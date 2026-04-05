Pedriñanes 77: "Creemos que se puede hablar de temas sociales o políticos sin dar la turra panfletaria"

Hay grupos que se pierden en laberintos de sintetizadores y otros que prefieren darte la mano y, acto seguido, arrollarte con una ráfaga de distorsión. Los murcianos Pedriñanes 77 pertenecen, por suerte, al segundo grupo. Javier Alburquerque (voz principal y bajo), Rodrigo Rubio (guitarra y coros) y Toni Díez (batería y coros) vuelven a la carga con 'Canciones nuevas', un EP mezclado y masterizado por Marco Velasco en El Mirador Estudio que es exactamente lo que promete: frescura, velocidad y esa bendita urgencia de los tres acordes.

Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si metieras en una coctelera la herencia directa de los Ramones con la sensibilidad melódica y el espíritu de los castellonenses Depressing Claim, el resultado suena a esto. Punk rock sin conservantes, estribillos que se pegan como el chicle en el asfalto, y esa actitud de "vuestra ‘boy band’ favorita" que solo ellos pueden defender con tanta solvencia. Sin ser una banda política, tienen guiños, pildoritas, que son muy políticos. Tiran de humor, de acidez, de juegos palabras, hacen coñas que van muy en serio: no son punk en el sentido más aguerrido y malcarado, pero ahí está.

Hablamos con ellos sobre la sencillez como arte, el sudor en las salas pequeñas y por qué, en pleno 2026, seguimos necesitando canciones de dos minutos para salvar la semana. Vuelve "tu ‘boy band’ favorita".

¿Qué os llevó a pensar que era el momento de atacar? ¿Cómo describiríais Canciones nuevas?

El título del EP es el paso natural del grupo después de haber sacado un primer disco llamado Todos sus éxitos en español. ¿Qué tocaba ahora? 'Canciones nuevas'.

Al hablar de vuestra música se habla de rock, de punk, de irreverencia pop y de sorna. ¿Qué os parecen dichas etiquetas? ¿Demasiado punk para los popis, demasiado pop para los punks?

Esa frase nos ha acompañado desde el principio y sigue vigente al día de hoy. Para nosotros es una ventaja porque nos permite llegar a gente de ambos lados. Es más, ¡a la gente con mejor criterio de ambos lados! De todas formas, las etiquetas dentro de la música de guitarras están muy diluidas, y siempre nos ha gustado coger un poco de aquí y de allá.

Creo que la clave ha sido precisamente no intentar "sonar a" o "sonar como"

Os presentáis como "vuestra ‘boy band’ favorita". Entre tanto postureo en el indie actual, ¿es el sentido del humor y la falta de pretensiones vuestra mejor arma? ¿Es muy importante la actitud a la hora de hacer música?

Para un grupo como el nuestro, la actitud es fundamental. Pero también tenemos ya más de treinta años, por lo que también es imprescindible currárselo y tocar bien. Si no, ya no queda bonito encima del escenario.

¿Vuestros discos parten de una idea, de un concepto unitario, o son más una colección de canciones? ¿Hay elementos recurrentes en vuestros temas que nunca pueden faltar en un disco de Pedriñanes 77?

Absolutamente una colección de canciones. Más que elementos recurrentes, la canción tiene que encajar en el universo Pedriñanes 77, pero tanto las temáticas como la forma de expresarlas se han ido expandiendo y evolucionando desde que surgió la idea del grupo allá en 2018.

En vuestro sonido es imposible no rastrear el ADN de los Ramones y Los Nikis. ¿Cómo se consigue sonar a 1977 o a los 80 madrileños sin que parezca un ejercicio de nostalgia, sino algo fresco y necesario?

Creo que la clave ha sido precisamente no intentar "sonar a" o "sonar como". Desde el principio, las letras y las melodías han salido de forma bastante natural. En seguida nos dimos cuenta de que estábamos en la línea sucesora de un rollo y de un espíritu que siempre nos ha molado, aunque hay influencias muy dispares llevadas a ese terreno, y esa es otra clave para no sonar solo a algo que ya se ha hecho.

Ya le hemos tirado el guante a los Fenómenos Extraños, ¡pero siguen sin darnos ni un triste ‘follow’

¿Qué opinión os merece la escena actual de punk-rock y ‘hardcore’ a nivel tanto estatal como internacional? ¿Seguís a nuevas bandas y a bandas jóvenes, o sois más de clásicos?¿Con qué bandas del panorama os sentís hermanados?

Con la cantidad y variedad de opciones musicales que hay ahora mismo, es difícil hablar de una escena. Incluso dentro de un mismo Festival DIY, por ejemplo, los grupos pueden ser muy eclécticos. Échale un ojo a la programación de un fin de semana cualquiera en Murcia: vas a encontrar propuestas muy distintas y a mucha gente en común como público. Hoy en día, las tribus urbanas tienen más de grupo de recreación histórica que de estilo de vida. Respecto a bandas del panorama, la verdad es que no nos podemos quejar, hemos hecho muchos amigos por el camino… ¡Así que no vamos a decir nombres para no dejarnos a nadie! Nos sentimos hermanados con Los Pepsicolos, aunque hayamos coincidido muy poquito en la línea temporal.

¿Con la edad se tiende a la autocensura? ¿Tenéis en mente alguna balada?

Más que autocensura, a la hora de hacer las letras se le da unas cuantas vueltas a qué tiene gracia o a qué es interesante y qué no. Las baladas tienen que salir solas, eso lo dijo alguien. No recordamos quién, pero tenía razón.

¿Os sentís los abanderados de esa vertiente más acelerada y ramoniana en la Región? Vosotros, sin ser una banda política, tenéis guiños, pildoritas, que son muy políticos. ¿Tiráis de humor, de acidez, de juegos palabras, no sois punk en el sentido más aguerrido y malcarado, pero ahí está?

Ahora mismo, parece que sí. Si hay otro grupo, que se pronuncie, e igual podemos montar algo. Ya le hemos tirado el guante a los Fenómenos Extraños, que nos flipan a los tres de toda la vida, ¡pero siguen sin darnos ni un triste ‘follow’! Creemos que se puede hablar de temas sociales o políticos sin dar la turra panfletaria, que está más vista que el tebeo. La gracia está en buscar la forma.

Citáis a referentes como Ataque de Caspa, Depressing Claim o los Buzzcocks. ¿Sois una banda de fans haciendo música para otros fans que echan de menos las melodías perfectas a 200 bpm? ¿De qué o de quién hay que salvar al pop de guitarras hoy en día? ¿Es una lucha contra los algoritmos o contra la falta de distorsión?

¡Muchas preguntas! Solo queremos pasarlo bien, enganchar a jóvenes y puretas y que se emocionen con nuestras canciones en una catarsis colectiva. O por lo menos, que pasen un buen rato y se vayan contentos de haber salido de su casa para ver a un grupo de guitarra, bajo y batería.

¡Muy oscuro está el futuro!, como dijo el de Eskorbuto. Seguiremos componiendo canciones conforme vayan saliendo temas interesantes

Habéis pasado por cambios en la formación. ¿Cómo ha afectado la salida de Ángel Calvo a la dinámica de grupo, y qué habéis ganado o perdido en este proceso de reconfiguración? ¿Habéis quedado bien o ha sido como en Podemos?

Rodrigo Rubio entró para hacer un par de conciertos que teníamos pendientes tras la salida de Ángel Calvo, pero encajó perfectamente en el grupo. Su entrada fue un chorro de motivación para seguir tocando. Le encanta sacarle pringue a las canciones con su guitarra y sus cuarenta pedales, se nota mucho en este nuevo EP. También representa ese lado más popero y reflexivo, necesario en Pedriñanes 77. Ángel Calvo nos dio ‘unfollow’, pero esperamos que siga haciendo música y que se saque la oposición.

Vuestras 'Canciones nuevas' mantienen esa urgencia de los tres acordes. Vamos a los temas: en Sharon decis "Vamos a bailar un tiempo perdido". ¿Es el homenaje definitivo a la cultura pop o hay algo más detrás de ese nombre?

¡Aquí ya tienes cuatro e incluso cinco acordes! Cogí un Ryanair con mi chica para pasar un puente en Manchester, como buenos hijos de nuestro tiempo. En una tienda de discos encontré la canción de Warhead, de los UK Subs, que todos conocimos por la ‘peli’ de 'This is England', firmado por su antigua dueña. Me lo compré y empecé a pensar en cómo esa tal Sharon y yo nos acabábamos de conectar. Después nos fuimos al puente de la portada de Joy Division a hacernos una foto, en un barrio que era como Santiago el Mayor, pero de allí.

'Kirguistán': ¿por qué un destino tan exótico para una canción de punk rock? Vuestro Kirguistán tiene alguna conexión con Mi chica se ha ido a Katmandú de Los Nikis?

Me enteré de que ese país existía y la canción salió automáticamente. Era uno de esos días en los que te gustaría irte cuanto más lejos mejor. Supongo que así se sentía la chica que se largó a Katmandú a hacer la ‘hippie’.

'Renault 5': el coche es un icono. ¿Es vuestra forma de reivindicar lo cotidiano y lo castizo frente a la modernidad? ¿Qué os atrajo para hacer una adaptación de Ataque de Caspa?

La versión salió tarareando en ese mismo coche. El Renault 5 es la herencia de mi abuelo, y sigue funcionando como un campeón. Más de una vez hemos tenido que cargarle el equipo antes de un concierto, y no sabemos ni cómo ha entrado medio local de ensayó ahí dentro. Si tenemos que reivindicar algo, es que comprarse un coche nuevo es una metida, y que nos da mucha rabia la obsolescencia programada.

'El coche de los muertos': un título potente. ¿De dónde nace la inspiración para esta letra? Es una tradición de la huerta murciana que podría recordar un cuento de Bécquer.

Se me ocurrió la idea al ver una ilustración de la artista Rata Satán. Ella se dio cuenta de lo particular que es esta costumbre que aquí tenemos normalizada, y lo plasmó con su estilo macarra y sinvergüenza. Al verla pensé, «este ese es el tema». La mano bajó sola y la letra salió casi del tirón. En la música, se ha fusilado a Black Sabbath, Dead Kennedys, Misfits, Vanilla Muffins… Hasta el adiós final es un guiño al cierre del mini LP de Los Hurones.

Tras este EP y la intensidad de los directos, ¿cuál es el siguiente paso para Pedriñanes 77? ¿Hay disco largo a la vista o seguís apostando por el formato corto y directo? Vais a telonear a El Drogas, ¿qué podéis decirnos?

¡Muy oscuro está el futuro!, como dijo el de Eskorbuto. De momento, seguiremos componiendo canciones conforme vayan saliendo temas interesantes de los que hablar. Y por lo pronto, en mayo echaremos un finde en Zaragoza y Barcelona junto a Higinio, otra de las queridas bandas de Hurrah Música. Y efectivamente, el 29 de mayo nos vemos en la Mamba Garden junto al mítico El Drogas, y con The Lizards, banda de Punk Rock de Barcelona. La noche promete. ¡Gracias por este rato! n