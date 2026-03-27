Estas son las obras de teatro de este fin de semana en la Región de Murcia

Este fin de semana el teatro llega a la Región de Murcia plagado de antiguos clásicos versionados dispuestos a entretener a públicos de todas las edades. La Bella durmiente y Hansel y Gretel son los títulos más reconocidos.

Krakatoa

El Centro Párraga acoge este viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, el estreno de Krakatoa, la nueva propuesta de Neuróticas Anónimas. La pieza pone el broche final a la residencia creativa que la compañía ha desarrollado durante toda la semana en el Espacio 0, consolidando una apuesta por la creación contemporánea que conecta directamente con el público.

Interpretada por Mariela Lucas y Carmen Lilian Sosa, Krakatoa es una obra de autoficción que combina humor, nostalgia, amor, miedo y dolor para explorar experiencias vitales profundamente humanas. La propuesta parte de un contraste íntimo y poderoso: la maternidad de una de sus protagonistas frente a la pérdida de la madre de la otra. Con dirección de Encarna Illán, Pepa Castillo y Natalia Yurena, y con aportaciones musicales de Yolanda Vuelta e iluminación de Jesús Palazón, el montaje transita por temas como el duelo, el posparto, la infancia y los vínculos maternos.

La función ha colgado el cartel de entradas agotadas, confirmando el interés generado por esta joven compañía, nacida en 2024 y marcada por un fuerte enfoque de creación colectiva.

¿Cuándo? Viernes 27, 20.00 horas

¿Dónde? Centro párraga

¿Precio? Entradas agotadas

La Bella durmiente

La compañía Trencadís presenta una emotiva y espectacular versión de La Bella Durmiente enmarcada en la historia de la abuela Aurora. Cuando descubre que su memoria comienza a desvanecerse, decide preservar sus recuerdos a través de su nieta Alba, quien se adentrará, guiada por ella, en un universo de mitos y leyendas donde el cuento clásico cobra vida como puente entre generaciones.

En ese mundo mágico, Alba conocerá la historia de la princesa Aurora, maldecida por la temible Maléfica a caer en un sueño eterno. A través de un viaje lleno de fantasía, números musicales y momentos llenos de humor y emoción, aparecerán hadas protectoras, un príncipe valiente y criaturas extravagantes, mientras el destino avanza implacable hacia el cumplimiento de la profecía. Paralelamente, Alba irá comprendiendo el verdadero valor del relato para su abuela: un legado de memoria, amor y conexión familiar que trasciende el tiempo.

¿Cuándo? Sábado 28, 17.00 horas

¿Dónde? Teatro Concha Segura, Yecla

¿Precio? Desde 8 euros

Hansel y Gretel Magia

Este musical familiar reinventa el clásico cuento de Hermanos Grimm con una mirada contemporánea, combinando tradición, humor y espectáculo. Adaptado al teatro por Juan Montoro y con canciones de Pablo de Torres junto al equipo de Belter Souls, la propuesta traslada al público a un bosque encantado donde la magia comienza a desvanecerse y la escasez obliga a las familias a tomar decisiones desesperadas.

En este contexto, Hansel y Gretel son abandonados en el bosque, donde el debilitado Espíritu del Bosque apenas puede guiarlos. En su camino descubrirán una casa fascinante, llena de dulces, música y colores, habitada por una bruja tan encantadora como peligrosa. Entre canciones, baile y diversión, los niños deberán enfrentarse a sus miedos y aprender a sobrevivir en un mundo donde no todo es lo que parece.

¿Cuándo? Domingo 29, 18.00 horas

¿Dónde? Teatro Villa de Molina, Molina de Segura

¿Precio? Desde 6 euros

¡No llegamos al Estreno!

A pocas horas del estreno de La mansión de los amantes, la compañía amateur Los Soñadores del Barrio se enfrenta a un pequeño gran desastre: nadie se sabe el texto. Entre prisas, nervios y correcciones de última hora, un entusiasta director intenta mantener el control mientras los actores confunden escenas, improvisan diálogos imposibles y mezclan sus propios problemas con la ficción.

Lo que finalmente sucede sobre el escenario no es la obra prevista, sino un caos tan real como hilarante, donde el público asiste al derrumbe -y a la magia- del propio proceso teatral. Una comedia metateatral que celebra, con humor y ternura, el amor por el teatro y ese milagro inevitable: que, pase lo que pase, la función siempre continúa.

¿Cuándo? Viernes 27 y sábado 28, 21.00 horas

¿Dónde? Teatro Circo Apolo, El Algar

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¿Precio? 10 euros