo que les rodea. Hay bastante crítica social en las historias, y ojalá sirvan para que se cuestionen algunas cosas y piensen en qué podríamos hacer para cambiarlas. Tampoco quiero que aborden el futuro con negatividad; espero que sepan tomarse esas situaciones con humor y se despidan del libro con una sonrisa.