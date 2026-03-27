Estos son los conciertos de este fin de semana en Murcia

Murcia capital será el epicentro de la música durante este fin de semana en la Región. El folk y el worldmusic de Los Manises, el hip hop de Teo Lucadamo, el rock de Drugos y el pop rock de Alberto & García serán los protagonistas de los conciertos más destacados.

Los Manises

Desde su primera demo (2016), el dúo ilicitano Los Manises -Víctor Clemente y Rubén Soler- no ha dejado de experimentar y darle vueltas a la ‘música de guitarras’ que compone la base de su sonido. Su búsqueda de nuevos caminos de expresión se apuntala en un trípode de influencias: ‘modernas’ (Tears for Fears, Mew, Talking Heads, Silver Apples...), folk y world music. Todo ello da lugar a una propuesta inclasificable que transita entre escenas y géneros de una manera muy natural y orgánica.

En lo que a la lírica se refiere, Víctor y Rubén viven cómodos en un discurso 100% autorreferencial que les sirve como pretexto para hacer música juntos. Entre el chinchón y la Dama de Elche consiguen llevar todas sus bromas internas al ámbito musical, llegando a resignificarlas y a generar interesantes reflexiones.

Después de la publicación de Aristocracia y Underground (Montgrí, 2020), un EP de 5 canciones cuyo desarrollo frenó la pandemia, volvían con Todas Son Correctas (Montgrí, 2023), su primer álbum, donde describen un mundo muy personal que el productor, I-Ace, ha comprendido perfectamente: su visión, más cercana al hip-hop y a los sonidos electrónicos, clave en el resultado final.

¿Cuándo? Sábado 28, 21.00 horas

¿Dónde? Cooperativa Ítaca , Murcia

¿Precio? Desde 10 euros

Teo Lucadamo

Teo Lucadamo es una de las voces más singulares y carismáticas de la nueva escena nacional por su energía en directo y su visión artística, a medio camino entre el humor, la introspección y la experimentación. Casi despuntó como actor (tenía todo a su favor), pero finalmente decidió dedicarse a musicar versos. El hijo de Aitana Sánchez Gijón eligió su propio camino desde el underground, y canción a canción se está haciendo un nombre.

El dilema del rapero blanco es el álbum debut de Teo Lucadamo, con un sonido retro y minimalista inspirado en el hip hop de los 90 - 2000 (Pharrell Williams, Q-Tip, Outkast...), pero sin ignorar a artistas contemporáneos como Kendrick o Tyler, the Creator, equilibrando seriedad y humor tanto para oyentes experimentados como casuales. Ha colaborado con clásicos del rap como DJ Yoda o Mucho Muchacho (7 Notas 7 Colores) y con emergentes del indie y la electrónica como Ciutat o DJ Brava, mientras coquetea con producciones entre el indie y el hip hop de Mac Miller. El universo del álbum lo completa un amplio apartado visual inspirado en la obra de Michel Gondry, con un vídeo para cada canción que, consecutivos, forman una obra total donde dominan las artes plásticas.

¿Cuándo? Viernes 27, 21.30 horas

¿Dónde? Cooperativa Ítaca, Murcia

¿Precio? Desde 12 euros

Teo Lucadamo, que abrirá el ciclo de conciertos Anticiclón. / ALBA VIGARAY

Drugos

Drugos, una banda de rock formada en Gijón y con base en Madrid, ha publicado Haz ruido mientras puedas, su tercer álbum después de Amor o Dinero (2022), Todo Arde (2023). Y cinco singles en 2025.

Haz ruido mientras puedas avanza en sonido, ambición y personalidad. Grabado en Ovni Studios junto a Nacho Mur (La M.O.D.A.), las guitarras ganan peso, el conjunto suena más compacto y las canciones respiran nueva seguridad. La producción refuerza la identidad del grupo sin pulir sus aristas, dejando espacio para la emoción, el nervio y la honestidad que define el proyecto.

Las letras de Jano, entre la comedia y la crítica, hablan sin rodeos de lo que duele, lo que se celebra y lo que arde alrededor. Su voz, personal y reconocible, vuelve a ser uno de los ejes del disco, empujada por una banda que suena más unida y ambiciosa que nunca.

El crecimiento de Drugos se refleja también en el directo. Con guitarras afiladas, melodías directas y una sensibilidad lírica poco habitual, sus canciones tienen la electricidad del rock, la emoción de las baladas y un pulso generacional.

¿Cuándo? Sábado 28, 21.30 horas

¿Dónde? Sala Musik, Murcia

¿Precio? 16,50 euros

Alberto & García

Alberto & García llevan desde octubre presentando por toda España Barro (Boomerang Discos, 2025), su séptimo disco (sexto de estudio), con una gira que comenzó en Gijón, y ahora vienen a Murcia.

Barro, como es habitual en Alberto & García, hunde sus raíces en el pop-rock y el folclore latinoamericano, pero se abre ampliamente a diversas sonoridades que conforman un disco con matices complejos, aunque apuesta, a pesar de todo, por la sencillez y el mensaje contundente. Grabado en los estudios Gaua de Fruiz (Vizcaya), Audiomatic Estudios y Fania Estudios de Madrid entre 2024 y 2025, la producción vuelve a correr a cargo de Toni Brunet, definitivamente asentado como parte fundamental del sonido de Alberto & García.

La masterización fue obra de Vicent Huma. Además, Quique González colabora en la rockera Trece, Guada en la andina Tonada del bosque, y el percusionista argentino Martín Bruhn participa en varias canciones.

Su anterior álbum, La Herida, supuso un importante paso para Alberto & García, llevándoles de gira durante dos años con cerca de cien conciertos por toda España, y cruzando el Atlántico varias veces hacia México y Chile. Alberto y Manu García tienen claro que la música también es un lugar para celebrar y, si hace falta, revolcarse un poco en el barro.

¿Cuándo? Viernes 27, 21.30 horas

¿Dónde? La Yesería, Murcia

¿Precio? Desde 15 euros

Alberto & García / L.O.

Samuraï

La artista madrileña Samuraï ya es considerada nueva promesa del pop alternativo nacional. Sus canciones juegan con unas letras muy metafóricas y un lenguaje propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se embarca en el amor contado con honestidad emocional. Este 2026 recorre las principales salas españolas con nueva gira, puente entre su primera etapa discográfica y el nuevo camino creativo de los próximos meses.

Con un formato sobrio, pensado para espacios más íntimos, Samuraï, mezclando trap y electrónica, busca reforzar la conexión con el público a través de un espectáculo donde la narrativa visual y la energía del directo son esenciales. Guitarras y sintetizadores acompañan un repertorio que combina temas nuevos y más conocidos con nuevas reinterpretaciones.

Con Dejándolo pasar, Samuraï reforzaba su sensibilidad artística y su solidez compositiva. Ahora, el nuevo single, Los Paracaídas, trata sobre los altibajos del corazón, ese impulso que empuja a volver a aquello que nos hace sentir bien cuando estamos mal, incluso provocando la caída para experimentar de nuevo el alivio.

¿Cuándo? Viernes 27, 22.00 horas

¿Dónde? Sala Mamba, Murcia

¿Precio? 26,40 euros

SamuraÏ, cantante y compositora española. / L.O.

La Chevy & Santiago Campillo

La Chevy & Santiago Campillo homenajean al músico argentino Norberto Anibal ‘Pappo’ Napolitano en una gira especial que han bautizado El capo inmortal. Se sumarán también otros músicos de la escena murciana en una noche de guitarras, clásicos y espíritu rockero.

Pappo fue una de las figuras más influyentes de la música argentina, de los primeros en fusionar blues, rock y metal en su país, el mejor guitarrista en la historia del rock argentino, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos a nivel mundial por figuras icónicas como B.B. King.

La Chevy es un power trío de blues y rock creado por John Chevyk (El Chevy), que viene rodando desde hace ya casi 20 años por las salas de Madrid homenajeando al gran guitarrista argentino. Se trata de una banda de base sólida y show contundente, con su propio sonido y voltaje, conocedora de la obra que dejó Pappo.

Han hecho propias las versiones, por lo que cada show es totalmente diferente, con partes donde la banda logra una atmósfera llena de esplendor, psicodelia y virtuosismo. El gran guitarrista murciano Santi Campillo está girando con ellos por todo el país. Rock & roll y blues a máxima potencia.

¿Cuándo? Domingo 29, 17.00 horas

¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia

¿Precio? Desde 13 euros

L0rna

L0rna es una artista cartagenera que destaca en la escena trap nacional por su estilo empoderado. Hoy es una de las nuevas voces del urbano en español: a base de letras crudas, sensibilidad a flor de piel y una estética muy cuidada, convierte lo íntimo en algo generacional. Con influencias del rap y el trap, ha lanzado trabajos como el EP La kawa de la Lore (2024) y su álbum debut, Miss Understood (2025).

L0rna -no confundir con Lorna Aponte, la reggaetonera panameña de «Papi chulo, te traigo el mmm...»-, impulsada por los freestyle de la FMS desde los once años, encontró en el rap su camino, y con solo quince grabó su primer tema, iniciando una carrera que pronto la llevó a vivir prácticamente en el estudio. Su principal baza siempre ha sido el trap que defiende la autenticidad y el empoderamiento femenino, abordando la independencia y el crecimiento personal con un discurso explícito y directo.

En sus trabajos más recientes, la cantante ha colaborado con nombres sonados de la escena urbana actual: Yassir y Kabasaki en Yassir x l0rna, Metrika y D.Basto en Lip combo y Albany y Yung Beef en Rifle Bisexual; también ha colaborado con artistas como Israel B, Selecta o La Zowi.

¿Cuándo? Sábado 28, 2100 horas

¿Dónde? Sala Rem, Murcia

¿Precio? Desde 18 euros

L0rna / L.O.

Go Cactus

Go Cactus es una banda mallorquina formada por Pau Gual (voz y guitarra), Joan Gual (batería y coros) y Joan Amengual (bajo y coros) que recalará en Murcia para presentar Vidas Modelo (2026), un álbum de rock alternativo con una mirada al indie de los noventa. El resultado es urgente, luminoso, de guitarras afiladas y estribillos pegadizos muy pop; un retrato irónico de la vida contemporánea que tiene un punto surfero y retrata con sarcasmo el desconcierto generacional.

El discurso irónico de Go Cactus ronda la idea del éxito vacío, la rutina, el consumo como identidad, las relaciones frágiles, la vida nocturna y las expectativas infladas con la presión de tener una vida ‘bien hecha’, mientras todo se mueve demasiado rápido. Ponen banda sonora a esa sensación de estar siempre llegando tarde a algo que nadie sabe exactamente qué es.

La fórmula parece sencilla: batería, bajo y guitarra; bien de riffs y estribillos; letras que se hacen las grandes preguntas. Y además su Plaza Patines fue considerado mejor disco de rock balear en lengua no catalana por el jurado profesional de los Premis Enderrock 2025.

¿Cuándo? Viernes 27, 21.30 horas

¿Dónde? Sala Musik, Murcia

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¿Precio? Desde 13 euros