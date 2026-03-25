Se buscan cinco películas o series murcianas para dar el salto en el Festival de Cine de Alicante

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha abierto la búsqueda de cinco proyectos de películas o series impulsados por productoras murcianas para participar en el Foro de Coproducción Comunidad Valenciana-Región de Murcia del Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará el próximo 29 de mayo en los estudios Ciudad de la Luz y que ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Alicante.

La iniciativa forma parte del Laboratorio de Proyectos del certamen y tendrá este año a la Región de Murcia como comunidad invitada. El objetivo del foro es favorecer el desarrollo de proyectos audiovisuales entre ambas autonomías y reforzar las redes de coproducción entre profesionales del sector.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, subrayó la importancia de este tipo de alianzas y destacó la colaboración que desde hace años mantienen los profesionales murcianos y valencianos. En este sentido, señaló que el contacto entre la Film Commission de la Región de Murcia y las Film Offices de Alicante y Ciudad de la Luz es "fluido" y recordó que ambas partes ya han compartido producciones.

Inscripciones hasta el 5 de mayo

Las bases para participar en el Foro de Coproducción Audiovisual Comunidad Valenciana-Región de Murcia pueden consultarse en la página web del XXIII Festival Internacional de Cine de Alicante. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de mayo a las 23.59 horas, tanto para proyectos en fase de desarrollo como para quienes deseen asistir como oyentes.

La organización seleccionará un máximo de diez proyectos, cinco valencianos y cinco murcianos. Sus responsables tendrán la oportunidad de presentar sus largometrajes o series ante profesionales de la industria y dispondrán además de una agenda personalizada de reuniones con posibles interesados en sus producciones.

Las cinco productoras seleccionadas presentarán sus trabajos ante profesionales de la industria

En la presentación del foro participaron, junto a Manuel Cebrián, la concejal de Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España; el presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos, Miguel Molina; el presidente de Cinemur, Alejandro Rius; y el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva.

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El Foro de Coproducción Comunidad Valenciana-Región de Murcia es una actividad integrada en el Laboratorio de Proyectos del Festival de Cine de Alicante y cuenta con la colaboración de Impulsalicante, del Ayuntamiento de Alicante, y Ciudad de la Luz. También participan la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes; el Institut Valencià de Cultura; À Punt Radiotelevisió Valenciana; 7 Región de Murcia; la Asociación de Productores Valencianos; y Cinemur, la asociación de profesionales y empresas del sector cinematográfico de la Región de Murcia.