Las ayudas para el desarrollo de vídeos musicales se podrán solicitar hasta el 31 de marzo

Solo quedan unas pocas horas para que finalice el plazo de inscripción para solicitar las ayudas destinadas a la realización de videoclips musicales. El tiempo acaba un día después de que finalice, también, el plazo para los 'espaldarazos' a la producción de películas, documentales, programas de televisión y producción de contenido audiovisual para internet.

La Comunidad recuerda, a través de una nota de prensa, que la cuantía máxima que se puede obtener es de 20.000 euros. Explican que los gastos subvencionables son los estrictamente necesarios para la producción del vídeo musical. Se trata de honorarios del equipo técnico y artístico, alquiler de equipos, permisos de rodaje, vestuario, maquillaje, atrezo, producción y posproducción, derechos de autor y alojamiento del equipo.

Subvención al cine

Con respecto al 'espaldarazo' para los largometrajes, que finaliza en dos días, la Región ofrece una subvención de entre 25.000 y 350.000 euros para el desarrollo de obras audiovisuales. Se trata de películas, series, programas de televisión, contenido para internet y documentales.

Este dinero se divide de distintas maneras según el contenido y las particularidades de cada producción. La cantidad máxima que se puede obtener es de 350.000 euros y está destinada a series y largometrajes de ficción o animación que superen la barrera de los 600.000 euros de presupuesto global. Asimismo, exige que el producto saque adelante dos cortometrajes o un largometraje como mínimo.

La segunda ayuda más elevada es de 75.000 euros. En este caso, el propósito es que llegue también al desarrollo de series o largometrajes de ficción y animación, pero que superen los 300.000 euros de presupuesto global. Aquí también se exige que se hayan producido previamente al menos dos cortometrajes.

Por último, si se han estrenado un mínimo de dos largometrajes documentales en televisión u otras plataformas y el presupuesto global es de 60.000 euros o más, se recibirán 25.000 euros. Esta tercera línea está dedicada a los documentales.

Otro requisito que se indica para la solicitud es que las actividades subvencionables se deben ejecutar entre el 1 de enero de este año y el 31 de diciembre de 2028. El plazo para presentar las peticiones concluye el próximo 30 de marzo.

De igual manera, la Comunidad explica, a través de una nota de prensa, que se destinará un mínimo del 30 % a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer.

El plan de la Comunidad

El Ejecutivo regional explica que esta iniciativa se lleva a cabo desde la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en el plan "Conexión Internacional ICA" de internacionalización de las industrias culturales y creativas de Murcia.

Recuerdan que su objetivo es financiar la producción, grabación y posproducción de videoclips profesionales que sirvan como material promocional para obras musicales originales de artistas o grupos de la Región de Murcia. Además, "busca beneficiar tanto a la industria musical como a la audiovisual regional, uniendo creadores de ambos ámbitos, y, en su caso, poner en valor espacios culturales y naturales regionales".

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Toda la información sobre la convocatoria se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en la sección de "Convocatorias" de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.