'Abril en Danza' cumple quince años y llega a Murcia con La Veronal, danza en la calle y nueve días de programación

Quince ediciones dan para mucho en el mundo de la danza. Abril en Danza, el festival que nació en 2012 de un acuerdo entre la compañía OtraDanza y el Ayuntamiento de Elche, llega a su aniversario con la programación más amplia de su historia: 29 actividades repartidas en 16 espacios de Murcia, Elche y Alicante entre el 20 de abril y el 3 de mayo.

Lo dirige, como desde el principio, la coreógrafa ilicitana Asun Noales, y lo hace bajo el lema 'Resistencia', una palabra que en el contexto de un festival de danza contemporánea que ha sobrevivido y crecido durante tres lustros dice bastante por sí sola.

Murcia: del Teatro Circo a Algezares

La cita más esperada de la programación murciana llega el 22 de abril al Teatro Circo con la compañía catalana La Veronal y Totentanz - Morgen ist die Frage, una pieza que mezcla danza, ópera y teatro físico en torno a la muerte y la fragilidad de la vida. La Veronal es una de las referencias dentro del panorama europeo y su presencia marca el tono de una edición que no escatima en nombres.

El mismo Teatro Circo acoge el 24 de abril El Oso, de Salvador Rocher y Melodía García de la Cía Marroch, una pieza que aborda la ansiedad. Ese mismo sábado, a las 12:30 horas, la programación gratuita 'En la Calle' llega a la Pérgola de San Basilio con tres propuestas de compañías de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia: NO (Pieza Corta) de La Venidera, Quema de la Cía. Jacob Gómez y A raíz de de Daniel Rodríguez.

El 29 de abril es el turno del Centro Párraga, que acoge a Janet Novás con PROTO (SN1806), una exploración del cuerpo a través del calor, la explosión y la luminosidad. Y el 2 de mayo el Auditorio Municipal de Algezares programa La Mecánica de L'Infortuni, de Clémentine & Lisar, una pieza sobre los patrones que forma el cuerpo ante la adversidad.

A lo largo del festival habrá talleres en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia y el festival ofrece también al público murciano la posibilidad de participar en las sesiones de mediación con la Cía. Carla Sisteré, cuyo material coreográfico se trasladará a alumnado local que participará en su pieza el 29 de abril.

Elche y Alicante, el resto del mapa

El festival arranca dos días antes de su paso por Murcia. El 20 de abril el CC L'Escorxador de Elche abre la edición con Meeting Point, una jornada profesional para compañías y agentes del sector, y al día siguiente la actividad escénica arranca en Casa Mediterráneo de Alicante con Aura y el Demiurgo de la compañía Cave Canem, con entrada libre.

El 24 la programación gratuita 'En la Calle' llega a las 18:00 horas al Secadero del CC Las Cigarreras de Alicante con las mismas tres piezas que se verán al día siguiente en Murcia. Ese mismo día el MACA acoge a Roberto Oliván con Deriva, propuesta de un coreógrafo con más de tres décadas de trayectoria en danza contemporánea y circo.

Al día siguiente, el Teatre Arniches programa Internacional, sesión con piezas de compañías de Alemania, Italia, Cuba y Suiza, y el 26 el Gran Teatro de Elche presenta la gala Emergentes con siete piezas cortas de compañías que inician carrera, entre ellas Miguel Jiménez y Andrea Carrió por Murcia, junto a propuestas de Elche, Alemania, Navarra, la Comunidad Valenciana y Suiza.

El 29 de abril la Cía. Carla Sisteré lleva Virtual Sadness al CC L'Escorxador de Elche, una pieza sobre la tristeza generacional en un mundo hiperconectado. El 30 el Teatro Principal de Alicante acoge La Quijá, de Paloma Muñoz y su compañía Siberia Danza, producción del Mercat de les Flors que pasó por Madrid en Danza 2025, y esa misma noche el SODA Bar celebra desde las 00:00 horas la Fiesta XV Aniversario con el concierto de Rossa Cannina, dúo de punk dulce entre la electrónica y el punk.

El 2 de mayo el Teatre Arniches programa Valencianas, con piezas de La Socia Danza y Cos Constant Danza, antes de que el festival cierre el 3 de mayo en el Gran Teatro de Elche con La Terreta Balla, gala dedicada a bailarines formados en la provincia que desarrollan su carrera fuera. El 24 de abril la Casa Bardín de Alicante acoge además la proyección del documental Antonia Mercè / La Argentina, organizada por el IAC Juan Gil-Albert. Toda la información y entradas en abrilendanza.es.

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El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, resumió el espíritu del festival: "La cultura se fortalece cuando administraciones, espacios escénicos y profesionales trabajan en alianza, generando un mayor impacto en la ciudadanía y superando fronteras territoriales".