Dorantes cierra el cartel del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro: consulta la programación completa

El pianista lebrijano David Peña Dorantes es la última incorporación al cartel de la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, que se celebrará del 18 al 26 de julio en el municipio murciano. Con su nombre, la programación queda cerrada en un año especialmente cargado de significado: esta edición rinde homenaje a Antonio Fernández Díaz "Fosforito", una de las figuras más grandes del cante jondo del siglo XX.

Dorantes no es un nombre más en el cartel. Hijo del guitarrista Pedro Peña y sobrino del cantaor El Lebrijano, pertenece a una de las sagas más importantes del flamenco y se formó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla antes de desarrollar un estilo propio que fusiona el piano clásico con las raíces flamencas de su familia.

Su primer disco, Orobroy, es considerado una obra de referencia del flamenco contemporáneo, y trabajos posteriores como Sur, ¡Sin muros! o El tiempo por testigo han consolidado su presencia en los teatros y festivales más importantes del mundo. Actuará en la noche inaugural del lunes 20 de julio, junto a Antonio Reyes, Paco Cepero, Remedios Reyes y Julio Romero, después del pregón.

Un cartel de altura

El resto de la programación no desmerece. El martes 21 concentra tres propuestas en una misma noche: El Pele y Niño Seve abren con el cante más puro, Sandra Carrasco y David de Arahal continúan con una de las voces femeninas más sólidas del flamenco actual, y Carmen Carmona junto a Antonio Fernández "El Torero" cierran la velada.

El miércoles 22 es la noche más coral del festival: Jesús Méndez y Antonio Carrión, Ezequiel Benítez y Paco León, Julián Estrada y Manuel Silveria, y el dueto de Bonela y Bonela Chico se reparten un programa que recorre buena parte del mapa del cante.

El jueves 23 cambia de registro con Manuel Bandera y su espectáculo Bambino por Bandera, un homenaje al mítico cantante de Los Barrios que Bandera lleva años defendiendo en los escenarios con una fidelidad que va más allá de la imitación. Esa noche se celebra también la primera semifinal del certamen de cante.

El viernes 24 llega la Compañía El Yiyo junto a la segunda semifinal, y el sábado 25 el Ballet Flamenco de Lo Ferro presenta Su majestad el 12 antes de que el festival entregue su veredicto en la gran final.

El cierre, el domingo 26, tiene el tono recogido y solemne que le corresponde: una Misa Flamenca a cargo de Antonio Fernández "El Torero" y Antonio Carrión.

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El festival arranca el sábado 18 con la Gala Trovera en el Patio de la Peña Flamenca "Melón de Oro", y el domingo 19 el Recinto de Verano acoge la Gala de Escuelas Flamencas con la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco y el Ballet Kimbara, dando espacio a las generaciones que vienen detrás.