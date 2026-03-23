El Muram recupera un Tàpies y un Molina Sánchez restaurados y suma a su colección una 'Virgen del Carmen' de Wssel de Guimbarda

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram) arranca la semana con tres noticias a la vez. Dos obras de su colección permanente regresan a las salas tras ser restauradas, y una tercera se incorpora por primera vez gracias a la donación de una familia cartagenera. El resultado es un museo algo más completo y, en el caso de la pieza donada, un poco más fiel a la historia artística de la ciudad que lo acoge.

Tàpies y Molina Sánchez, de vuelta

Las obras recuperadas son el Autorretrato (1950), de Antoni Tàpies, y Ángeles músicos (1954), del pintor murciano José Antonio Molina Sánchez. Ambas han pasado por el Centro de Restauración de la Región de Murcia y ya pueden verse de nuevo expuestas en el museo del Palacio Aguirre.

El Tàpies tiene un valor especial dentro de la colección, ya que se trata de una obra temprana, pintada cuando el artista catalán tenía apenas 27 años y todavía estaba definiendo el lenguaje que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del arte español e internacional del siglo XX. En ese Autorretrato de 1950 ya apuntan algunas de las claves de su evolución posterior, lo que lo convierte en una pieza de lectura especialmente interesante para quien conozca su obra posterior.

‘Autorretrato’ (1950) de Antoni Tàpies i Puig. / CARM

Ángeles músicos representa, por su parte, una de las referencias del arte moderno en la Región. Molina Sánchez es un pintor profundamente enraizado en el tejido cultural murciano, y su presencia en el Muram no es accesoria, sino estructural dentro del relato que el museo construye.

Una donación del siglo XIX

La tercera pieza llega por una vía distinta, la de la donación. Las hijas de María del Carmen Clemente Paredes han donado al museo la Virgen del Carmen, una pintura de Manuel Wssel de Guimbarda, figura capital del arte regional del siglo XIX y uno de los pintores más ligados a la historia de Cartagena.

Wssel de Guimbarda nació en Cuba, pero desarrolló buena parte de su carrera en la ciudad portuaria, donde residió entre 1886 y 1907, coincidiendo con un momento de gran ebullición cultural. Fue uno de los principales representantes de la corriente decorativista de la época, y su huella en Cartagena es suficientemente profunda como para que su ausencia en el Muram resultara, hasta ahora, una laguna notable. La obra se expondrá en la capilla del Palacio Aguirre, un espacio que encaja con el contexto artístico y modernista en el que Wssel de Guimbarda trabajó.

'Ángeles músicos' (1954), del pintor murciano José Antonio Molina Sánchez. / L. O.

Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, valoró la restauración del Tàpies señalando que "se trata de una pieza clave para comprender los inicios de uno de los creadores más influyentes del arte contemporáneo, realizada en un momento decisivo de su trayectoria". Sobre la donación, agradeció "un acto de generosidad que contribuye a enriquecer el patrimonio artístico de todos los murcianos y a reforzar el vínculo entre el museo y la ciudad de Cartagena".

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En referencia al conjunto de actuaciones, subrayó que demuestran "el compromiso del Gobierno regional con la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico de la Región de Murcia, garantizando que piezas fundamentales de nuestra historia cultural puedan seguir siendo disfrutadas por las generaciones presentes y futuras".