Festival
Dorantes cierra el cartel del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro: consulta la programación completa
La 46ª edición se celebrará del 18 al 26 de julio con El Pele, Paco Cepero, Sandra Carrasco, Jesús Méndez y Ezequiel Benítez, entre otros
El pianista lebrijano David Peña Dorantes es la última incorporación al cartel de la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, que se celebrará del 18 al 26 de julio en el municipio murciano. Con su nombre, la programación queda cerrada en un año especialmente cargado de significado: esta edición rinde homenaje a Antonio Fernández Díaz "Fosforito", una de las figuras más grandes del cante jondo del siglo XX.
Dorantes no es un nombre más en el cartel. Hijo del guitarrista Pedro Peña y sobrino del cantaor El Lebrijano, pertenece a una de las sagas más importantes del flamenco y se formó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla antes de desarrollar un estilo propio que fusiona el piano clásico con las raíces flamencas de su familia.
Su primer disco, Orobroy, es considerado una obra de referencia del flamenco contemporáneo, y trabajos posteriores como Sur, ¡Sin muros! o El tiempo por testigo han consolidado su presencia en los teatros y festivales más importantes del mundo. Actuará en la noche inaugural del lunes 20 de julio, junto a Antonio Reyes, Paco Cepero, Remedios Reyes y Julio Romero, después del pregón.
Un cartel de altura
El resto de la programación no desmerece. El martes 21 concentra tres propuestas en una misma noche: El Pele y Niño Seve abren con el cante más puro, Sandra Carrasco y David de Arahal continúan con una de las voces femeninas más sólidas del flamenco actual, y Carmen Carmona junto a Antonio Fernández "El Torero" cierran la velada.
El miércoles 22 es la noche más coral del festival: Jesús Méndez y Antonio Carrión, Ezequiel Benítez y Paco León, Julián Estrada y Manuel Silveria, y el dueto de Bonela y Bonela Chico se reparten un programa que recorre buena parte del mapa del cante.
El jueves 23 cambia de registro con Manuel Bandera y su espectáculo Bambino por Bandera, un homenaje al mítico cantante de Los Barrios que Bandera lleva años defendiendo en los escenarios con una fidelidad que va más allá de la imitación. Esa noche se celebra también la primera semifinal del certamen de cante.
El viernes 24 llega la Compañía El Yiyo junto a la segunda semifinal, y el sábado 25 el Ballet Flamenco de Lo Ferro presenta Su majestad el 12 antes de que el festival entregue su veredicto en la gran final.
El cierre, el domingo 26, tiene el tono recogido y solemne que le corresponde: una Misa Flamenca a cargo de Antonio Fernández "El Torero" y Antonio Carrión.
El festival arranca el sábado 18 con la Gala Trovera en el Patio de la Peña Flamenca "Melón de Oro", y el domingo 19 el Recinto de Verano acoge la Gala de Escuelas Flamencas con la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco y el Ballet Kimbara, dando espacio a las generaciones que vienen detrás.
Programación completa
- Sábado 18 de julio: Patio de la Peña Flamenca “Melón de Oro”. Gala TROVERA.
- Domingo 19 de julio: Recinto de verano. Gala Escuelas Flamencas: Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco y Ballet Kimbara.
- Lunes 20 de julio: Recinto de verano. Pregón + Artistas invitados: Dorantes, Antonio Reyes y Paco Cepero, Remedios Reyes y Julio Romero.
- Martes 21 de julio: Recinto de verano. Artistas invitados: “El Pele” y Niño Seve, Sandra Carrasco y David de Arahal, Carmen Carmona y Antonio Fernández “El Torero”.
- Miércoles 22 de julio: Recinto de verano. Artistas invitados: Jesús Méndez y Antonio Carrión, Ezequiel Benítez y Paco León, Julián Estrada y Manuel Silveria y Bonela y Bonela Chico.
- Jueves 23 de julio: Recinto de verano. Artista invitado: Manuel Bandera “Bambino por Bandera” y primera semifinal.
- Viernes 24 de julio: Recinto de verano. Artista invitado: Compañía “El Yiyo” y segunda semifinal.
- Sábado 25 de julio: Recinto de verano. Ballet Flamenco de Lo Ferro con el espectáculo “Su majestad el 12” y gran final.
- Domingo 26 de julio: Recinto de verano. Misa Flamenca con Antonio Fernández “El Torero” y Antonio Carrión.
- El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
- Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia
- El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Grand Prix
- En directo: Sevilla Atlético-Real Murcia