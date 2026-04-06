Premio Hache: Los finalistas ante el "mejor jurado"

El Premio Hache es un termómetro de las inquietudes de los jóvenes cartageneros y, acaso, de su generación. El jurado formado por adolescentes de entre 12 y 14 años de colegios e institutos de Cartagena y de los centros de la Unidad de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales (Zonna) han elegido 'Lamusa', de May López (Roquetas de Mar, 1994); 'Un lobo dentro', escrito por Pedro Mañas (Madrid, 1981), y 'Las cien tormentas', de Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972) como los finalistas del ya tradicional premio, en su vigesimoprimera edición. La selección de este año coincide en una literatura de aprendizaje con tramas en torno al duelo, a las turbulencias de la adolescencia y a entrenar la mirada para deleitarse con la belleza.

El miércoles 8 de abril, los autores conversarán con su joven auditorio en El Batel, a las 9. 30 horas. Por la tarde, a las 17 horas, visitarán Zonna y una hora después, compartirán el taller de creación literaria Libreta Manarache en el ARQVA. El próximo 8 de mayo se conocerá al ganador en el auditorio cartagenero.

Las preguntas ¿De dónde nace su libro? ¿Hubo un momento concreto, una imagen o una experiencia que encendió la mecha? Más de 8.000 jóvenes de Cartagena han leído su obra, la han debatido en comités de lectura y ahora van a votarla. ¿Qué siente al saber que ellos quienes deciden quién gana? Conectar con lectores jóvenes exige un equilibrio muy difícil: no infantilizar, no aburrir, no condescender. ¿Cuál es la clave para conectar con esa edad? El 8 de abril estará frente a 1.400 estudiantes en El Batel. ¿Qué espera del encuentro? ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran o que teme que le pregunten? ¿Qué le gustaría que un lector juvenil pensara o sintiera justo al cerrar su libro por última vez?

'Lamusa' (Crononauta, 2024)

May López: "Debemos a los lectores que vivan nuestras historias"

May López (Roquetas de Mar, 1994) / L.O

1. Nació de un momento muy duro en mi vida, una etapa en la que yo misma me encontraba en un bloqueo creativo del que no era capaz de ver el final. La necesidad de darle forma y voz a esa incapacidad para crear fue lo que me llevó a crear primero al demonio protagonista y luego todo lo demás.

2. Es a los lectores a quienes debemos que nuestras historias sigan vivas. No creo que haya criterio mejor que el de aquellos que viven una historia por primera vez sin saber nada de ella, que la disfrutan a ciegas y dejándose llevar por sus páginas. Es un modelo que se debería adaptar en más premios literarios, o incluso crear nuevos para incentivar aún más esa participación de la comunidad lectora joven.

3. No hay más fórmula mágica que el recordar cómo nos sentíamos nosotros a esa edad. Cuando escribo, intento pensar en qué es lo que me hubiera gustado que me contaran cuando tenía esa edad. Es fundamental no olvidar que los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana, y que la manera de transmitirles mensajes tan duros como el de cómo gestionar el duelo puede influir en cómo se enfrenten a los reveses de la vida en el futuro. La literatura es una herramienta maravillosa y poderosa, y si te diriges a un público joven tienes que intentar ayudarles con tus escritos a capear los temporales que suelen azotar durante la adolescencia.

La literatura es una herramienta para ayudar a capear los temporales durante la adolescencia

4. Se me encoge el corazón pensando que tantos lectores han leído las novelas y estarán deseando hablar conmigo y con mis compañeros sobre ellas. Estoy abierta a todas las preguntas posibles, creo que es la mejor forma de que nos conozcan tanto a 'Lamusa' como a mí un poquito mejor.

5. Paz. Quiero que, independientemente de si han vivido o no una situación similar a la que se describe en el libro, puedan acompañar a sus personajes en el viaje y sentir que siempre hay una forma de salir adelante.

'Lamusa' (Crononauta, 2024), de May López / L.O

'Un lobo dentro' (Nube de Tinta, 2024)

Pedro Mañas: "Existe algo transversal que une a las juventudes"

Pedro Mañas (Madrid, 1981) / L.O

1. La novela nace de una necesidad íntima: reconciliarme con el adolescente que fui. Mi paso por esa etapa estuvo marcado por el miedo a ser señalado, a no encajar. Quería rendir cuentas con ese joven que se traicionó a sí mismo solo por el deseo de pertenecer al grupo. Fue al mirar atrás cuando entendí que todos somos a la vez víctimas y villanos de nuestra historia.

2. Me parece algo profundamente emocionante y, ante todo, coherente con el espíritu del certamen. Saber que miles de jóvenes no solo lo han leído, sino que lo han discutido y lo han hecho suyo, es ya el mayor premio posible. Que sean ellos quienes decidan añade una dimensión especial: la literatura deja de ser algo distante y se convierte en diálogo real con quienes están viviendo situaciones muy similares.

3. La clave es la misma que para dirigirse a cualquier lector: escribir sin artificios. Cuando intentamos adaptarnos a los jóvenes, la literatura corre el riesgo de volverse condescendiente. Lo importante es ser honesto y comprometerse de verdad con la historia, aunque uno ya haya dejado atrás la adolescencia hace mucho. Existe algo transversal que une a todas las juventudes.

Me gustaría que mi historia les invitase a no callar la injusticia ni convertirse en cómplices de acoso

4. Intento llegar a estos encuentros sin expectativas cerradas, porque así el intercambio suele ser más vivo y sincero. Lo más valioso es que surja un diálogo genuino del que nos beneficiemos ellos y yo por igual. Ojalá pregunten todo lo que les apetezca y nadie se quede con dudas por timidez.

5. Si el lector encuentra la novela interesante y entretenida para mí ya es un éxito. Me encantaría que la historia les dejase algún poso. Que les invitase a ponerse en paz con sus lobos. A ser mejores compañeros, a no callar frente a la injusticia ni convertirse en cómplices de un proceso de acoso. Y, lo que es más importante, a romper ese silencio que impone el miedo y que nos marca para siempre.

'Un lobo dentro' (Nube de Tinta, 2024), de Pedro Mañas / L.O

‘Las cien tormentas’ (Santillana Juvenil, 2024)

Beatriz Giménez de Ory: "Los niños merecen sentir la belleza del lenguaje"

Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972) / L.O

1. Esta novela surge de una imagen: la de alguien recibiendo un granizo con los brazos abiertos. Tiene que ver con una experiencia siendo pequeña: en el colegio, a la hora del recreo, empezó a diluviar. Todas las niñas corrieron a refugiarse bajo los soportales que rodeaban el patio, pero mi mejor amiga, Elena, y yo, nos quedamos recibiendo el chaparrón encantadas hasta que una de las profesoras rompió a gritos aquel momento mágico.

2. Me interesa mucho escuchar directamente a mis jóvenes lectores, sobre todo si han dedicado tiempo a valorar en profundidad el texto. Me parece que no puede haber mejor jurado, y seguro que me ayudará a mejorar.

3. Tiene que ver con compartir con ellos una emoción auténtica, no fingida, sin caer en clichés ni en modas. Es importante recordar, como autora, cómo fueron mi infancia y adolescencia, qué temas me atraían, qué me emocionaba, qué personajes iban a acompañarme para siempre. Los niños y jóvenes merecen acercarse a la literatura como hecho artístico, experimentar la belleza de un lenguaje cuidado y sin condescendencias.

Lo de encontrarme ante 1.400 lectores es... una escritora me dijo que se sintió como una estrella de rock

4. Siempre hace mucha ilusión conocer a nuestros lectores, hablar con ellos un rato, firmarles un ejemplar... pero lo de encontrarme ante 1400 lectores es... otra cosa. Una amiga escritora, que ha sido finalista de estos premios, se sintió como una estrella de rock. De momento, no puedo imaginarlo, pero creo que va a ser una de las experiencias más inolvidables de mi carrera. Quisiera que me preguntaran, por ejemplo, cuántos de mis libros favoritos de niña y adolescente están presentes en Las cien tormentas.

5. Me gustaría que sintieran que han formado parte del universo de 'Las cien tormentas', que han sido acogidos por sus protagonistas y han formado parte de sus aventuras. Me gustaría que cerraran el libro con una sonrisa, reconfortados con que las dificultades de la vida pueden superarse gracias al amor de los demás y a los libros.