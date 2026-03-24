Juan Luis Guerra actuará en Murcia este verano: fecha y venta de entradas

Murcia sumará una de las grandes citas musicales del verano con la actuación de Juan Luis Guerra el próximo18 de julio de 2026 en el Espacio Norte.

Será una noche en la que el músico repasará algunos de los temas más reconocibles de su carrera, entre ellos La Bilirrubina, Ojalá que llueva café y Burbujas de amor. La ficha promocional del concierto apunta a que Guerra estará acompañado por su histórica banda 4.40, una de las señas de identidad de su directo.

Este evento se perfila como una de las citas musicales más importantes del verano en Murcia, combinando una producción de primer nivel con el carisma inigualable de uno de los artistas latinos más galardonados de la historia. El dominicano ha llevado el merengue y la bachata a escenarios de todo el mundo con un estilo propio que fusiona ritmos caribeños con jazz, pop y letras de gran riqueza poética. A lo largo de su trayectoria ha firmado éxitos universales y ha sido reconocido con numerosos premios internacionales, incluidos múltiples Grammy y Latin Grammy, consolidándose como un referente indiscutible de la música en español.

Entradas para ver a Juan Luis Guerra en Murcia

Las entradas para disfrutar del concierto de Juan Luis Guerra en el Espacio Norte de Murcia saldrán a la venta este miércoles, 25 de marzo, a las 12.00 horas en la página web www.lasnochesdelmalecon.com y en www.sfx-events.com. Por el momento, no ha trascendido el precio de los boletos.