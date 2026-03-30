El único cine de Murcia que resiste con entradas a 3 euros regresa este jueves

Sentarse en una butaca de cine en la Región de Murcia cuesta, de media, entre 8 y 9 euros. En Europa ya se superan los 8. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, ese precio es precisamente el motivo número uno por el que los españoles van menos al cine de lo que querrían. Pero hay un lugar en la Comunidad que lleva 6 años resistiéndose a esta tendencia.

Los Súper Jueves de Cine arrancan su nueva edición el próximo 2 de abril y el precio no ha cambiado: 3 euros la entrada. Lo que sí ha crecido es el programa.

Seis años dan para mucho

Todo empezó en 2021 con un convenio entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y Neocine Vega Plaza, cuando nadie tenía muy claro si la gente volvería al cine tras el parón de la pandemia. Aquel primer acuerdo movilizó más de 13.000 entradas subvencionadas. La respuesta del público fue lo suficientemente clara como para que el programa se renovara al año siguiente, y así, sucesivamente.

En 2024 la dotación económica subió en 10.000 euros. Para este 2026, el presupuesto conjunto entre Consistorio y cine alcanza los 23.000 euros, lo que permitirá mantener 21 jueves de sesiones a lo largo del año. Hay también un guiño navideño: en diciembre el programa se sale del guión habitual y suma dos martes (el 22 y el 29) a la programación.

Hay un aliciente extra en esta edición. Si la asistencia es alta y el presupuesto lo permite, el programa podría ampliarse con hasta dos fechas adicionales antes de que acabe el año. Es decir, el propio público tiene en su mano que haya más cine barato: a más espectadores, más sesiones.

Cuándo hay que apuntarse en la agenda

La programación se distribuye en cuatro bloques. La primavera arranca fuerte con cinco jueves seguidos: 2, 9, 16, 23 y 30 de abril. El verano acapara la mayor parte del calendario con diez sesiones: todos los jueves de julio (2, 9, 16, 23 y 30) y los cuatro primeros de agosto (6, 13, 20 y 27). El otoño suma otras cinco fechas en octubre: 1, 8, 15, 22 y 29. Y diciembre cierra el año con tres jueves (3, 10 y 17) más los dos martes extra ya mencionados.

Un programa que nació para convencer a la gente de volver a la sala después del covid ha terminado convirtiéndose en una de las citas más regulares del ocio en la comarca. Pocas cosas aguantan seis ediciones consecutivas sin que nadie haya pedido que se cancelen.