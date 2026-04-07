La Academia de la Música nomina a la murciana Alicia Morote a Mejor Álbum de banda sonora en el corto 'La Otra Orilla'

A la compositora Alicia Morote (Murcia, 1988) le quedan pocos premios en los que nominen sus composiciones musicales. Este año aspira a un nuevo galardón: está seleccionada en la III Edición de los Premios de la Academia de la Música de España —que se entregarán el próximo 26 de mayo— en la categoría de Mejor Álbum de banda sonora, series, videojuegos, publicidad y sintonía por la melodía que envuelve el emotivo cortometraje 'La Otra Orilla', que narra la historia María Moscoso, la primera niña catalogada como 'crónica compleja' en la Región de Murcia.

La música de Alicia en este 'film' de 30 minutos tiene un papel protagonista. María Moscoso contó en una entrevista con José Miguel Lax en La Opinión que la música había sido fundamental para ella en el hospital, donde ha pasado casi toda su vida entre cirugías de alto riesgo e ingresos prolongados: "En 2019, cuando estuve intubada durante mucho tiempo, me ponían música todo el día y, aunque parecía imposible, yo la escuchaba. Para el corto queríamos mostrar esa parte: la María que vive la música como identidad".

'La Otra Orilla', dirigida por Jerónimo Molero y producida por Isabel Esparcia —madre de María—, recorrió distintos festivales como los de Madrid, Murcia y Chicharrón, y ya ha recibido premios a la Mejor Banda Sonora y Mención Especial del Jurado. El corto es la penúltima de las producciones de la más de treinta en las que ha estado involucrada Alicia Morete. Algunas de ellos con repercusión internacional, como 'La habitación de al lado', 'Madres Paralelas' y 'Dolor y Gloria'; todas de Pedro Almodóvar.

María Moscoso; su madre Isabel Esparcia y la compositora Alicia Morote, en el Bando de la Huerta 2026 / L.O

Por esta última logró Alberto Iglesias el premio a la Mejor Música Original en el Festival de Cannes 2019. Alicia ha trabajado en numerosos proyectos mano a mano con el compositor guipuzcoano, entre ellas, las producciones del director manchego. Con Iglesias rozó, además, el Goya al Mejor Corto Documental en 2022.

Un año después recibió el Premio Alfonso X de la Cultura por la música de 'Emilia', del director Calvo Buttini, que grabó con la Orquesta Sinfónica de la Región. Este año estrenó con la agrupación murciana su obra 'Sight', con gran éxito, tras haber recibido una beca de la Fundación SGAE en 2024.

Los Premios de la Academia de la Música de España tienen como fin celebrar y destacar el talento, el esfuerzo y la pasión de los profesionales de la música. Morote compite con Aitor Etxebarria, por la banda sonora de la serie original de HBO 'Furia'; con Pilar Onares, que realizó el 'shoundtrack' de la producción española 'Vírgenes'; Joan Vila, con su banda sonora original en 'Silencio', y Vanessa Garde Luque, que ha producido la musica de la cinta ' 'Sin cobertura'.

Alicia Morote es graduada con honores en Composición Musican en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Más tarde, en 2015, fue premiada con una beca del Berklee College of Music de Valencia para cursar el máster en Composición de Música para Cine, TV y Videojuegos. Unos estudios estrechamente vinculados con la categoría por la que ahora la academia la nomina por primera vez en uno de sus premios, entre otros cuatro compositores.