Beethoven llegará al Villegas con la Orquesta Joven de la Región

La Orquesta Joven de Murcia asiste a su cita del concierto de primavera, este sábado a las 12.30 horas, en el Auditorio Víctor Villegas. Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas, en auditoriomucia.org y bacantix.com.

Las piezas de los maestros Beethoven y Mendelssohn son las escogidas este año, y pondrán punto y final al encuentro de Semana Santa que ha desarrollado la agrupación, dirigidos por el maestro Manuel Hernández-Silva.

En la primera parte del concierto sonará la 'Sinfonía Nº 4', de Mendelssohn. Conocida como 'Italiana', una de las obras más interpretadas del compositor y que refleja su fascinación por los paisajes y la cultura mediterránea.

En la segunda parte, la Orquesta de Jóvenes abordará la célebre 'Sinfonía Nº5' de Beethoven, una de las grandes piezas de la historia de la música que se encuentra en un punto central y cumbre de la producción del compositor. Su gran carga dramática, junto a su propia espectacularidad, ha hecho de ella una obra fundamental del sinfonismo, que conoció el éxito desde el momento de su estreno en el Teatro de Viena, el 22 de diciembre de 1808.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "este concierto supone una nueva oportunidad para disfrutar del talento de los jóvenes músicos de la Región, en un proyecto que combina formación, excelencia artística y proyección cultural. La Orquesta de Jóvenes se consolida así como una plataforma fundamental para el desarrollo de nuevas generaciones de intérpretes, al tiempo que acerca al público grandes obras del repertorio sinfónico universal".

Cantera musical

La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia inició su andadura en 1982 y está formada por músicos de entre 16 y 25 años. En sus 44 años de existencia, ha visto pasar por sus atriles a miles de jóvenes, muchos de los cuales ocupan hoy puestos de relevancia en algunas de las mejores orquestas de todo el mundo, como Joaquín Riquelme, actual solista de viola de la Filarmónica de Berlín o Miriam Olga Pastor, oboe solista de la Orquesta de París.