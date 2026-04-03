Llega ‘Semana Santa Fest’ en torno a la figura de Manolo Kabezabolo

Semana Satán Fest es un evento organizado en torno a la figura de Manolo Kabezabolo, el veterano cantautor punk, toda una leyenda, que sufrió un accidente de tráfico hace unas semanas regresando de Málaga. El accidente le provocó lesiones, lo que le ha obligado, según ha relatado él mismo a través de sus redes sociales, a suspender conciertos los próximos dos meses. Por petición expresa del propio Manolo, el evento sigue adelante con las otras bandas, como los gallegos The Eskarallas, sucios e hirientes, sin concesiones a la tontería, apadrinados por Evaristo Páramos (La Polla Récords), que colaboró cantando en uno de sus temas.

También participan en este evento los mallorquines Dame Ke Fume, que han grabado con Manolo Kabezabolo y otras bandas punteras del punk un disco conmemorativo de sus 20 años de vida, Tarde y cuesta arriba pero bien acompañados. Con 20 años de trayectoria, se definen como «una patada en los huevos de la sociedad, que impone autoridad, genera precariedad y recorta todos los derechos humanos que puede para generar beneficio a unos pocos». Para ellos el punk es «un modo de vida» que persiste para «gritar las injusticias y no ceder ni un paso atrás, ahora más que nunca, con la deriva de la extrema derecha real y presente».

Noticias relacionadas

En el aquelarre punk participan además los valencianos A Tercio Pelao, nacidos en la huerta valenciana en 2016; los bizkainos Txapelpunk, que regresan con dos nuevos discos, Somos Eskoria y Always Punk. La noche terminará con pinchada punk hasta que el cuerpo aguante.