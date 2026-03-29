David Alonso: Tecnología y tradición

Me encuentro con David José Alonso García, profesor de Tecnología del Instituto Sabina Mora de Roldán y cartagenero de pro, apasionado de esta comarca natural llena de paisajes, historia, molinos de viento, costumbres, festejos, juegos tradicionales y cultura con mayúsculas. De camino a su trabajo, quedamos muy temprano en el campo de bolos que hay junto al molino y la ermita de El Pasico de Torre Pacheco, donde le hago la foto con una bola de este juego tradicional, realizada, como es de rigor, con auténtica madera de jinjolero. David es hijo de esta tierra, su madre de la diputación de La Magdalena, aunque su padre, de Palencia, se vino al mediterráneo porque se hizo militar de la Marina.

David es una persona inquieta, como lo son todas las que traigo a esta sección. De una desbordante vocación docente, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena y siempre ha llevado a su aula diversos proyectos relacionados con el patrimonio. Recuerdo una vez que me llamó para una charla sobre molinos de viento para sus alumnos y me llevé la gran sorpresa de descubrir su maravillosa iniciativa docente de geolocalizar estos ingenios mecánicos y, más, aún, su iniciativa de reconstruirlo a escala por medio de tecnología 3D. Posteriormente reprodujo una réplica del submarino de Isaac Peral, que no solamente funcionaba, sino que llegó a sumergirlo en el mismísimo puerto de la ciudad del gran inventor.

Haber tenido a diez federaciones, asociaciones y clubes de distintos puntos de España ha sido muy interesante para quienes compartimos esta pasión David Alonso — Profesor y jugador de bolos tradicionales

Como su mente no descansa y sus energías parecen inagotables, tras un trabajo de meses, estos días ha coordinado en Cartagena un encuentro nacional de bolos y juegos tradicionales que ha sido todo un éxito y ha supuesto todo un impulso para el reconocimiento cultural de estos juegos que en nuestra Región ya han alcanzado la categoría de Bien de Interés Cultural. Desde hace años está investigando la historia de estos juegos tradicionales, así como l a ubicación de antiguos campos donde se llevaba a cabo esta actividad donde confluyen el deporte, la cultura y las tradiciones. El encuentro ha tenido lugar en el Casino de Cartagena, donde ha habido charlas y una asamblea, y en varios campos de bolos y caliche de la ciudad, barrios y diputaciones, y no ha faltado una visita al Teatro Romano y a otros lugares monumentales y patrimoniales.

David Alonso gusta de entrevistar a los más viejos, a gentes de 80 y 90 años, para documentar todo lo referente a los juegos de bolos tradicionales: qué equipos había, cuáles eran las normas en uso y dónde estaban los campos. Lleva mucho tiempo con esta interesante labor de recogida de testimonios e investigación. En el reciente encuentro nacional, el público y los estudiosos han podido aprender de otras experiencias de la diversa geografía española, constatando que hay cosas comunes y otras distintas en este tipo de juegos: "Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que aquí estemos esforzándonos en integrar a la mujer en el juego de los bolos, frente a otras zonas donde estos juegos han pervivido gracias a que ellas los han custodiado y transmitido. Tampoco es muy conocido que en épocas de falta de libertades, como el franquismo, en muchos lugares se prohibieron estos juegos tradicionales porque eran unas reuniones difíciles de controlar por las autoridades, unas maneras de socializar con demasiada libertad y con imposibilidad de censurar lo que se hablaba. No es de extrañar que en algunas ciudades se perdieran y en pequeños pueblos, sobre todo de la montaña (bolos serranos de muchos lugares de España), el juego continuase con más libertad".

De los frutos más positivos de este Encuentro Nacional de Bolos Tradicionales ha sido el Manifiesto Final

Y David me hace una confesión y un anuncio: "El año que viene queremos hacer el II Encuentro Nacional de Bolos Tradicionales de Cartagena, tal ha sido el éxito de esta primera convocatoria". Sin duda, David está vacunado contra cualquier desaliento y no se amedrenta con las dificultades. Yo mismo fui testigo que estuvieron esperando, en la inauguración, a un concejal del gobierno de la ciudad portuaria que, finalmente, no se presentó, lo que motivó una reflexión en la mesa redonda sobre el apoyo de los responsables políticos a estas iniciativas culturales en la geografía estatal, con el resultado, como era de prever, de división de opiniones e insatisfacciones y lamentos varios.

Sin lugar a dudas, de los frutos más positivos de este Encuentro Nacional de Bolos Tradicionales ha sido el Manifiesto Final, un compromiso firmado por todos los representantes de los grupos, asociaciones y clubes nacionales para apoyar las distintas modalidades de estos juegos, divulgarlas y ponerlas en valor, extenderlas a las nuevas generaciones y, sobre todo, defender su declaración en todos los territorios como Bien de Interés Cultural.

Estos encuentros nacen con una clara vocación divulgativa, festiva, cultural y de puesta en valor del patrimonio David Alonso — Profesor y jugador de bolos tradicionales

Me insiste David Alonso, como Presidente de la Federación de Bolos Cartageneros: "Estamos muy satisfechos de este encuentro nacional. Compartir experiencias es fundamental, haber tenido a diez federaciones, asociaciones y clubes de distintos puntos de España ha sido muy interesante para quienes compartimos esta pasión cultural y tradicional, pero también ha sido un gran momento de promoción de la cultura de Cartagena y de la Comarca del Campo de Cartagena, por eso queremos repetir. Nunca antes se había organizado un evento así en nuestra Región, una oportunidad única para dar a conocer la riqueza, diversidad y singularidad de estos juegos que forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. De manera especial quiero agradecer a Tomás Martínez Pagán su colaboración de coordinación de la mesa redonda y felicitarte a ti, Javier Lorente, por tu contribución pictórica, con ese cuadro de una escena del juego de bolos que reprodujimos en un grabado para todos los asistentes".

Seguimos hablando y me insiste otra vez: "Más allá de su dimensión deportiva y lúdica, estos encuentros nacen con una clara vocación divulgativa, festiva, cultural y de puesta en valor del patrimonio. Creo que estamos consolidando a Cartagena y nuestra Región como punto de referencia nacional en la preservación y promoción de los bolos tradicionales que no se pueden perder y que hay que legara las nuevas generaciones".

Terminamos nuestra conversación con otros muchos temas patrimoniales que interesan a mi interlocutor. David Alonso forma parte de las Fiestas de Carthagineses y Romanos y su labor cultural en las mismas y también en el aula me daría para otro artículo como este. Es otro tema que ha investigado y que le interesa, tanto como el tradicional asiático cartagenero. Es coleccionista de tazas en las que se sirve y me sigue contando...