Se busca la próxima banda murciana que salte al cartel de Warm Up

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y el festival Warm Up Estrella de Levante han puesto en marcha la segunda convocatoria de la plataforma ‘Región de Murcia Suena’, una iniciativa dirigida a impulsar el desarrollo de bandas emergentes aprovechando la proyección del certamen musical, en cuyo cartel figuran artistas como The Kooks, Guitarricadelafuente, Ultraligera, Bloc Party o Lori Meyers, entre otros.

Tras la buena acogida de la primera edición, en la que participaron más de 80 bandas, la iniciativa regresa con el objetivo de seguir dando visibilidad a solistas y grupos emergentes de la Región de Murcia, además de facilitar su profesionalización y crecimiento dentro del panorama musical nacional e internacional.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, subrayó que esta nueva edición busca aprovechar "el potencial y la relevancia del festival en el lanzamiento de grupos y solistas regionales", al tiempo que destacó que el programa pretende dar voz al talento emergente y ofrecerle oportunidades para avanzar en su carrera profesional, como compartir cartel con algunas de las bandas más destacadas del circuito nacional e internacional.

600 euros para las tres bandas finalistas

El plazo de inscripción se abre este 26 de marzo y permanecerá activo hasta el 3 de abril. Las bandas interesadas deberán consultar las bases de la convocatoria y completar el formulario habilitado para optar a premios económicos y actuaciones en directo. En total, tres propuestas serán seleccionadas como finalistas y recibirán 600 euros cada una.

Podrán concurrir a esta convocatoria, que cuenta con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, bandas o artistas emergentes mayores de 18 años cuyos integrantes sean, al menos en un 50 por ciento, de la Región de Murcia o mantengan una relación directa y demostrable con la Comunidad.

Los tres proyectos finalistas actuarán en directo en la gran final, que se celebrará el 16 de abril en la Sala REM

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, todas las propuestas admitidas se publicarán en la web de Warm Up Estrella de Levante. A partir de ese momento se abrirá un proceso de votación en el que participarán tanto el público como un jurado profesional integrado por un miembro de Producciones Baltimore, el crítico musical Alberto Frutos y Guille Solano, de Sistema Nervioso, grupo ganador de la primera edición de ‘Región de Murcia Suena’.

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Los tres proyectos finalistas actuarán en directo en la gran final, que se celebrará el jueves 16 de abril en la Sala REM. Tras esa cita, el jurado elegirá a la banda ganadora, que se incorporará automáticamente al cartel de Warm Up Estrella de Levante 2026.