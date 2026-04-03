Jassy Ojeda es la voz prometedora de la nueva ola musical malagueña

La propuesta de Jassy Ojeda, ‘a.k.a’ Pablo Miguel Ojeda Payá, hijo de Javier Ojeda (Danza Invisible) combina pop con influencias de salsa, funk carioca, r&b, flamenco, urbano..., y destaca por su vulnerabilidad emocional y su mensaje social. Un álbum (Colección de Sueños) y un EP (Se Fue El Verano) lo han consolidado como voz prometedora de la nueva ola malagueña.