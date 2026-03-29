Hugo Ruiz, actor y cantante: "Hacer este musical es conectar mi infancia con el Hugo de ahora"

Cartagena fue el punto de partida de un actor que hoy forma parte del musical más ambicioso de la temporada en Madrid. Hugo Ruiz lleva desde niño cantando a Alejandro Sanz en casa, de la mano de su padre. Ahora, ese mismo repertorio que marcó su infancia se convierte en el motor de 'El alma al aire', la nueva producción original de Stage Entertainment España —responsable de títulos como 'El Rey León' o 'Los Miserables'— en la que Ruiz interpreta a Jamie, un joven surfero americano que llega a un pueblo pesquero andaluz y lo cambia todo.

El anuncio oficial se hizo público el martes, apenas dos semanas después de que el actor recibiera el Premio Kaíros de Teatro Musical por su trabajo en 'Godspell', dirigido por Antonio Banderas.

Cuando supo que iba a formar parte del musical 'El alma al aire', ¿qué fue lo primero que pensó?

Hace más o menos un mes me contactaron para uno de los papeles principales. La verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado. Hay algo que me conecta profundamente con Alejandro Sanz porque fue uno de los cantantes que escuchaba cuando era pequeño. Me recuerda mucho a mi familia, a mi infancia. Estoy muy emocionado.

¿Qué puede contarnos de su personaje?

Jamie es un forastero que aparece en Gazulea, el pueblo donde transcurre la historia, ubicado en Andalucía. Es un chico surfero, muy conectado con la naturaleza, con el mar, con las olas. Tiene una conexión especial con una de las chicas, una de los personajes protagonistas. Hasta ahí puedo leer [Ríe]. Lo que más me atrae de él es precisamente ese contraste: viene de fuera, es totalmente distinto al resto de personajes que ya están arraigados en el pueblo. Creo que va a ser muy interesante investigar en ese chico con otra vivencia, con otra forma de ver el mundo.

Stage Entertainment ha preparado siempre grandes producciones. Esta es la primera original española con un artista en activo. ¿Cómo está siendo ese proceso creativo?

Es algo que a mí personalmente me ilusiona mucho, porque es la primera vez que en España se hace un proceso de creación desde cero con un musical de estas características. El mes que viene empezamos con un ‘workshop’ de tres semanas. Incluso el texto y la música están todavía siendo cerrados. El equipo creativo que han reunido viene muy acostumbrado a este tipo de procesos y hay algo en la escenografía y la puesta en escena que no hemos visto antes en España. Además, nos han abierto mucho la puerta a que nosotros propongamos, a que aportemos lo que nosotros somos. Eso lo hace muy especial.

Mi padre ama esta música. El día que me llamaron, la primera persona en la que pensé fue en él

Alejandro Sanz no solo cede su música, sino que está implicado en el desarrollo. ¿Ha tenido contacto con él?

Todavía no, en la presentación no pudo estar, tenía otros compromisos, pero estuvo presente en los ‘castings’, vio nuestras audiciones. Nos han transmitido que le habría encantado estar aquí y que va a formar parte activa del proceso. El musical no es un ‘biopic’ sobre Alejandro, pero sus canciones van a marcar absolutamente todo lo que ocurra en escena.

Las canciones forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. ¿Cómo se trabaja dramáticamente con canciones que el público ya siente como propias?

Es justamente lo que vamos a experimentar ahora. Los creativos fueron muy insistentes en la presentación de hoy: "Esto no se canta, se cuenta". Las canciones de teatro musical están contando algo, la acción dramática sigue avanzando a través de ellas. El reto es sacarlas de nuestro imaginario de canciones de música pop y transformarlas en texto dramático. Y además, las canciones de Alejandro son muy complejas rítmica y musicalmente. Algunas se van a transformar en corales, en trios, en dúos. Hay un trabajo de creación minucioso. Mis compañeros que estaban hoy en el patio de butacas decían: "Es que han sonado los primeros acordes y se me ha puesto la piel de gallina". Eso lo dice todo.

La historia transcurre en un entorno muy específico culturalmente, un pueblo pesquero de Cádiz, y su personaje es americano. ¿Cómo se prepara para habitar ese mundo?

Lo primero es que la producción nos ha proporcionado clases de inglés para que el acento americano de Jamie suene completamente auténtico. Y luego, una vez que tengamos todo el material, viene el proceso de trabajarlo con el profesor de canto, con el ‘coach’ de interpretación. Vengo caliente, con los motores calientes, porque 'Godspell' también fue un proceso de creación muy abierto y creo que eso me prepara bien para lo que viene.

Nunca imaginé poder dedicarme a esto, ni estar en producciones de Antonio Banderas o de Alejandro Sanz

Hablando de 'Godspell'. Ha trabajado con Antonio Banderas en Gypsy y en la propia Godspell, por la que acaba de recibir el Premio Kaíros de la Danza en Murcia. ¿Qué se aprende al estar dirigido por alguien actor de ese nivel?

Para mí ha sido un regalo absoluto. Encontrar un director que se preocupa por el actor, que te deja crear y proponer, que no juzga el trabajo que estás haciendo, genera un espacio de seguridad enorme. Y lo que aprendo al verlo es que muchas veces lo mitificamos todo demasiado. Antonio es una persona enormemente humana, cercana, que ama el arte de verdad. Se considera melómano y lo es. Viene a ver el 80% de las funciones, sentado en el patio de butacas. No me extraña que haya conseguido lo que ha conseguido, porque a nivel humano es todavía mejor que a nivel artístico.

Su Premio Broadway World Spain por 'A quién le importa' lo votó el público, no un jurado técnico. ¿Qué pesa más, el reconocimiento de los profesionales o el de la gente que compra la entrada?

Para mí los dos son un regalo, un premio. Yo soy de Cartagena, una ciudad muy pequeña, y nunca me imaginé poder dedicarme a esto. Poder estar en Madrid haciendo producciones con Antonio Banderas o con Alejandro Sanz era algo que no entraba en mi imaginario, que para mí no existía. Y mucho menos ser valorado por mis compañeros, por la gente que paga una entrada o por unos profesionales. Son cosas que no me esperaba. Ha sido un regalazo.

Su primer concurso fue cantando 'Y si fuera ella', de Alejandro Sanz, en el programa Veo Veo de Teresa Rabal. Ahora protagoniza su musical. ¿Qué le dice ese niño al Hugo de hoy?

Es exactamente eso. Yo era un niño de Cartagena al que le gustaba cantar y sus padres llevaron a un programa de televisión. Nunca me imaginé que iba a poder vivir del teatro musical, y mucho menos que iba a hacer un musical de Alejandro Sanz. Esta música me conecta con mi familia, con mi padre, que ama esas canciones y sigue cantándola. El día que me llamaron, la primera persona en la que pensé fue en él. Me esperé a que viniera a Madrid esa semana para decírselo en persona y estuvimos muy emocionados. Hay algo mágico en conectar ese Hugo pequeño con el Hugo de ahora.

El foco no es solo llegar a un cartel en Gran Vía. La carrera de actor tiene muchas ramificaciones

Su formación no se ha detenido nunca: Tolcachir, Strasberg, Andrés Lima, José Carlos Plaza… ¿Qué le empuja a seguir aprendiendo siendo ya un profesional reconocido?

Para mí es como ir al gimnasio. El entrenamiento tiene que sentirse activo siempre, tanto a nivel vocal como en interpretación. Ya no es tanto por formarme para conseguir algo, sino por estar preparado. Si dentro de dos años salen audiciones interesantes, quiero haber investigado durante este tiempo otro tipo de registros, de emociones. Eso es lo que me empuja.

También es profesor de Interpretación Musical en la ESAEM. ¿Qué le da la docencia que no le da actuar?

Llevo diez años enganchado a la docencia y es muy gratificante. Ver los inicios de los alumnos, ver cómo crecen a lo largo del curso, me emociona. Lo que intento evocarles es lo mismo que aprendí con Antonio: que puedan crear, que sientan que nadie los va a juzgar, que el espacio sea seguro. Y luego hay algo muy importante que siempre les repito: el foco no es únicamente llegar a un cartel en Gran Vía. La carrera artística tiene muchas ramificaciones —la dirección, la producción, la docencia, el teatro de formato pequeño— y hay que escuchar en cuál estás cómodo. Yo me siento afortunado porque me dedico a lo que quería. Y eso incluye dar clases.

El acento del sur afecta en algunas producciones; yo lo he tenido que trabajar, pero lo amo y no me avergüenza nada

Hay cantera en las provincias. ¿Se puede llegar a lo más alto viniendo de fuera de Madrid?

Claro que sí. En 'Godspell' estaba Javier Ariano, que estudió en la ESAD de Murcia. En 'El alma al aire' hay un compañero de la ESAD. En 'El Rey León' hay otro. De verdad que hay cantera y hay futuro. Yo era un niño de Cartagena al que le gustaba cantar. Eso no me ha impedido nada. Sí es cierto que el acento del sur afecta en muchas audiciones, porque buscan algo más neutro, y es algo que he tenido que trabajar y modificar. Lo amo, no me avergüenza nada, pero es una realidad de la profesión. Y también es verdad que cuando llegué a Madrid tuve que empezar a tejer desde cero, sin contactos, sin saber bien qué había que hacer. Fue un proceso duro. Pero se puede.