El sector audiovisual de Alicante y Murcia busca unir fuerzas para la coproducción de películas

Generar sinergias y contactos para proyectos conjuntos. Con esta intención, el Festival de Cine de Alicante ha dado forma a la segunda edición del Foro de Coproducción en su vigésimo tercer aniversario, que este año reforzará la colaboración entre las productoras audiovisuales de la Comunidad Valenciana y Murcia. La iniciativa, que nació el pasado año uniendo la creación cinematográfica local con la de Andalucía, se enmarca dentro de la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción.

El proyecto, que fue presentado la semana pasadad en el Ayuntamiento de Alicante, contó con la participación de Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Desarrollo; Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia; Alejandro Rius, presidente de CineMur (Asociación de Productoras de Murcia); Miguel Molina, presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV); y Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Alejandro Rius, presidente de CineMur; el director general de la Región Manuel Cebrián; Mari Carmen de España, concejala de Alicante; Miguel Molina, presidente de PAV, y Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante. / INFORMACIÓN

"Se trata de una oportunidad para ampliar nuestras fronteras en el ámbito cinematográfico", recalcó la concejala, a la vez que puso énfasis en la capacidad de este proyecto para "crear un espacio real de trabajo entre productoras de distintos territorios". En el plano creativo, el presidente de los productores valencianos destacó que, en la pasada edición, ya se generaron vínculos profesionales que se materializaron en un proyecto actualmente en marcha y financiado por la Junta de Andalucía.

El Foro de Coproducción impulsa y fortalece la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas Vicente Seva — Director del Festival de Cine de Alicante

Aunque no ha podido ofrecer más datos sobre esta producción audiovisual, Molina remarcó que esta actividad va más allá de la materialización de proyectos, "pues las producciones suelen avanzar a un ritmo más lento", subrayó que iniciativas como esta "sirven para generar lazos que, en el futuro, pueden dar lugar a grandes ideas coproducidas por distintas productoras que mantienen el contacto".

Pero esto no se queda en una mera idea teórica, el Festival Internacional de Cine de Alicante ha abierto una convocatoria dirigida a proyectos cinematográficos en fase de desarrollo. En este sentido, Seva explicó que el nacimiento de estos foros de coproducción busca "impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas, en este caso entre la nuestra, la Comunidad Valenciana, y nuestros vecinos de la Región de Murcia".

Los interesados podrán enviar sus proyectos hasta el 5 de mayo; de entre ellos se seleccionarán hasta diez propuestas, cinco de producción murciana,

Los interesados podrán enviar sus proyectos hasta el 5 de mayo. De entre ellos se seleccionarán hasta diez propuestas, cinco de producción valenciana y cinco de producción murciana, para participar en esta segunda edición del Foro de Coproducción. Además, el encuentro estará abierto a otros creadores y productores interesados en establecer contactos y explorar futuras colaboraciones.

Las inscripciones para participar en el foro están ya abiertas y las empresas productoras de la Comunidad Valenciana y Murcia que lo deseen pueden enviar su ficha de inscripción y proyecto al correo info@festivaldealicante.com. Además, aseguran, se tendrá especialmente en cuenta los proyectos que tengan parte de su financiación cubierta. Han publicado toda la información relativa a las candidaturas en su página web https://www.festivaldealicante.com.

El foro dió comienzo el pasado viernes en los estudios de Ciudad de la Luz, donde se presentarán los proyectos seleccionados. La jornada, que incluiyó encuentros con productores de ambas comunidades autónomas, así como una visita a las instalaciones, contó con la participación de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), la Asociación de Productoras de Murcia (CineMur), À Punt y La7 Televisión Autonómica de la Región de Murcia.

En la Región de Murcia se ha hecho un esfuerzo para impulsar la industria audiovisual con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento Manuel Cebrián — Director del Instituto de las industrias culturales y las artes de la Región de Murcia

"Murcia es una región en constante ebullición y actualmente está avanzando mucho en materia audiovisual, así que vimos una oportunidad para invitarlos a este segundo Foro de Coproducción", puso en valor el director del Festival Internacional de Alicante en la presentación. En este sentido, los responsables de los proyectos tendrán la oportunidad de presentarlos ante profesionales del sector y dispondrán de una agenda personalizada de reuniones con potenciales colaboradores interesados.

El director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, expresó que "este es un momento muy positivo para poner en valor futuros desarrollos de trabajo. En la Región de Murcia, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento. Iniciativas como este foro permiten reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".

De esta manera, destacó la importancia de Ciudad de la Luz como "polo de atracción de productoras que aprovechan su visita a Alicante para buscar nodos cercanos para rodar". Algo que, entiende, ha ayudado para que grandes propuestas cinematográficas vean en Murcia un lugar apto para los rodajes "y romper así la visión de fronteras entre comunidades, porque es importante tener la capacidad de colaborar para crecer". Asimismo, puso en valor la zona estratégica que ocupa la Región, "entre Almería y Alicante, que nada tiene que envidiar a otras zonas del país y extranjeras".

Alejandro Rius, en representación de CineMur, señaló que "esta colaboración responde a una evolución natural entre territorios que, vistos en conjunto, conforman un mismo espacio de producción audiovisual, compartimos profesionales, cultura y proyectos. Y ahora damos un paso más para compartir también producciones". Además, también puntualizó la importancia de la participación de La7 y À Punt en esta actividad, pues aseguró que "para tener éxito es muy importante estar respaldado por tu comunidad y por tu televisión".