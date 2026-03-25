El Jazz de San Javier presenta su XXVIII edición con Pat Metheny, Brand New Heavies y una apuesta por la fusión flamenca

Hay festivales que sobreviven por inercia y festivales que sobreviven porque cada año encuentran una razón para que valga la pena volver. El Festival Internacional de Jazz de San Javier lleva veintiocho ediciones en la segunda categoría. Nació en 1998 por iniciativa del Ayuntamiento del municipio murciano, creció despacio, consolidó un público fiel y en 2018 obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Lo que empezó como una apuesta cultural en una localidad de poco más de 30.000 habitantes se ha convertido en una cita de referencia en el circuito del jazz europeo, capaz de atraer nombres que no suelen pasar por la Región de Murcia.

La XXVIII edición se celebrará del 26 de junio al 24 de julio en el Auditorio del Parque Almansa, con el Teatro de Invierno como sede complementaria y este miércoles el director del festival y concejal de Cultura del Ayuntamiento, David Martínez, ha presentado un avance de siete conciertos que van del acid jazz británico de los noventa a la fusión flamenca contemporánea, pasando por el jazz de cámara francés, el soul de costa oeste y uno de los guitarristas más influyentes de los últimos cincuenta años. El programa completo, junto con la venta de entradas y bonos, se dará a conocer a finales de abril.

El festival estrena además imagen. El diseñador gráfico Óscar Marinetti —Premio Nacional de Diseño, responsable de la identidad visual de la revista Madrid Me Mata durante la Movida y con un largo historial de carteles para cine y campañas para marcas internacionales— ha renovado la marca del festival con una nueva tipografía y una imagen que remite a los orígenes afroamericanos del jazz.

Cartel del Jazz San Javier / L.O.

El regreso de Metheny y la primera vez de los Brand New Heavies

El nombre más esperado de este primer avance es el de Pat Metheny, que regresa a San Javier por cuarta vez. El guitarrista de Kansas City, con 20 Grammy en su palmarés y una carrera que desde mediados de los setenta no ha dejado de redefinir los límites del jazz, actuará el 22 de julio con su formación Side-Eye III+, la más amplia que ha presentado en más de una década. El grupo lo completan Joe Dyson a la batería, Chris Fishman en teclados, Jermaine Paul al bajo y Leonard Patton en percusión y voz. El espectáculo combina composiciones nuevas con revisiones de clásicos de su catálogo.

El 27 de junio llega otra cita destacada con la primera visita a la Región de Murcia de The Brand New Heavies, el colectivo londinense cofundado por el guitarrista Simon Bartholomew y el bajista Andrew Levy —ambos presentes en esta actuación— que a principios de los noventa fue, junto a Jamiroquai e Incógnito, uno de los motores del acid jazz británico. Temas como Never Stop o Dream on Dreamer forman parte de un repertorio que Angela Ricci, voz principal de la banda desde 2018, lleva al directo con una energía que sus seguidores conocen bien.

The Brand New Heavis / L.O.

Voces y saxofones desde Nueva York

El 4 de julio aterriza en San Javier Camille Thurman, saxofonista y vocalista neoyorquina que en 2018 se convirtió en la primera mujer en incorporarse como instrumentista a tiempo completo a la Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis. Su voz ha sido comparada con la de Ella Fitzgerald y Betty Carter; su saxo tenor, con Dexter Gordon y Joe Henderson. En San Javier actuará acompañada por el Darrell Green Quartet, liderado por el baterista del mismo nombre, con quien comparte el proyecto discográfico Fortitude.

Dos conciertos el 18 de julio

El 18 de julio es el día más cargado del festival en este primer avance. Por un lado, el acordeonista francés Ludovic Beier trae su "Monmartre" Quartet, una propuesta que recorre el swing manouche y el jazz brasileño desde la tradición del París bohemio. Beier, que se doctoró en la Sorbona sobre el jazz manouche y ha compartido escenario con James Carter, Joe Lovano y Paquito D'Rivera, alterna composiciones originales con clásicos en un formato de cuarteto que tiene en la improvisación su eje central.

Esa misma noche actúa el pianista y compositor jiennense Chico Pérez al frente de su quinteto, con el cantaor Manuel Lombo como invitado especial. Pérez, cuyo tercer disco Sarao (2024) fue señalado por El País como uno de los mejores del año, representa una generación de músicos para quienes la frontera entre el jazz y el flamenco no es un problema a resolver sino un territorio natural. Lombo, de raíz flamenca y con una presencia habitual en Canal Sur, ya actuó en San Javier hace un par de ediciones.

El jazz de la costa oeste y la fusión española

El 17 de julio actúa Young Gun Silver Fox, el dúo formado por Andy Platts —cantante y guitarrista de Mamas Gun— y el productor y multiinstrumentista Shawn Lee. Será su segunda visita a San Javier y la presentarán con Pleasure, su quinto álbum de estudio, una colección de pop-soul con influencias de Steely Dan y Earth Wind & Fire que ha ampliado notablemente su base de seguidores en los últimos años.

El 15 de julio regresa a San Javier el bajista barcelonés Carles Benavent, el músico que introdujo el bajo eléctrico en el flamenco de la mano de Paco de Lucía y que ha grabado junto a Miles Davis, Chick Corea y Camarón de la Isla. Lo acompañan su trío habitual con el pianista Roger Mas y el percusionista Tony Pages, el trompetista Raynald Colom —uno de los nombres más reconocidos del jazz europeo, formado con Roy Hargrove y Wynton Marsalis— y Tomasito, el cantaor y bailaor jerezano que lleva décadas transitando entre el flamenco, el funk y el hip hop con una personalidad escénica difícilmente clasificable.

David Martínez resumió en la presentación lo que el festival lleva veintiocho años intentando: "Ofrecer un milagro musical al alcance de los vecinos del municipio y de todas aquellas personas que este verano decidan compartir sus vacaciones con nosotros".