La pintura romántica y exótica de la exposición 'De Fortuny a Montmartre' bate records de visitantes

La exposición ‘De Fortuny a Montmartre’ ha recibido 11.000 visitas en el mes y medio, batiendo récords de asistencias y aún permanece abierta al público. La muestra se inauguró el pasado 17 de febrero y se puede ver en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia hasta el 26 de abril y propone una mirada renovada sobre la pintura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Este periodo situó a creadores españoles en el centro del panorama europeo, en un diálogo continuo con Roma y París. Las escenas costumbristas que descubrieron España al mundo y la temática exótica del norte de África son las apuestas de autores diferentes que, sin embargo, dialogan entre sí.

Andalucía, el flamenco, el exotismo orientalista y la tauromaquia se convirtieron en símbolos recurrentes de una España mítica

Organizada por la Fundación Cajamurcia, la exposición reúne una cuidada selección de 66 obras firmadas por grandes maestros de la época, entre los que destacan Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Ramón Casas, Santiago Rusiñol o Joaquín Mir.

Un conjunto excepcional que permite recorrer la evolución de la pintura española en una etapa de transición entre siglos marcado por la coexistencia de la tradición y las corrientes renovadoras, en un arco cronológico que abarca desde el costumbrismo hasta el modernismo; “sin duda, un momento clave en el que nuestro arte se abre al mundo y redefine sus lenguajes”, explican los comisarios, Helena Alonso y J. Óscar Carrascosa.

Varios visitantes observan los cuadros de la exposición ‘De Fortuny a Montmartre’ en el Centro Cultural Las Claras de Murcia / JUANCHI LOPEZ

Entre la tradición y la modernidad

La exposición analiza cómo la mirada de los viajeros europeos contribuyó a construir una imagen fascinante y estereotipada del país. Andalucía, el flamenco, el exotismo orientalista y la tauromaquia se convirtieron en símbolos recurrentes de una España mítica que fue asumida, con el tiempo, como una representación casi objetiva de su identidad cultural.

La muestra se puede ver en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia hasta el 26 de abril

El recorrido expositivo se articula en distintas secciones temáticas que facilitan la comprensión de esta renovación artística: desde el orientalismo de Fortuny y la España romántica, pasando por las escenas de tradiciones populares, hasta la progresiva transición hacia una mirada más realista. También se presta especial atención al desarrollo del paisaje, con la luz del Mediterráneo como protagonista, y al modernismo, entendido como antesala de las vanguardias del siglo XX.

Las obras proceden de importantes colecciones privadas y de instituciones como el Museo Fundación Fran Daurel (Barcelona), la Casa Museo Fuente del Rey-Fundación AMYC (Madrid), el Museo Diocesano de Barcelona y diversas colecciones privadas.