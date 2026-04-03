Pedro López Morales: Cuando la vida es arte

Si lo tuviera que definir como estilista, a todas luces. Pedro López Morales iba mucho más allá de cualquier definición al uso. Él era la exquisitez absoluta y toda labor que iniciaba con su habitual ahínco, se veía tocada por la magia de esa exquisitez. Se apreciaba en sus artículos periodísticos, en sus entrevistas, en sus reportajes, en las pasarelas de moda que dirigió y en los detalles únicos que concibió.

Ilustre sabio que se inició entre hilos y costuras en los albores de la firma Cerdán Hermanos y más tarde en Artemur. Como admirador del Renacimiento, López Morales se decantó siempre por el arte, por su admiración a la pintura de Pedro Cano o a la música y la voz de su gran amiga Mari Trini. Demostró una gran inquietud a la hora de descubrir nuevos artistas plásticos desde sus ventanas en la revista Tribuna la Muralla y en las páginas del diario La Opinión.

Demostró una gran inquietud a la hora de descubrir nuevos artistas plásticos desde¡ las páginas del diario La Opinión.

La sensibilidad, los buenos modos y el conocimiento profundo de los temas que abordó hicieron de Pedro López Morales un ilustre profesional a tener en cuenta, sobre todo cuando las crisis económicas siembran la desilusión y, al mismo tiempo, abren las puertas del talento. Su obra perfeccionista en los amplios cometidos que abordó queda ahí, al igual que su empeño por llevar la alta costura a la cota del arte.

Pedro López Morales ha sido todo un murciano ejemplar, un nombre propio con mayúsculas en el siglo XXI murciano.

Desde siempre me llamó la atención su singularidad: detallista, elegante, sin excesos para sí mismo; un carácter que exigía todo lo exigible, cuando dirigía una pasarela de moda, haciendo bajar del pedestal a mitos de una época como Mar Flores, Juncal Rivero, Alejandro Lecquio o Sofía Mazagatos.

El amigo que se ha ido era el ejemplo del hombre metódico, trabajador, creativo, perfeccionista, tenaz, y sobre todo, leal. Murcia pierde con su muerte a un gran organizador, en el que la imaginación y los sueños llegaron a hacerse realidad.

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Hasta la vista, Pedro. Seguro que esa otra dimensión, a la que llamamos cielo, se verá enriquecida con tu presencia.