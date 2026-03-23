El Jardín Secreto vuelve al Parque Fofó con dos jornadas por primera vez y un equilibrista sobre el lago

Este fin de semana alguien va a sentarse en una silla suspendida sobre el lago del Parque Fofó a diez metros del agua, sobre una cuerda tensada de cien metros, sin red. El 'highline' llega a Murcia, y El Jardín Secreto es el que lo ha traído para celebrar su quinta edición.

El Parque de Fofó acogerá este fin de semana la quinta edición de El Jardín Secreto, el festival que Suricata Entertainment organiza cada año con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. La novedad más visible de 2026 es que, por primera vez, el evento se extiende a dos jornadas completas —sábado 28 y domingo 29 de marzo— sobre los más de 20.000 metros cuadrados del parque.

En sus cuatro ediciones anteriores el festival ha reunido, según los organizadores, a más de 25.000 personas. La ampliación a dos días responde en parte a esa demanda creciente y en parte a una programación que este año resulta difícil de concentrar en una sola tarde.

Un equilibrista, un lago y 100 metros de cuerda

La imagen más llamativa de esta edición la protagonizará David Marco, especialista en 'highline', una modalidad de equilibrismo sobre una cinta tensada a gran altura. Marco instalará una línea de 100 metros sobre el lago del parque y realizará varios pases a lo largo del fin de semana. El espectáculo incluye figuras como el cocodrilo (tumbarse sobre la cuerda), el 'backlevel' (posición invertida con el cuerpo paralelo a la cinta) y equilibrios sobre un solo brazo. El número concluye con Marco sentado en una silla suspendida sobre la cuerda. Esta será la primera vez que esta disciplina se presenta en Murcia en este formato.

El sábado arranca con talleres de 'slackline' (la variante del 'highline'), pero esta vez a ras de suelo para no lamentar daños y que sea accesible para cualquier nivel. Entre las propuestas del primer día también se encuentra una oferta de danza que abarca el 'breakdance', la salsa, la bachata y la milonga. En esta primera jornada, la III Secret Groove - All Styles Dance Battle reunirá a bailarines de distintas disciplinas en una competición de baile urbano de alto nivel, caracterizada por incluir todos los estilos.

El cartel musical del sábado incluye a Beardyman, músico británico conocido internacionalmente por sus actuaciones de beatbox y live looping; Sr. Wilson, referente del 'raggamuffin' en castellano; y Greenlight Sound System, especializado en dub.

La entrada a El Jardín Secreto del Parque de Fofó es gratuita.

Domingo: vinilo, swing y breaking

El domingo cambia el eje hacia la cultura musical analógica. El festival estrena el espacio Vermut & Vinilo, con sesiones de DJs en este formato, talleres de 'scratch' y demostraciones de 'turntablism', el arte de crear o manipular música mediante efectos de sonido sobre un plato giradiscos. Están confirmados Julio Ródenas, habitual de Radio 3, y Lobezno, ligado al Club Afrodisia y al programa Sateli3 de la misma emisora.

La jornada se completa con el III Levante Breaking Jam y el IV Encuentro de Swing, dos citas que ya tienen recorrido propio dentro del festival.

El resto del recinto

Alrededor de la programación principal, el festival mantiene su estructura habitual: The Secret Room con instalaciones interactivas y talleres creativos y medioambientales, el Planetario de Astroversia, actividades deportivas, juegos tradicionales, actuaciones sobre el lago, market artesanal y zona gastronómica. El evento cuenta también con el apoyo de Estrella de Levante y Wakamomo.

Durante la presentación este lunes, el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, defendió que el festival "transforma un espacio público tan emblemático y céntrico como es el Parque de Fofó en un punto de encuentro donde conviven cultura, ocio y conciencia ambiental". A estas declaraciones se sumaron las de Diego Avilés, concejal de Cultura, considerando que esta quinta edición "demuestra la evolución de un festival que ya forma parte del calendario cultural de Murcia".

Noticias relacionadas

Por su parte, el director del festival, Borja Valdor, resumió la nueva edición con una frase: "Seguimos apostando por la sostenibilidad, la creatividad y una programación que conecta con todos los públicos, pero dando un paso más en ambición, formato y experiencia".