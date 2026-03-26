Sílvia Pérez Cruz abrirá La Mar de Músicas 2026 y Rubén Blades cerrará la edición que viaja a Ecuador y al mundo

Sílvia Pérez Cruz para abrir y Rubén Blades para cerrar dice mucho de la programación de La Mar de Músicas 2026, pero la 31ª edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, va bastante más allá: 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, artistas de 16 países y un hilo conductor que este año lleva a Ecuador, país invitado de una edición que se celebrará del 17 al 25 de julio en Cartagena.

El cartel lo completan nombres como Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Cheik Lô o Niño de Elche junto a Raül Refree, entre muchos otros. La programación se ha presentado esta semana por la alcaldesa Noelia Arroyo junto al cónsul de Ecuador, César Mantilla.

El país andino es el protagonista indiscutible de esta edición y lo será a través de la música, pero también del cine, el arte y la literatura. La programación ecuatoriana incluye a Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso. Un recorrido que va de la música andina al pop, del pasillo a la electrónica, y que pretende mostrar una diversidad cultural que en España se conoce poco pese a que la comunidad ecuatoriana es una de las más numerosas del país.

América, África y Europa

La cantante mexicana Lila Downs / Ayto. Cartagena

Más allá de Ecuador, el festival recorre el continente americano con Gilsons —formación integrada por hijo y nietos de Gilberto Gil— y Mari Froes desde Brasil; los tropicales Monsieur Periné desde Colombia; el pop elegante de Bándalos Chinos desde Argentina; y desde México la poética Silvana Estrada y la mestiza Lila Downs, que recibirá el premio La Mar de Músicas 2026. El concierto de clausura corre a cargo del panameño Rubén Blades acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

África llega con Cheik Lô desde Senegal, referente del mbalax; Sona Jobarteh desde Gambia, primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora; Fidju Kitxora desde Cabo Verde con su electrónica de ecos atlánticos; Rachid B desde Marruecos, cuyo debut cantado en darija fue una de las sorpresas musicales recientes en España; y Alice Phoebe Lou, cantautora sudafricana afincada en Berlín. El proyecto Vis a Vis de Casa África traerá además a un grupo de Malí que se dará a conocer en abril.

Europa aporta a Σtella desde Grecia, la voz contemporánea del fado con Carminho desde Portugal, la electrónica de Mind Enterprises desde Italia y la napolitana La Niña, una de las voces más llamativas del mercado de músicas del mundo en los últimos años.

España y la Región

Rodrigo Cuevas durante un concierto. / La Opinión

La presencia española es amplia. Sílvia Pérez Cruz se encarga del concierto inaugural presentando disco nuevo y celebrando treinta años sobre los escenarios. Presentan también primer trabajo en solitario Maria Arnal, mientras que Xoel López, Rodrigo Cuevas, Raül Refree junto a Niño de Elche, Bewis de la Rosa, Musgö y María Marín llegan con material nuevo. La Sr. Tomasa estará en su gira de despedida. Y entre las voces de nueva generación destacan Judeline y pablopablo, dos de los nombres más interesantes del pop español actual.

Componentes del grupo Sistema Nervioso / L.O.

La Región de Murcia tiene representación propia con El Pantorrillas, Sistema Nervioso, Hoonine y joseluis, además de Gregotechno, que llevará su mezcla de música gregoriana y electrónica al Castillo Árabe, y las sesiones de Ángel Carmona y Carlangas.

Abonos y entradas

El festival pone a la venta dos tipos de abono: 300 unidades para todos los conciertos del Auditorio Paco Martín y el Castillo Árabe a 125 euros, y 200 para todos los del Patio del CIM a 80 euros. La venta se hace a través de lamardemusicas.cartagena.es.

La alcaldesa Noelia Arroyo explicó el sentido de la apuesta ecuatoriana siendo "una población migrante de las de mayor número. Son nuestros vecinos y conocemos muy poco su cultura. Como festival público que somos, y puente entre culturas a lo largo de tantos años, es un trabajo que estamos haciendo muy ilusionados".

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El cónsul de Ecuador César Mantilla respondió que "estamos felices de ser un país invitado en un festival tan importante. Es un festival sonado a nivel mundial y para nosotros como país ser invitado a este espacio lleno de cultura, de diversidad, es fundamental".