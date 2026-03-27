Los colosos del heavy metal español desembarcan en Murcia

Los dos grandes colosos del heavy metal español, Barón Rojo y Obús, se han embarcado en una gira conjunta en 2026, un encuentro sin precedentes sobre el escenario de dos leyendas que han definido el género durante décadas, ofreciendo a sus seguidores una oportunidad irrepetible de disfrutar de sus himnos en una misma velada. Se espera un despliegue de energía y potencia sonora a la altura de sus dilatadas trayectorias, celebrando los respectivos legados y repasando clásicos inmortales. Ambos grupos tuvieron fuerza, carácter y actitud, pero con el éxito surgieron tensiones.

Barón Rojo nació en Madrid, en 1980, de la unión de los hermanos guitarristas Carlos y Armando de Castro, el cantante y bajista José Luis Campuzano ‘Sherpa’ y el batería Hermes Calabria. Su primer álbum, Larga vida al rock and roll (1981), fue un éxito inmediato que captó la atención nacional e internacional. Discos como Volumen brutal (1982) y Metalmorfosis (1983) confirmaron su fuerza. Sin embargo, hacia finales de los 80 comenzaron los problemas económicos y los desacuerdos estilísticos. La historia acabó con la salida de Sherpa y Calabria en 1989. Esto cogió por sorpresa a los hermanos de Castro, quienes continuaron con nuevas formaciones, pero la crisis del rock duro en España, los cambios musicales en los 90 y la falta de respaldo mediático redujeron el impacto comercial.

Obús también surgió en Madrid, en 1981, con el vocalista Fortu Sánchez, el guitarrista Paco Laguna, el bajista Juan Luis Serrano y el baterista Fernando Sánchez. Su disco debut Prepárate (1981) les abrió camino: el single Va a estallar el Obús fue número 1 en Los 40, algo inédito para una banda de heavy en esos momentos. Siguieron trabajos como El que más (1984), que alcanzó gran repercusión nacional e internacional, con conciertos multitudinarios. A pesar de los altibajos, siguieron fieles a su estilo: letras directas, actitud de barrio, estética fuerte, irreverencia macarra.

La rivalidad entre Barón Rojo y Obús nació de comparaciones inevitables desde los medios, de distintas visiones de qué debe ser el heavy español y de la búsqueda de reconocimiento. Barón Rojo consiguió que muchos les considerasen aptos para exportar fuera de España, con discos doblados al inglés (Volumen Brutal) y giras internacionales (Reading 1982, por ejemplo).

Obús apostó más por lo nacional; eran más viscerales y cercanos para el público de los barrios. Esta diferencia de planteamientos les generó resentimiento: sentían que Barón Rojo recibía una cobertura mediática más luminosa, con elogios exteriores, mientras ellos, con igual mérito en su público masivo, aparecían menos en portadas.

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Los egos, la escasez de espacio para todos en los medios, la presión y la voracidad del mercado en el rock duro español alimentaron una rivalidad que hoy se cuenta casi con nostalgia como parte del mito del heavy español. El concierto conjunto será una ceremonia emocionante del rock, un reencuentro entre músicos y público que han compartido una historia común.