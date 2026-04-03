La Carroza del Real regresa a Murcia con un concierto gratuito de ópera y zarzuela, en el marco de la jornada inaugural de las Fiestas de Primavera. El próximo domingo, 5 de abril, a las ocho y media de la tarde, la plaza Cardenal Belluga será el escenario de la puesta en escena de los cuatro cantantes y un pianista que protagonizan el espectáculo.

"Se trata de una iniciativa itinerante del Teatro Real que acerca la lírica a nuevos públicos a través de un formato accesible, cercano y de alta calidad artística. En esta ocasión, el concierto reunirá a cuatro cantantes y un pianista en escena, en una propuesta de formato reducido que destaca la calidad vocal e interpretativa de las nuevas generaciones", explica el Ayuntamiento de Murcia en una nota de prensa.

El recital ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de la ópera, la zarzuela y el repertorio clásico europeo

La función será de acceso gratuito para todos los públicos, contará con la participación de jóvenes talentos del programa ‘Crescendo, Jóvenes Talentos del Teatro Real’, impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real para apoyar la formación y proyección profesional de nuevos intérpretes de la lírica.

El recital ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de la ópera, la zarzuela y el repertorio clásico europeo, con piezas de compositores como Puccini, Verdi, Donizetti, Bizet, Gounod, Saint-Saëns, Offenbach, Sorozábal, Chapí o Francisco Alonso, entre otros. El programa incluirá arias, dúos y piezas de conjunto que permitirán al público acercarse a algunos de los momentos más representativos del repertorio lírico internacional y español.

Entre las interpretaciones previstas figuran fragmentos de 'La Bohème', 'La traviata', 'Samson et Dalila', 'Roméo et Juliette' o 'Carmen'

Entre las interpretaciones previstas figuran fragmentos de 'La Bohème', 'Don Carlo', 'L’elisir d’amore', 'Samson et Dalila', 'Les Contes d’Hoffmann', 'Roméo et Juliette', 'Carmen' o 'La traviata', junto a títulos fundamentales de la zarzuela como 'La tabernera del puerto', 'La revoltosa' o 'La parranda', "que pondrá el broche final con una interpretación conjunta de todos los artistas", destaca el Consistorio murciano.

Con esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajamurcia, desde el Ejecutivo local subrayan que "Murcia se consolida como escenario de propuestas culturales de primer nivel, acercando la ópera y la zarzuela al público en espacios abiertos y emblemáticos como la plaza del Cardenal Belluga".

La Carroza del Real ya ha visitado otros municipios de la Región en sus múltiples actuaciones por toda la geografía española. En concreto, pasó por Cartagena y San Javier, donde tuvo una gran acogida.