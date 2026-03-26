El Módulo II de la Cárcel Vieja de Murcia abre sus puertas con Materia Interior, la gran muestra de Jaume Plensa

El Módulo II de la Cárcel Vieja abre hoy oficialmente sus puertas con Materia Interior, la gran exposición del artista internacional Jaume Plensa. La inauguración, en la que han participado el presidente de la comunidad Fernando López Miras, el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, el alcalde de Murcia, José Ballesta, la presidente de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el propio artista, marca el inicio de la programación cultural de esta nueva fase del histórico edificio penitenciario reconvertido en un espacio para alojar el arte contemporáneo.

La exposición también sirve de pretexto para inaugurar un nuevo circuito internacional de arte contemporáneo impulsado desde este espacio reconvertido para tal fin.

La muestra

Materia Interior ofrece una mirada al universo creativo de Jaume Plensa, un artista que lleva años explorando la condición humana a través de su obra. En sus piezas se mezclan elementos como el cuerpo, la palabra y el espacio, dando lugar a un recorrido que busca provocar una experiencia directa y consciente en quien lo visita

La exposición no se plantea como un repaso cronológico a la carrera de Jaume Plensa, sino como una forma de entender las ideas que han marcado su obra a lo largo del tiempo. Temas como la identidad, el silencio o la vida interior están muy presentes en el recorrido, que invita al visitante a parar, observar y conectar con las piezas de una manera más personal.

La exposición reúne una selección esencial de quince obras desarrolladas por Plensa desde los años noventa hasta la actualidad

El Módulo II de la Cárcel Vieja adquiere en este contexto un papel determinante. Su arquitectura, de gran potencia espacial, establece un diálogo directo con la obra expuesta, generando un recorrido en el que volumen, vacío y proporción articulan la experiencia expositiva. Las obras no se limitan a ocupar el espacio, sino que lo reconfiguran, reforzando la relación entre el edificio y el proyecto artístico.

La exposición reúne una selección esencial de obras desarrolladas por Plensa desde los años noventa hasta la actualidad, con un recorrido por quince piezas escultóricas del artista. Esta selección ya pudo verse en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, donde superó los 330.000 visitantes.

Un momento «histórico»

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, calificó la llegada de esta exposición como un "momento histórico" para Murcia y puso en valor la capacidad de la ciudad para acoger propuestas de alcance internacional. En este sentido, subrayó la relevancia de contar con la obra de Plensa, "cuya trayectoria contribuye a situar el arte español en la primera línea mundial", y destacó el impulso cultural que supone la apertura de este espacio con una muestra de estas características.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, centró su intervención en el simbolismo del espacio y en el diálogo entre el continente y la obra. "La obra de Plensa encarna, de manera ejemplar, aquello que este proyecto aspira a ser", afirmó. "Su trabajo no se limita a ocupar el espacio: lo redefine. El silencio no es ausencia, sino lenguaje», añadió, para subrayar que «aquí, donde durante décadas hubo confinamiento, separación y límite, se produce una inversión radical". A su juicio, la apertura de este centro representa «la expresión de una ciudad que decide apostar por la excelencia y por la construcción de una institución cultural capaz de dialogar con las grandes referencias del país desde una identidad propia».

"Su trabajo no se limita a ocupar el espacio: lo redefine", indica Ballesta

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, reivindicó la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática y defendió su recuperación para la ciudadanía. "Hoy abrimos a la ciudadanía un espacio que durante demasiado tiempo permaneció cerrado, en silencio, casi en el olvido", señaló, al tiempo que recordó que su reconocimiento "es un reconocimiento a todo los que aquí ocurrió y a la necesidad de recordar para no olvidar".

Proyección internacional

La relevancia de Materia Interior se ha visto reforzada por su presentación en Forbes, en el marco de la 45ª edición de ARCOmadrid.

Con esta exposición se inicia una programación basada en un modelo claro y estable: dos artistas al año, dos exposiciones y un proyecto por temporada. Cada periodo —de marzo a septiembre y de octubre a marzo— estará dedicado íntegramente a un único proyecto expositivo de larga duración, sin solapamientos. Este planteamiento permitirá una planificación plurianual, condiciones óptimas de producción y conservación, y el tiempo necesario para que el público construya una relación sostenida con las obras.

El espacio se dedicará exclusivamente a artistas españoles con reconocimiento institucional acreditado

Para marcar este objetivo, el espacio se dedicará exclusivamente a artistas españoles con reconocimiento institucional acreditado, trayectorias avaladas por premios de máximo prestigio y presencia consolidada en el sistema museístico nacional, incluida su vinculación con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además, el proyecto incorpora un principio de paridad en la selección de artistas y contará con un comité profesional que garantice coherencia programática, rigor intelectual e independencia.

El ecosistema cultural completo que incluye encuentros con especialistas, publicaciones académicas, producción de pódcast, un programa educativo regional en colaboración con la Consejería de Educación y acciones de proyección turística junto a Turespaña y la Consejería de Turismo.

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La muestra podrá visitarse de martes a domingo en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.