Teatro
La Bohème, de Puccini, llega a Cartagena: una historia de amor y precariedad en el París de 1830 con Opera 2001
La ópera llega a El Batel de Cartagena para relatar la historia de Rodolfo, Mimi, Marcello y Musetta en una representación en italiano con sobretítulos en castellano
L. O.
Opera 2001 trae este martes a El Batel de Cartagena La Bohème, la ópera que Puccini estrenó en Turín en 1896 y que se ha convertido en una de las partituras más representadas del repertorio lírico. Junto a Tosca y Madama Butterfly, forma la trilogía con la que el compositor toscano consolidó su lugar en la historia de la ópera. La función del martes cuenta con la orquesta y los solistas de la compañía, junto al Coro Siciliano.
La acción transcurre en el Barrio Latino de París, durante la década de 1830. Rodolfo, poeta; Mimi, costurera; Marcello, pintor; Musetta, cantante. Cuatro jóvenes que sobreviven entre la precariedad y el arte, compartiendo una buhardilla sin calefacción y comidas esporádicas. Sus historias de amor se entrelazan con distinto tono: la de Rodolfo y Mimi, marcada por la fragilidad y la ternura, avanza hacia un final trágico; la de Marcello y Musetta, más tempestuosa y cómica, funciona como contrapunto.
De Murger a Puccini
El libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa parte de Escenas de la vida bohemia de Henri Murger, crónica literaria de los artistas sin recursos del París decimonónico. Murger había vivido en carne propia esa existencia, y su relato mezclaba anécdotas autobiográficas con ficción. Puccini encontró en ese material un equilibrio entre realismo cotidiano y lirismo: la buhardilla helada del primer acto, la bulliciosa cena de Nochebuena en el Café Momus, la conversación entre Mimi y Rodolfo junto a la Barrière d'Enfer en pleno invierno, y el regreso al punto de partida en el desenlace.
Las arias que no se olvidan
La partitura incluye algunas de las páginas más célebres del compositor. En el aria Che gelida manina, Rodolfo se presenta a Mimi con una declaración que oscila entre la ironía sobre su pobreza y el idealismo del poeta. Le sigue Mi chiamano Mimì, en la que ella se describe con una sencillez conmovedora. Ambos reconocen su amor en el dúo O soave fanciulla que cierra el primer acto con una de las melodías más memorables de Puccini.
En el segundo acto, Musetta interpreta su vals ante Marcello, intentando recuperarlo. El cuarto acto reserva el momento más doloroso: la muerte de Mimi, que Puccini resuelve sin estridencias, dejando que la música hable por los personajes.
La representación será en versión original italiana con subtítulos en español, permitiendo seguir tanto el texto como los matices de la interpretación vocal.
Horario
Martes 24 de marzo, 20.00 Horas
Sala A - Isidoro Máiquez, El Batel, Cartagena
Desde 32 euros
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