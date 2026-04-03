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Jassy Ojeda es la voz prometedora de la nueva ola musical malagueña

a. h. s

La propuesta de Jassy Ojeda, ‘a.k.a’ Pablo Miguel Ojeda Payá, hijo de Javier Ojeda (Danza Invisible) combina pop con influencias de salsa, funk carioca, r&b, flamenco, urbano..., y destaca por su vulnerabilidad emocional y su mensaje social. Un álbum (Colección de Sueños) y un EP (Se Fue El Verano) lo han consolidado como voz prometedora de la nueva ola malagueña.

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