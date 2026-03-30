El Segura suena a Rata en los conciertos de Primavera Río

Cuando el río suena, RATA lleva. Así han anunciado que RATA, el dúo murciano formado por el bajista y productor Félix Esteban y el batería Daniel Sabater, serán los artistas sorpresa que Estrella de Levante ha reservado para el concierto del jueves 9 de abril en Primavera Río. El escenario flotante, instalado entre Los Molinos del Río y el Puente de los Peligros —donde la Sardina, señalan RATA en su servilleta promocional— acogerá los conciertos de las Fiestas de Primavera de Murcia.

La elección tiene su lógica. RATA llega a ese escenario con el mejor momento de su corta carrera a cuestas: ocho días después del concierto, el 17 de abril, publicará su primer álbum, No me quiero morir nunca. El 9 de abril será, por tanto, el primer directo en el que la banda presentará esos temas antes de que estén disponibles para el resto del mundo. El 10 de abril sale además Tipos Duros, el último adelanto previo al lanzamiento. El concierto arranca a las 19:00 horas y es gratuito.

Dos tipos y diez millones de escuchas

RATA irrumpió en la escena nacional a principios de 2025 con una propuesta difícil de clasificar: rock con estribillos pop en formato dúo, batería y bajo, que recuerda la formación de Royal Blood. Esteban divide el bajo en múltiples canales para construir un sonido que ocupa todo el espacio, mientras Sabater sostiene una base rítmica que viene de lejos. El dúo se alzó con el premio a Mejor Artista Emergente en la edición de 2025 de los premios Yepes de la Música.

Daniel, de 25 años, estudió producción musical en Londres y lanzó su primer tema Cómo Quieres Que Me Enfade desde su habitación durante la pandemia en 2020, acumulando 10 millones de reproducciones en Spotify. Juntos publicaron el EP Niñato antes del verano de 2025, su primera presentación formal antes del álbum que llega ahora. Félix Esteban es además el bajista habitual de Walls, el otro gran nombre murciano del momento, que abrirá el ciclo Primavera Río el miércoles 8 de abril.

Primavera Río, tres noches sobre el agua

El ciclo completa su programación con tres conciertos gratuitos al atardecer, todos a las 19:00 horas, con sesiones de DJ previas desde la Terraza de Molinos del Río a partir de las 17:00 horas.

El miércoles 8 de abril abrirá Walls, nombre artístico de Ginés Paredes, murciano nacido en 2000 que empezó su carrera ganando competiciones de freestyle antes de dar el salto al pop rock. Su álbum Luna 18 (2024) fusiona el rock y el punk con melodías pop e incluye Haz lo que quieras conmigo, su mayor hit hasta la fecha, que alcanzó el Top 30 en Spotify y el Top 20 en radio con certificación de Oro. El día que me olvides, su tercer álbum de estudio y el más introspectivo de su carrera abraza la vulnerabilidad y el rock orgánico con colaboraciones como la de Dani Fernández. El pasado 21 de febrero actuó por primera vez en el Movistar Arena de Madrid. La sesión de DJ corre a cargo de Salmerock.

El jueves 9 llegará el turno de RATA, con fuegos artificiales antes del concierto y sesiones de Dingy y Adev. Será el viernes 10 cuando Maldita Nerea, la banda murciana liderada por Jorge Ruiz que desde 2003 se ha convertido en uno de los grupos de pop más populares de España, cerrará el ciclo. Con más de 400 millones de reproducciones en sus canciones más destacadas y más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el grupo cerró 2024 con un sold out histórico en el WiZink Center de Madrid. Canciones como El secreto de las tortugas o Cosas que suenan a... llevan décadas sonando en la radio y siguen llenando recintos. Los DJs de ese día serán Dingy y Muñeca Rusa.

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Para quienes quieran una experiencia más exclusiva, la Terraza de Molinos del Río dispone de un cupo limitado de invitaciones gratuitas disponibles desde el lunes 30 de marzo en compralaentrada.com. El proyecto cuenta con la colaboración de APC, Monkey Pro, el Ayuntamiento de Murcia y el ingeniero de sonido Antonio Martínez.