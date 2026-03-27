Cine a tres euros: Arrancan los Súper Jueves en Molina de Segura

Hay pocas cosas que se puedan comprar tres euros en 2026. Un café con leche en sitio decente, quizás, y una entrada de cine en Molina de Segura, también. Los Súper Jueves de Cine vuelven a Neocine Vega Plaza desde el próximo 2 de abril, con la misma fórmula de siempre: película, butaca y precio que no duele en el bolsillo.

El contexto importa. El precio medio de una entrada de cine en España se sitúa actualmente entre los 8 y los 9 euros en salas comerciales, y en Europa la media ya ha superado los 8 euros. No es casualidad que, según la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, el precio sea la razón principal por la que los españoles dicen que no van más al cine.

El programa lleva funcionando desde 2021, cuando el Ayuntamiento de Molina de Segura y Neocine firmaron el primer convenio con un volumen de más de 13.000 entradas subvencionadas. Desde entonces ha crecido edición a edición —en 2024 la dotación económica se incrementó en 10.000 euros— y este 2026 se renueva con un presupuesto de 23.000 euros repartidos entre el Ayuntamiento y el propio cine. Suficiente para sostener 21 jueves de cine barato a lo largo del año, más dos martes extra en Navidad.

El calendario es generoso: cinco jueves en abril para entrar en calor, diez fechas repartidas entre julio y agosto para los que prefieren el fresco de la sala al calor de la calle, otras cinco en octubre para el otoño de las grandes películas de temporada, y un cierre navideño en diciembre que, como detalle especial, se amplía con dos martes extra —el 22 y el 29— porque en Navidad hasta el calendario hace excepciones.

Y si el presupuesto aguanta —cosa que dependerá de cuántas butacas se llenen—, podrían sumarse hasta dos fechas adicionales. Un incentivo que dependerá de la gente, cuanto más vaya al cine, más cine habrá.

Las fechas

Los jueves se distribuyen en cuatro bloques. En primavera: 2, 9, 16, 23 y 30 de abril. En verano: 2, 9, 16, 23 y 30 de julio, y 6, 13, 20 y 27 de agosto. En otoño: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre. Y en Navidad: 3, 10 y 17 de diciembre, más los martes 22 y 29. Si el presupuesto aguanta antes de acabar el año, podrían añadirse hasta dos fechas más.

El alcalde José Ángel Alfonso lo resumió sin rodeos: el programa nació para "reforzar la posición de Molina de Segura como referente del comercio, ocio y esparcimiento para toda la comarca de la Vega Media del Segura" y la respuesta del público en ediciones anteriores ha sido suficientemente buena como para renovarlo un año más.

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Que un programa que empezó como medida de recuperación poscovid lleve ya seis años consecutivos dice bastante sobre si funciona o no.