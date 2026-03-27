Antonio Hurrah: "Murcia es increíble, es Detroit, es Nashville y es Manchester, todas en una"

El sello independiente Hurrah! Música celebra su 15.º aniversario con un finde plagado de música y actividades. En los tiempos que corren, cumplir 15 años manteniendo a flote un sello independiente de guitarras y melodías cristalinas es casi un acto de heroísmo romántico. Antonio Pérez Valcárcel ha logrado que Hurrah! Música, sea un refugio para el buen gusto pop, lejos de modas viajeras.

Hablar de Hurrah! Música es hablar de la pasión personal de Antonio (y de su pareja Ruth, la cantante de Vacaciones), un arquitecto de sueños sonoros que, desde 2011, decidió convertir su buen gusto en un refugio para las guitarras reflectantes, el power pop y el pop de orfebrería.

Desde su base de operaciones, Antonio ha tejido una red de complicidades que conecta el misticismo folk de Pigmy, el descaro británico de Simon Love, la urgencia melódica de Feedbacks o el punk-pop hipervitaminado de Pedriñanes 77. En su catálogo conviven el culto a bandas generacionales como Vacaciones con el descubrimiento de nuevos talentos como Higinio, siempre bajo una premisa innegociable: la canción por encima de todo. En un ecosistema musical dominado por algoritmos, tendencias efímeras y producciones de laboratorio, cumplir quince años manteniendo la independencia es, más que un logro, una declaración de principios.

El acto principal de las celebraciones, que comienzan este viernes en La Innovadora (19 h), con una exposición y la presencia de Pedriñanes 77, es el esperado concierto de Higinio y Vosotras Veréis en la Sala Spectrum (sábado 28, 21.30 h, 12/15€). También el sábado estarán Gallopedro en acústico en LocoLoco Vintage (12.30 h) y un amplio despliegue de pinchadas y DJs. Hoy nos sentamos con Antonio para celebrar este 15.º aniversario, una cifra redonda que sirve de excusa para repasar la historia de un sello que sigue editando discos como si fueran tesoros, y para entender por qué, en pleno 2026, el grito de «¡Hurrah!» sigue sonando más necesario que nunca.

15 años de resistencia: mirando hacia atrás, a cuando todo empezó... ¿Cuál era la ‘misión suicida’ inicial de Hurrah! Música, ¿qué queda de ese espíritu hoy? ¿Qué fue lo que os hizo montar el sello? ¿Cuál era vuestro sueño? ¿A qué sello os gustaba pareceros? ¿Qué disco te habría gustado publicar?

El germen de Hurrah! lo podemos encontrar en el blog Yoyatelodije, donde Alberto, mi socio y amigo del alma, y yo empezamos a entrar en contacto directo con una escena a la que habíamos pertenecido desde siempre como entusiastas militantes de base. La misión, como tú dices, suicida es un poco la misma hoy que entonces: resistir ante las duras acometidas de un presente que nos ha pasado a todos un poco por encima. Los sellos que ejercían una indudable influencia en nuestra manera de entender este entramado eran los que te puedes imaginar: Sarah, Creation, Elefant, Grabaciones, Factory, Rock Indiana… Tengo la suerte de haber podido publicar una serie de discos fantásticos, pero estoy seguro de que a los Housemartins les encantaría que fuera Hurrah! el sello que les publicara unas grabaciones perdidas de 1987.

El sello tiene una identidad muy marcada (pop, indie de guitarras, power pop). ¿Es Hurrah! un reflejo exacto de tu colección de discos personal, o te permites licencias que tú como oyente no comprarías?

En cierto modo, sí. Podría decir que mi colección personal está dividida en dos grandes secciones, una a la que podríamos denominar genéricamente: Soul, que englobaría estilos como el Northern, el Rhythm & Blues, el Reggae, el Rocksteady, el Boogaloo y demás categorías de origen afroamericano, incluida la rumba. Y, por otro lado, el Pop, de todas las décadas, desde los 60, el Pop art o la Psicodelia, pasando por el Sunshine pop, el Yeyé, el Punk, el Power pop, el Garage, el Britpop o el Indiepop (el de verdad, el de Jasmine Minks o los Dentists, no el que se ha apropiado ahora de la etiqueta).

Aniversario Hurra! La Innovadora (Viernes, 19 h). Inauguración de exposición y Pedriñanes 77 Sala Spectrum.(Sábado 28, 21.30 h, 12/15 €). Higinio y Vosotras Veréis LocoLoco Vintage. (Sábado, 12.30 horas). Gallopedro más Djs.

En plena era del ‘streaming’, seguís apostando por ediciones cuidadas. ¿Es el coleccionismo lo que mantiene vivo al sello, o hay una convicción romántica de que el pop solo se entiende en vinilo? ¿Tiene sentido, en plena era del streaming, con el cierre de tiendas de discos? ¿Cómo os las apañáis con la distribución? Tenéis colaboración con otros sellos.

Consumir la música pop en el formato en el que siempre lo hicimos va más allá del coleccionismo. La idea es mantener unos estándares románticos: esta es la forma en la que más se puede disfrutar una creación musical. La distribución es uno de los terrenos más complicados, y es una pena que hayan cerrado tantas tiendas de discos; eran mucho más que un negocio. Por eso hemos buscado hacer más fuerza a través de la unión, colaborando con sellos como Spicnic, Snap!, Grabaciones en el Mar, Rock Indiana o Discos de Kirlian, entre otros.

¿Cuántas referencias abarca el sello hasta la fecha? Históricamente, habéis tenido buen ojo con los grupos fichados. ¿Podrías nombrar las 3 bandas con más futuro de vuestro catálogo actual? ¿Qué discos recuerdas de los publicados con más cariño?

Con las dos referencias que salen en las próximas semanas (Simon Love y Carolina Otero) alcanzamos un total de 87 referencias, que se pueden encontrar con facilidad en nuestro ‘Bandcamp’.

Sobre las tres bandas con más futuro en nuestro catálogo, seguramente debo citar a las más jóvenes, que son las que van a tener mayor recorrido. Pedriñanes 77 deberían estar ya disputándose los primeros puestos en la primera división de la música pop de este país, tal y como ya lo están Sistema Nervioso, cuyo LP homónimo logró el año pasado alzarse con el premio a Mejor Disco de Pop de la Región de Murcia. Vosotras Veréis también es un grupo imprescindible de la escena actual. Hay muchos discos cuyo proceso lo recuerdo con un cariño extremo. Fue muy especial publicar el larga duración de Las Kasettes (junto a los amigos de Spicnic y KOTJ); también lo fue poder publicar discos que suponían aventuras paralelas de miembros de grupos venerados en esta casa, como son Teenage Fanclub o Bronco Bullfrog (Primary 5 y Magpie). Haber podido publicar el único single de ese grupo fantasma que fueron Los Zapatos también fue muy especial.

Con Vicente Maciá (Pigmy) habéis editado joyas de orfebrería pop. ¿Cómo es trabajar con alguien que tiene ese nivel de perfeccionismo y misticismo musical?

Willy es un genio, es nuestro Syd Barrett, nuestro Kevin Ayers. La historia de la publicación de Hamsterdam nació, como nacen las mejores cosas, en un bar y a las tantas. Siempre he dicho que, si no nos hacemos ricos con esto de los discos, deberíamos hacerlo el día que me decida a publicar la intrahistoria de la publicación de esa absoluta obra maestra. Conseguimos que el diseño nos lo hiciera un artista del calibre de Óscar Sanmartín, conseguimos sacar un doble LP. En algún momento, alguien que sepa de qué va esto colocará este disco donde realmente se merece. Quizás yo no lo vea. Por cierto, lo mejor de todo fue que años después de su publicación, Willy me llamó totalmente convencido de haber visto la luz. Me dijo que quería volver a publicar el disco, pero en esta ocasión cantado en griego; creo que lo decía en serio, aunque no sé qué más dijo, se cortó la comunicación, nadie sabe muy bien cómo. Lo dicho, un tipo genial, y ‘Hamsterdam’, nuestro techo.

¿Y el ‘power’ de los ‘feedbacks’? ¿Son una de las instituciones del sello? ¿Qué tienen ellos que definen tan bien el ‘sonido Hurrah’?

Haber podido publicar este disco es muy importante para Hurrah!. Tenemos vínculos muy estrechos con la escena del power pop para la que los ‘feedbacks’ son una auténtica banda de referencia. Que eligieran nuestro sello para publicar el que, para mí, es su mejor disco es un auténtico privilegio. El disco es sencillamente magistral; hay quien incluso se aventuró a decir que es de lo mejor que se ha facturado dentro de este género en nuestro país. Tal vez exageró, o no.

Sobre qué es lo que lo define, creo que hacer que algo tan tremendamente complicado, como es redondear canciones pop tan frescas y directas, parezca algo de lo más sencillo, es un privilegio y una virtud al alcance de muy poca gente, solo de los elegidos/as.

Con bandas como Pedriñanes 77 e Higinio, el sello saca su lado más directo y gamberro. ¿Hacía falta recuperar ese espíritu del punk-pop que no se toma tan en serio a sí mismo?

Por supuesto, ese espíritu no debería haberse perdido nunca. Debería suponer uno de los cimientos en los que se asentara al menos una parte de la música pop. Una tradición en la que encontraríamos a grupos desde Paraíso a Los Nikis, pasando por Los Vegetales, Las Chinas, TCR, Aerolíneas Federales, Airbag o Los Summers. Esos dos grupos que nombras son muy importantes para mí. Son dos de las apuestas más importantes del sello, y ahora vamos a salir con ambas bandas de gira a festejar el 15.º aniversario y, con ello, la música y la vida. Los queremos mucho.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de estos 15 años, donde estuviste a punto de decir «hasta aquí hemos llegado»?

Soy bastante tenaz, por no decir sumamente cabezón. En un territorio como el de la música independiente, los momentos de estar a punto de dejarlo surgen prácticamente con cada referencia. Sin embargo, una vez te has embarcado, la responsabilidad de llevar adelante un proyecto que supone la ilusión, la inversión y el sacrificio de una serie de personas que confían en esa, exactamente esa, creación del espíritu para poner el nombre de su grupo en el mapa es algo muy gratificante. Es bastante adictivo el hecho de creer que, de un modo o de otro, estás haciendo algo que va a trascender y que, con un poco de suerte, va a pasar a formar parte del patrimonio cultural de tu tierra.

Lo único que realmente podría llevarme a dejarlo definitivamente sería que supusiera problemas irresolubles en el ámbito familiar.

Con la situación actual: plataformas de ‘streaming’, IVA... ¿Es un pequeño milagro resistir? ¿Qué te anima a seguir? ¿Cómo veis el futuro de la industria?

Es un auténtico milagro resistir. Y te lo dice alguien que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda. Lo que me anima a seguir es el compromiso adquirido con los grupos que han confiado en Hurrah!, la idea de que el nuestro es un hueco que, en el hecho de abandonar, no vendría nadie a rellenar. El futuro de la industria lo veo en permanente mutación; en unos años, el concepto álbum será un recuerdo del pasado. Sea como sea, nosotros seguiremos trabajando en lo nuestro, creyendo que es posible.

Le oí a Subterfuge: «No hacemos discos para ganar dinero, hacemos dinero para editar discos». ¿Cuál es la filosofía, el ideario de Hurrah Música?

Me encantaría poder decir algo parecido. Hurrah! nació con la ambición de ser una compañía 360º, pero desde hace unos años orientamos nuestra trayectoria principalmente a la edición discográfica. No te voy a decir que firmamos los acuerdos con los grupos en un folio con sangre, como Tony Wilson con Joy Division, pero sí que sabemos bien en qué terreno nos movemos. Hurrah! es una plataforma desde la que tratamos de mantener viva una llama, un sueño, una ilusión. Una vez nos definieron como una «utopía pop». Y es posible que así sea.

15 años es una cifra redonda. ¿Hay alguna edición soñada o algún fichaje imposible que te gustaría tachar de la lista para celebrar este aniversario? Tony Wilson decía que le hubiera encantado tener a los Smiths en Factory.

Le guardamos un rinconcito de nuestras estanterías a los Housemartins. Podríamos llegar a acometer la revolución pop definitiva a través de una triple letra H, Hurrah! junto a los Housemartins e Higinio, que te invitan a que dejes lo que estás haciendo y te pongas a bailar. Ya habrá tiempo para eso. Llevamos años detrás de publicar las canciones de un grupo tan especial como fueron Los Buenos, el grupo mod de Albacete, del que Surfin’ Bichos cogerían alguna canción prestada, y en el que militaron Juan Carlos (Chucho, República Gorila) y Joaquín (Surfin’, Mercromina, Travolta). No tenían canción mala. De hecho, hay quien dice que eran los mejores de su generación. Ahora (más) en serio, no hubiera estado mal haber albergado en nuestro catálogo alguna referencia de Cooper, Los Granadians o Los Surfin Bichos, por ejemplo. O de Paul Weller. Por cierto, una vez estuvimos a punto de publicar a Os Mutantes. Va en serio.

¿Qué opinas de la escena murciana? ¿Cómo está la cantera?

Lo de Murcia es increíble, es Detroit, es Nashville y es Manchester, todas en una. Me encanta el movimiento que hay en esta ciudad, la relación entre grupos, los talentos jóvenes que despuntan, la inquietud, las ganas de hacerlo tú también, esa sensación de que tú también puedes. He vivido en muchas ciudades, y jamás he visto una escena musical tan activa como la que tenemos en esta ciudad y en esta región. Es un auténtico regalo; debemos cuidarlo entre todos los agentes con responsabilidad para hacerlo.

Si tuvieras que elegir una sola canción del catálogo de estos 15 años para que alguien que no conoce el sello entienda de qué va Hurrah! Música, ¿cuál sería?

Es muy difícil eso que me planteas, pero lo voy a resolver con una pequeña trampa. Podrían ser muchas, reconozco que el catálogo de Hurrah! contiene auténticos himnos pop, pero en estos momentos invitaría a cualquiera que no nos conozca a que escuche estas dos canciones para hacerse una idea de lo que propugnamos, una en inglés y otra en castellano. La primera sería She’s probably not thinkin’ of me, del grupo neoyorquino The Feels, y la segunda, Nosotros y las sombras, de los alicantinos Los Largos. Y, como el resto del catálogo, lo puedes encontrar en ‘Bandcamp’.

¿Qué vais a hacer de especial para celebrar este 15 aniversario?

El próximo fin de semana tenemos una fiesta de presentación, que arranca el viernes en La Innovadora, continúa el sábado con diferentes actividades durante el día en Locoloco Vintage y en Plan 9, y que tendrá su punto culmen por la noche, en la Sala Spectrum con el concierto de dos de los grupos más en forma de toda la escena pop actual, como son Higinio y Vosotras veréis.

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Esta fiesta, o algo parecido, la vamos a replicar en otras ciudades. De momento, tenemos cerradas fechas en Zaragoza y Barcelona durante el próximo mes de mayo. Ya daremos debida cuenta de ello. Os esperamos. ¡Hurra!