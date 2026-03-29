La UMU estimula la creación y el estudio del arte con tres grandes premios

No hay excusa para ponerse a crear pintura, fotografía o lanzarse a producir, investigar y animar a la creación artística. La Universidad de Murcia convoca tres concursos este segundo cuatrimestre para incentivar y promover la producción de arte. A través del Servicio de Cultura, se lanzan la XXVI edición del premio de Pintura, la XXV edición del premio de Fotografía y la IV edición del premio de Producción e Investigación Artística, según ha informado la institución docente.

En concreto, el de Pintura establece un galardón único de 5.000 euros y dos accésits. Los artistas interesados podrán presentar una única obra de temática y técnica libres, siempre que no haya sido premiada en otros certámenes.

La fase inicial de inscripción se realizará de forma telemática entre el 13 y el 30 de abril. Una vez seleccionado el grupo de finalistas, las obras físicas —que deberán tener unas dimensiones de entre 70 y 200 centímetros—se expondrán a lo largo de 2027.

El premio de Pintura otorgará un galardón de 5.000 euros y dos accésits

Por su parte, el XXV premio de Fotografía Universidad de Murcia-La Cámara Roja celebra su cuarto de siglo con dos modalidades de reconocimiento. La primera con un premio económico de 1.800 euros y cuatro menciones honoríficas para obras individuales de tema libre y la segunda modalidad con un premio de producción para un proyecto fotográfico coherente que será comisariado por la entidad colaboradora La Cámara Roja. La escuala y laboratorio de fotografía, situado en Vistabella, exhibirá las obras durante el primer semestre de 2027. El plazo de presentación para ambas opciones permanecerá abierto del 1 al 14 de septiembre.

Dirigido solo a estudiantes o egresados de la Universidad de Murcia, se pone en marcha la IV edición del Premio de Producción e Investigación Artística. Este certamen, dotado con 6.000 euros, busca apoyar proyectos inéditos que requieran de una fase de experimentación o colaboración interdisciplinar en áreas como las artes visuales, el diseño o el multimedia.

El periodo de recepción de propuestas finaliza el 30 de abril y el proyecto ganador deberá estar ejecutado antes del 10 de diciembre de este mismo año para su posterior exhibición. En las tres convocatorias, la participación está restringida para aquellos artistas que hayan resultado ganadores en ediciones recientes de estos mismos premios.

La Cámara Roja comisariará la obra ganadora en la modalidad de proyecto fotográfico

Las resoluciones de los jurados, presididos por el rector de la Universidad, José Luján, se comunicarán de forma personal a los galardonados y se harán públicas a través del Tablón Oficial (TOUM) y la web del Servicio de Cultura de la institución.

Homenaje a la biblioteca

La biblioteca María Moliner de la pública cumple 25 años en Espinardo. Para homenajer este cuarto de siglo, también se convoca un concurso de carteles conmemorativos donde está en juego un único premio de 250 euros.

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El cartel debe ser original e inédito, en formato digital, tamaño A3 y orientación vertical. Cualquier técnica está permitida: manual, digital o mixta e, incluso, generada con inteligencia artificial. El premio se entregará en un acto oficial el 23 de abril, día del libro. Los detalles sobre el envío de cada propuesta se encuentran en las bases del concurso. n