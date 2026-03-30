Belle & Sebastian interpretarán 'If You're Feeling Sinister' al completo en Las Noches del Malecón

Hay discos que no envejecen. If You're Feeling Sinister, segundo álbum de Belle & Sebastian, fue lanzado el 18 de noviembre de 1996 y es ampliamente considerado un clásico del indie pop. El propio líder de la banda, Stuart Murdoch, ha declarado que es probablemente su mejor colección de canciones. Casi treinta años después de su publicación, la banda escocesa lo tocará al completo en Murcia. La cita es el 19 de julio en Mamba Garden, dentro de la octava edición de Las Noches del Malecón.

El concierto tendrá dos partes. La primera, la interpretación íntegra del disco. La segunda, una selección de temas del resto de su catálogo: treinta años de canciones entre las que elegir no es tarea sencilla.

Un disco que nació casi en secreto

If You're Feeling Sinister fue grabado después de que la banda debutara con Tigermilk, un primer disco prensado en apenas 1.000 copias de vinilo para una universidad de Glasgow que se agotó rápidamente gracias al boca a boca y al apoyo del DJ de la BBC John Peel. El éxito inesperado de ese debut empujó a la banda a fichar por Jeepster Records y a grabar el que se convertiría en su obra más celebrada.

El álbum mezcla chamber pop, indie rock y twee pop con instrumentación delicada —violín, flauta y glockenspiel— y las letras introspectivas de Murdoch, que exploran la juventud, la soledad y referencias literarias. Canciones como The Stars of Track and Field, Get Me Away from Here, I'm Dying o la propia If You're Feeling Sinister forman una colección de 41 minutos grabada en estilo lo-fi en los CaVa Sound Studios de Glasgow.

El ciclo y el cartel

Belle & Sebastian se incorporan a una octava edición de Las Noches del Malecón que incluye también a Juan Luis Guerra, Bryan Adams, Romeo Santos, Prince Royce, Nicky Jam, Rufus Wainwright, Suede, Teenage Fanclub, José González o Wolfmother, junto a nombres nacionales como Los Delinqüentes, Dani Fernández, M-Clan, Loquillo o Valeria Castro.

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Las entradas ya están a la venta en la página oficial de Las Noches del Malecón.