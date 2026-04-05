Dos murcianos obtienen el premio 'La Horacina'

Los diseños de los tronos de las Cofradías en España y, por ende, en la Región de Murcia tienen un nivel de detalle extraordinario. Aunque esta festividad religiosa en el territorio al sureste de la península no sea la más famosa o conocida del país, tiene un indiscutible peso y relevancia.

En esta línea, dos escultores murcianos, Juan y Sebastián Martínez Cava recibieron el XX Premio La Horacina. En su XX edición, la audiencia de la revista digital de arte especializada en escultura sacra ha decidido, por segunda vez, que los escultores e imagineros murcianos Juan y Sebastián Martínez Cava, de 36 y 32 años respectivamente, sean los galardonados; en este caso, por su grupo escultórico del Santísimo Cristo de las Almas, realizado para la cofradía murciana del Santísimo Cristo de la Esperanza, un misterio procesional que llevó a cabo su segundo desfile el pasado Domingo de Ramos por las calles de Murcia.

Con un 31,3 % de los votos, este conjunto de los también conocidos como Hermanos Cava, ha sido la escultura sacra preferida de los internautas del portal La Hornacina dentro de las presentadas en el portal a lo largo del pasado año 2025.

El grupo consta de tres figuras y representa los momentos previos a la crucifixión de Cristo en el monte Calvario: un sayón que, en actitud de burla, le ofrece hiel en un cuenco mientras sujeta los clavos del tormento; un guardia que permanece atento para asegurar que el reo llegue a la cruz, y un Cristo que, sin apenas fuerzas, se dispone a dar el último paso hacia la expiación por voluntad propia.

Por segundo año consecutivo, y por tercera vez en la historia del certamen, el autor -autores, en este caso- de la escultura galardonada repite premio, ya que su talla "Virgen de la Aurora" para Lorca (Murcia) fue la obra más votada en la XIV edición del galardón.

Con el grupo escultórico del Santísimo Cristo de las Almas, Juan y Sebastián Martínez Cava llevan a cabo su primera gran obra para la Semana Santa de Murcia, su ciudad natal; en concreto, como hemos apuntado, para la procesión del Domingo de Ramos de la Cofradía de la Esperanza (Murcia), con sede en el templo parroquial de San Pedro Apóstol. El conjunto ha sido realizado en talla completa, en madera de cedro policromada al óleo, a tamaño natural.

El paso, que ha sido objeto de una exposición en Murcia entre los meses de mayo y septiembre de 2025, ahonda tanto en el mejor barroco murciano del siglo XVIII, como en el título de la popular corporación de penitencia -Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas-, y pone en relieve el sufrimiento padecido por Jesús en su pasión.

Asimismo, el pasado 1 de febrero, la Filmoteca de Murcia acogió el estreno de "El alma de la esperanza", un documental de 30 minutos que recoge el proceso de creación de la obra galardonada, desde el proyecto inicial a dibujo, pasando por el modelo en terracota y el resultado final en madera policromada sobre las andas.

Los Hermanos Cava recibirán de La Hornacina una placa en plata de ley en nombre de todos los internautas de la página, hecho que se inscribirá en la misma junto con su nombre y el de la pieza ganadora. Ello se hará en una fecha próxima que los responsables del portal no han concretado todavía, pero que tendrá lugar en los próximos meses.

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El Premio La Hornacina, que en esta edición cumple su XX aniversario, fue creado en enero del año 2006 a raíz de una encuesta realizada por los responsables de www.lahornacina.com entre sus internautas con el fin de elegir la mejor escultura sacra de entre todas las presentadas a lo largo del año. Dada la gran participación del público en la encuesta y la ilusión demostrada por los escultores cuyas obras participaron en la misma, se decidió crear un galardón que tuviera continuidad y cumpliese dos objetivos: contribuir a la divulgación del arte de la imaginería y otorgar un reconocimiento a los creadores que lo hacen posible.