‘Turandot’ cumple en la gran pantalla cien años de su estreno

El cine y la ópera se fusionan para acercar al público 'Turandot', la monumental ópera del compositor italiano Giacomo Puccini cuando cumple un siglo desde su estreno en La Scala de Milán, que mezcla pasión, drama, tensión psicológica y grandes momentos musicales, ambientado en una Pekín imaginaria. Ya son inmortarles sus arias como ‘Nessun dorma’ que ahora se proyectarán en los cines de la Región de Murcia: en Centrofama (Murcia) y en Mandarache (Cartagena), este jueves 9 de abril.

Los protagonistas del montaje Asmil Grigorian (Turandot) y Jonnas Kaufmann (Calf) / Monika Rittershaus

La producción está filmada en la Ópera de Estatal de Viena, dirigida por Claus Guth y protagonizada por Jonnas Kaufmann y Asmik Grigorian. La obra se revela como un espectáculo total, cargado de simbolismo y de una teatralidad moderna que sigue conmoviendo un siglo después de su estreno.

La ópera dura 142 minutos, está cantada en italiano con subtítulos en castellano grabada en el 2023.

Esta función, en concreto, se aleja del exotismo tradicional y propone una lectura más psicológica en torno al deseo, el poder y la vulnerabilidad. La ópera de 'Turandot' es una producción de 142 minutos, cantada en italiano con subtítulos en castellano grabada en el 2023.