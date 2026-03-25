Joaquín P. Sánchez Onteniente, 'El Quin': “Tenemos unos políticos impagables. Por desgracia, nos suelen representar muy bien”

El viñetista murciano Joaquín P. Sánchez Onteniente, cuya firma es 'El Quin', nos regala todos los días una sonrisa, a veces triste, a veces alegre, con su viñeta en Alcantarilla Digital. Y ha reunido las viñetas publicadas en los primeros meses en un cuaderno que presenta este jueves 26 a las 19.30 horas en el Centro de Participación Ciudadana de Alcantarilla. Una inmejorable oportunidad no solo para adquirir su cuaderno de viñetas dedicado por el autor, sino también para charlar con él. Nos hemos anticipado un poco con esta entrevista.

Sus viñetas se titulan Los Fantasmas del Quin. ¿Por qué fantasmas? ¿Son un buen medio para expresar ideas?

No lo sé muy bien, pero creo que con ellos pulula un halo de ternura. La que despiertan sus afanes, preocupaciones, buenas y malas ideas, para sobrevivir a cada día, a lo mejor porque no saben que realmente no viven. Como nos pasa a nosotros.

El humos es la escusa; la viñeta es un ajuste de cuentas conmigo mismo, aunque parezca que es con los demás

A lo largo de su vida, usted ha desarrollado muchas facetas profesionales (policía, óptico, comerciante, profesor universitario...) y sociales (activista ecologista, naturalista, candidato de partidos políticos...). ¿Qué suponen los Fantasmas tras esa dilatada trayectoria? ¿Por qué a su edad le entra la pasión por la viñeta?

La oportunidad para pararme a reflexionar y la necesidad terapéutica de soltar las cosas como realmente las pienso. Precisamente la edad me pedía ambas cosas.

Para usted, la viñeta, ¿es humor o algo más?

El humor es la excusa. La viñeta es un ajuste de cuentas conmigo mismo, aunque parezca que es con los demás.

La viñeta es un ejercicio de crítica. En este mundo en el que hay tanto con lo que ser crítico, ¿cómo se las apaña para decidir qué critican los Fantasmas, por dónde empezar?

Procuro estar simplemente receptivo a las cosas y las gentes que me rodean. Y ya es cosa de que se presente la oportunidad. Llevo un cuaderno en el bolsillo y tomo notas antes de que se aleje el argumento. Con mi cabeza perdida, si tardo en encontrar el bolígrafo, ya no sé por qué lo buscaba.

Rotulador en mano, ¿espera a que le llegue la inspiración o más bien elige entre cientos de dardos que le ponen en bandeja los políticos?

La mayor parte de las veces, la inspiración viene con las noticias de cada día, normalmente las de la mañana, en la radio mientras mi perro me saca a pasear. Otras veces son mis pasiones (el ecologismo, el animalismo) las que mandan. Y de vez en cuando, no tengo elección, los fantasmas llaman a mi puerta y no me puedo negar; tengo que llevarme bien con ellos por si acaso.

¿Qué autores o personajes le han inspirado?

Tenemos unos políticos impagables. Desgraciadamente, nos suelen representar muy bien.

¿Con qué sueña un viñetista?

Me gustaría descubrir a una persona riéndose con una viñeta mía. La escena ideal: esa lectora sentada en un banco del parque mientras su perro la observa interesado mientras ríe. Sé que es difícil, pero usted me ha preguntado por un sueño.

Una de las viñetas de 'Los fantasmas de Quin, / L. O.

¿Tiene arreglo este mundo?

Es una pregunta demasiado difícil para mí. Pero le diré una cosa: nadie tiene derecho a no intentarlo.

La política, tan denostada hoy, ¿puede al menos ser una esperanza? ¿O siempre será materia prima fácil de viñetas?

La política, en su forma más común –vivir de embaucar– siempre será la materia prima más abundante. Pero no descarto que se repitan otros momentos excepcionales de otras formas más edificantes de la política.

¿Qué frase lapidaria nos dejarían los fantasmas antes de esfumarse a la otra dimensión?

Noticias relacionadas

"¿Estáis seguros de que los fantasmas somos nosotros?"