Abril en la Filmoteca: películas de Oscar, miradas fílmicas a África y Asia y extensión del homenaje a Paco Rabal

Solo unos pocos meses después de sus estrenos en salas, la Filmoteca regional de Murcia Francisco Rabal programa un mes de abril cargado de premiados en los grandes festivales cinematográficos como 'Valor Sentimental', 'Nouvelle Vague', 'Moonlight' y 'La voz de Hind Rajab'. Esta última se incorpora junto a otros títulos que redirigen la mirada en la Filmoteca hacia el cine de África y el Medio Oriente con los ciclos 'Burkina Faso: cine desde el corazón de África' y la acogida del 'Fishara', el Festival Internacional de cine saharaui.

En total, contará este segundo trimestre del año con veinte ciclos y casi 150 títulos diferentes, así como con la celebración del centenario de Paco Rabal, que sigue siendo el gran protagonista de la cartelera, con 18 títulos que van desde los años 60 a los 90.

Así, entre la selección de películas que se proyectarán está ‘Maria‑Chantal contra el Dr. Kha’, de Claude Chabrol, y ‘Belle de jour’, de Luis Buñuel, de los 60. De los 70 se recupera ‘La otra imagen’, de Antoni Ribas, ‘No es nada, mamá, solo un juego’, de José María Forqué, ‘Emilia… parada y fonda’, de Angelino Fons, y ‘Laia’, de Vicente Lluch.

La Filmoteca estrenará una película recuperada de 1926 en la que se filmó la inauguración de una biblioteca en el jardín de Floridablanca

De esta manera y después de las programaciones especiales de Semana Santa, la programación retoma su apuesta por seguir la cronología fílmica con títulos de la década de los 80. Abre la rueda ‘El gran secreto’, de Pedro Mario Herrero, ‘Renacer’, de Bigas Luna, y ‘La colmena’, de Mario Camus. De 1984 es ‘Los zancos’, de Carlos Saura, y ‘Epílogo’, de Gonzalo Suárez. De la segunda mitad de los ochenta se han programado ‘El disputado voto del Sr. Cayo’, de Antonio Giménez Rico, ‘Tiempo de silencio’, de Vicente Aranda, ‘Divinas palabras’, de José Luis García Sánchez, ‘El aire de un crimen’, de Antonio Isasi‑Isasmendi, y ‘¡Átame!’, de Pedro Almodóvar. El listado del trimestre se completa con dos largometrajes de los 90: ‘La Lola se va a los puertos’, de Josefina Molina, y ‘Pajarico’, de Carlos Saura.

Otro hito de este trimestre será el estreno de un rollo de película de 1926 recuperado por la Filmoteca Regional y en el que está filmada la inauguración de una biblioteca en el jardín de Floridablanca de Murcia. "Estamos culminando en nuestro laboratorio la recuperación y documentación de un rollo de 40 metros de película de 35 milímetros, lo que vendrían a ser tres minutos, con la inauguración de una biblioteca pública localizada en el jardín de Floridablanca de Murcia con la denominación Saavedra Fajardo. Este es un gran ejemplo de recuperación de la memoria filmada que hacemos en la Filmoteca regional", afirmó la consejera de Cultura, Carmen Conesa.

Seguimos reconociendo de Francisco Rabal; este trimestre llegaremos hasta su filmografía de los 90 con películas dirigidas por grandes maestros del cine

Además, añadió que se continúa "reconociendo y difundiendo el legado de Francisco Rabal en el centenario de su nacimiento. En el primer trimestre nos centramos en sus primeros pasos en el cine y sus papeles de protagonista en los cincuenta y sesenta. Ahora llegaremos hasta los 90 con películas dirigidas por grandes maestros del cine".

Resto de la programación

En cuanto al resto de la programación, la Filmoteca regional invita a redescubrir a figuras de Hollywood como el director Henry Hathaway con el ciclo ‘Del western al noir’ formado por 14 títulos; o a una de las figuras más singulares de cine europeo del siglo XX como fue el director, guionista y actor francés Maurice Pialat, del que se proyectan 10 títulos. También habrá espacios para mirar otras filmografías más desconocidas, como el ciclo dedicado al cine de Burkina Faso.

También destacan otras propuestas como ‘Madrugada sangrienta’, con películas clásicas del cine de terror de directores como John Carpenter, Tobe Hooper o Stuart Gordon; el ciclo ‘Cine y periodismo’, con nueve títulos de distintas épocas sobre cómo el séptimo arte refleja el trabajo periodístico; ‘Opera prima: un debut notable’, con los primeros largometrajes de los directores españoles más destacados surgidos fundamentalmente en los noventa —Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Icíar Bollaín o David Trueba—; o la decena de títulos seleccionados por el catedrático y experto en cine José Antonio Hurtado con el nombre de ‘Memoria y cinefilia. Recuerdos en una sala oscura’.

El trimestre se completa con las sesiones de ‘Filmo en familia’, ‘Panorama actualidad’, ‘Pantalla en danza’, ‘Mujeres cineastas’, ‘La sala de los cineastas’, o ‘Realizadores murcianos’, entre otros que surgen de la colaboración de una veintena de instituciones y colectivos. Toda la programación y actividades de la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ pueden consultarse en su página web.