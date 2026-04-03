Jesús Ordovás: El biógrafo de la música convertido en icono pop

En determinados momentos de la historia musical de este país, nos hubiéramos perdido a muchas bandas estupendas de no ser por la confianza que depositó en ellas mi invitado. Robe Iniesta siempre contaba esa romántica anécdota de cuando llegó a Madrid a finales de los 80 desde su Plasencia natal, internamente cargado de ilusiones pero bastante desconfiado, con la primera maqueta de Extremoduro bajo el brazo. Ordovas aún guarda lo que hoy sería un tesoro para muchos fans de Extremoduro (una cinta de casete con el nombre de la banda y el teléfono del interesado), el grupo era completamente desconocido fuera de Extremadura. Fue Jesús Ordovás quien, desde su programa Diario Pop, le dio esa primera oportunidad mediática y, hasta hoy, definitivamente ese encuentro clave ayudó a catapultar el rock transgresivo en España.

A través de los programas icónicos que dirigió y presentó como Diario Pop en Radio 3 y su labor en prensa, ha dado voz a cientos de grupos que en ese momento solo tenían maquetas o tocaban en pequeños circuitos. No estaríamos hablando de La Movida Madrileña sin su empeño en dar a conocer a sus pioneros; Kaka de Luxe / Alaska: Ordovás conoció a Alaska en el Rastro de Madrid en 1977 y fue de los primeros en pinchar a Kaka de Luxe, enfrentándose incluso a la dirección de la emisora de la época. Radio Futura, a los que dio un impulso decisivo desde sus orígenes. Aviador DRO, grupo fundamental del tecno-pop español cuya canción 'Programa en espiral' fue una de las más apoyadas en sus programas. Nacha Pop / Los Secretos, bandas clave de la "Nueva Ola" que encontraron en Ordovás un altavoz esencial para sus primeras grabaciones. Gabinete Caligari, Loquillo, Burning y Ramoncín, representantes del rock más urbano a los que también defendió en las ondas frente a la visión más conservadora de la radio pública de finales de los 70.

Dirigió y presentó Diario Pop en Radio 3, donde voz a cientos de grupos que en ese momento solo tenían maquetas

Pero no sólo existió una Movida musical en esta difícil pero dorada época de la música , hubo otras escenas dónde el nuevo miembro de mi banda fue estandarte y faro, un ejemplo claro es 'La Movida Viguesa' con formaciones como Siniestro Total. Ordovás fue vital para el éxito de la banda gallega, radiando su mítica maqueta de 'Ayatolah'. Como también hizo con Golpes Bajos y Os Resentidos. Como gran conocedor de la escena de Vigo, promocionó intensamente a grupos como los de Germán Coppini o Antón Reixa.

Y ya instalado en Madrid, no cesó en su empeño de dar a conocer lo que el Rey Midas de las ondas pensaba que gustaría , así pasó con el fenómeno Dover ya en los 90, Seguridad Social, Amaral, Derribos Arias, Parálisis Permanente o Glutamato Yeyé: grupos de culto cuyas maquetas y primeros singles ('Branquias bajo el agua', 'Autosuficiencia', etc.) fueron éxitos gracias a la insistencia de sus programas.

Jesús Ordovás, icono de la historia pop de este país, cuenta además con una extensa bibliografía, algunas decenas de libros, que abarcan desde biografías de iconos del rock hasta crónicas de la cultura pop española.

"Me tuve que ir a París porque me perseguía la policía después de asistir a un concierto prohibido del cantautor Raimon"

¿Que nos puedes desvelar de 'Tu pelo no es muy normal'?

El libro es una historia de la música pop desde que Elvis Presley salió de con su pelo, su guitarra y sus canciones y puso a todo el mundo a bailar rock n’ roll. El pelo ha ido unido a los cambios que se han producido en la música pop . El pelo de Elvis Presley dejó de estar de moda cuando aparecieron los Beatles. Fue entonces cuando yo me corté el perlo como ellos y en la Universidad me dijeron que mi pelo no era muy normal. Tampoco parecía muy normal cuando dejé que me creciera el pelo al estilo de Bob Dylan y Jimi Hendrix. Luego, cuando aparecieron los hippies me deje melena y barba al estilo de Jim Morrison y los Doors. Fue entonces cuando una chica me dijo que quería acostarse conmigo porque me parecía a Jim Morrison. Pero me tuve que ir a París porque me perseguía la policía después de asistir a un concierto prohibido del cantautor Raimon, yo me debatía entre protestar contra la dictadura y acabar en la cárcel o vivir en París hasta que se muriera Franco. Pero Franco no quería morirse, así que me fui a París a escribir la primera biografía que se iba a publicar sobre Bob Dylan. Tuvo mucho éxito y me encargaron más biografías. Así que desde entonces he escribo biografías sobre Jimi Hendrix, Bob Marley, John Lennon, Siniestro Total o Antonio Vega, y libros sobre distintos movimientos musicales (El Rock Ácido de California, La Revolución Pop,Fiebre de vivir , Esto no es Hawaii, Los discos esenciales del pop español, El Futuro ya está aquí, Viva el Pop, Berlín 1999, Pop Music, etc) hasta que ha llegado el momento de resumirlo todo en Tu pelo no es muy normal.

En Murcia celebramos este mes las V Jornadas del día internacional del libro. Será el próximo 24 de abril en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de La Merced.

He estado en muchas ocasiones en Murcia, he retransmitido el Diario Pop de Radio 3 desde Murcia y Cartagena con actuaciones de varios grupos y he impartido conferencias y presentado libros.

¿Hay algo que aún te sorprende de cómo ha cambiado la forma de contar historias sobre música desde que empezaste hasta el siglo XXI?

Hoy en día hay más propuestas musicales que nunca y cada día nacen nuevas modalidades y mezclas inverosímiles gracias a que todo el mundo tiene acceso a internet, donde hay una inmensa oferta musical. Los periodistas musicales estamos desbordados ante la magnitud, la diversidad y la calidad de las grabaciones, el tamaño de los festivales y conciertos que hay en España. En los año 70 y 80 eran noticia los festivales que se podían organizar. Aquellos Canet Rock o el célebre Festival de la Cochambre en Burgos abrían los telediarios. Ahora ir a un festival o a un concierto es algo normal. Me gusta más ver gente con "el pelo no muy normal". Gente que me sorprenda , que "esté loca por vivir".

Son muchos los que piensan que para hablar de música no se puede o no se debe ser objetivo. Odovás, será siempre recordado por no haberse casado con quien no haría una divertida y despeinada luna de miel. Y los que medianamente nos dedicamos a esto sabemos que es complicado y hasta puedes ser tachado de hereje. ¡Larga vida a Ordovás!