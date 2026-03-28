El Teatro Romea de Murcia acoge la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro: el escenario como "una forma de estar juntos"

El Teatro Romea de Murcia fue este jueves escenario del acto institucional con el que la Región se suma a la celebración del Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo desde 1962 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Antonio Saura, director teatral, y Esperanza Clares, actriz y productora, ambos de la compañía murciana Alquibla Teatro, fueron los encargados de leer el manifiesto de este año, firmado por el actor norteamericano Willem Dafoe.

Dafoe, conocido internacionalmente por su larga trayectoria en el cine —aunque formado en las tablas y actualmente director artístico del departamento de Teatro de La Biennale di Venezia—, construye un texto que es a la vez memoria personal y declaración de principios. Rememorando sus años en The Wooster Group, el colectivo experimental neoyorquino del que fue miembro desde 1977 hasta 2003, recuerda aquellas primeras funciones ante salas casi vacías, cuando los actores superaban en número al público. Nunca cancelaron. Y de aquella experiencia extrae una convicción que vertebra todo el manifiesto: aunque no haya casi nadie en las butacas, el espectador como testigo es lo que da sentido y vida al teatro.

El teatro frente a la dictadura de las pantallas

La elección de Saura y Clares como voces del manifiesto no es acidental. Alquibla Teatro, que cerró para siempre su etapa en las tablas el pasado 28 de febreo en el Romea, es una de las compañías de referencia de la escena murciana. Con una trayectoria de más de 40 años por los escenarios de España, encarna precisamente aquello que Dafoe defiende en su texto: el teatro como acto de encuentro, resistencia y comunidad. Una manera, en definitiva, de recordar que el escenario no es solo un espacio, sino una forma de estar juntos.

Desde esa raíz íntima, el texto se abre hacia una reflexión más amplia sobre el momento que atraviesa el mundo. Dafoe señala sin ambages al "elefante en la habitación": las nuevas tecnologías y las redes sociales, que prometen conectarnos pero que, a su juicio, han contribuido a fragmentar a las personas y a generar una profunda crisis de verdad y realidad.

En voz de Antonio Saura y Esperanza Clares, el actor confiesa usar el ordenador a diario, pero advierte del peligro de sustituir el contacto humano por relaciones con dispositivos. Frente a eso, reivindica el asombro que solo el teatro es capaz de provocar: un asombro construido sobre la atención, el compromiso y la comunidad espontánea que surge entre quienes comparten un mismo espacio y un mismo instante.

Su llamada al sector no es nostálgica sino urgente. En un mundo que describe como cada vez más divisivo, controlador y violento, Dafoe alerta contra dos tentaciones igualmente peligrosas: rendirse a la lógica del entretenimiento como puro negocio o quedarse encerrado en la preservación institucional de tradiciones.

La verdadera fuerza del teatro, sostiene, está en su capacidad para conectar comunidades y culturas, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos como sociedades y para alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos, concluye, animales sociales diseñados para vincularnos con el mundo, y el teatro —como forma de arte total que conjuga narración, movimiento, lenguaje y escenografía— es uno de los instrumentos más poderosos para lograrlo.

74 funciones en la Región en el primer trimestre

La cita contó con un gran número de invitados, la mayoría relacionados con el mundo de las artes escénicas en la Región de Murcia. El acto contó también con la presencia del secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Juan Antonio Lorca, quien aprovechó la ocasión para dar cifras del compromiso del Gobierno regional con el sector. Solo en el primer trimestre del año, la Consejería ha facilitado la programación de 74 funciones a través del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música y el plan MURmurarte. A estas se suman nueve representaciones más de RE-CREA, la primera edición del nuevo circuito de espectáculos dirigido a público escolar impulsado por Murcia A Escena.

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Lorca agradeció al sector su contribución a "hacer una sociedad mejor" y anunció que el Gobierno regional seguirá trabajando para ampliar las oportunidades de exhibición y proyección de las artes escénicas murcianas, tanto en el ámbito nacional como internacional, mediante ayudas a nuevas producciones, apoyo a las giras y subvenciones para la asistencia a ferias y mercados especializados.