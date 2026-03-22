Abel Magia: Ilusión y arte de lo imposible

Abel Marín Bernabeu, Abel Magia de nombre artístico, pese a su juventud, se ha forjado una merecida carrera profesional, triunfando desde niño en el mundo de la magia, tanto en escenarios como en grandes festivales de este ramo del espectáculo. ¿Qué seria de la vida y de la propia cultura sin estas dosis de imaginación e ilusión que nos hacen pensar que todo es posible? ¿Cuántas veces anhelamos tener a nuestra disposición una barita mágica que todo lo arregla?

Desde el mítico Houdini a Harry Potter, pasando por el gran Juan Tamaríz, siempre hemos soñado con un mundo mejor ‘por arte de magia’, así que tal vez habría que añadir esta disciplina al listado tradicional de las artes varias.

"Un buen mago siempre tiene una opción b y hasta una opción c"

En nuestra ciudad portuaria se va a celebrar en la primera quincena de abril el IV Festival Internacional Cartagena es Magia, y por eso hoy doy cuenta en estas líneas de mi encuentro con el alma y motor de estas jornadas que tanta expectación generan entre los profesionales y los aficionados a las increíbles ondas de las muchas baritas mágicas que van a desfilar por las calles y teatros de la ciudad. La fotografía se la hago a Abel en una de las sedes del festival: el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Es el mago por excelencia del Campo de Cartagena, su familia es de Dolores de Pacheco y de la ciudad. Cuenta con la admiración de niños, jóvenes y mayores, pero sus actuaciones entre los niños han divertido a varias generaciones. La afición por la magia le cautivó de manera muy temprana, desde un regalo que le hicieron con siete años: la enciclopedia Magia para Niños.

Un niño prodigio

Con nueve años entró a formarse en la escuela de magia de Juan Tamarit y a partir de ahí ya no paró de investigar, aprender y entretener a cuantos le rodeaban con sus trucos, ingenios y con ese don de gentes y dominio del espectáculo y la teatralidad que le caracteriza. Como anécdota, me cuenta que en su propia fiesta de comunión, el mago que amenizó la velada fue él mismo.

Con 10 años actuó en la inauguración del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, dentro del programa 'Veo Veo' de Teresa Rabal. Ya con ocho años había entrado a estudiar percusión en el Conservatorio de Música, tiene estudios superiores de Audiovisuales. Y también tocó durante unos años en una banda de rock-ska llamada Greskand.

Con 16 años, apadrinado por el mago Jorge Blas, actuó en el Teatro Circo

Con 16 años, apadrinado por el mago Jorge Blas, actuó en el Teatro Circo. A los 18 ya se hizo autónomo y actuó por localidades de Murcia, Alicante, Almería y Albacete.

No es de extrañar que en la actualidad haga más de 250 bolos al año, lo que convierte su magia en una actividad casi frenética e incansable, siempre sin perder su cortesía, amabilidad y ese brillo simpático de sus ojos. En el 2019 ganó el Premio Murcia Joven de Artes Escénicas y hoy día es, sin lugar a dudas, el rey absoluto de las actuaciones en comuniones, festivales y multitud de eventos festivos y culturales, con especial predilección por las actuaciones solidarios para organizaciones como Cruz Roja, Pupa Clown, Apanda y múltiples colegios. También ha colaborado con diversas orquestas y bandas de música.

"Nuestra competitiviad es sana"

En nuestra conversación aprendo cosas desconocidas por mí de todo este mundo mágico en el que Abel se desenvuelve. Me llama la atención que haya tiendas de magia al por mayor, en las que los magos profesionales van a comprar nuevos trucos, con el material adecuado y con los derechos que hay que adquirir para ponen en práctica los trucos que han registrado los magos creadores.

Me sorprende este nivel de apoyo y asesoramiento a los magos por parte de sus colegas. Salvando las distancias, creo que hay mucha más colaboración entre colegas que en el resto de las artes escénicas y demás disciplinas artísticas: "Creo que hay menos competitividad o que es más sana en este mundo de la magia", me confiesa.

"La ilusión es esa capacidad que ciega y engatusa; en realidad la magia es una disciplina escénica"

Como es previsible, mi conversación con un mago me lleva a interesarme por los trucos y me sorprende lo que me dice: "El truco está preparado y ensayado al milímetro, no deja de ser un engaño para el ojo, un movimiento rápido de las manos, un ángulo fuera de la visión del espectador, pero siempre puede fallar. Lo que pasa es que un buen mago siempre tiene una opción be y hasta una opción ce. Lo fundamental es que el público no lo note y eso lo dan las tablas. La ilusión es esa capacidad que ciega y engatusa, en realidad la magia es una disciplina escénica; con el cuerpo, los objetos y la palabra se hace creer al espectador que sucede lo que no sucede, que lo que parece imosible pasa en realidad. Al final, lo fundamental es practicar, ensayar contínuamente».

La magia invade la ciudad portuaria

A su profesionalidad en las artes mágicas, al dominio del escenario y a su simpatía y don de gentes con el público, hay que añadir su capacidad organizativa; de otra manera sería imposible organizar y dirigir un evento como este festival de magia que va a celebrarse en Cartagena en los próximos días. La magia va a dominar los escenarios del Luzzy, del Auditorio El Batel y de las calles de la ciudad, una ocasión para disfrutar en familia y para ver las actuaciones de los mejores magos del mundo.

Habrá actuaciones de los maestros más reconocidos, de los campeones mundiales y expertos en escapismo colgados de una grúa

Que sea la cuarta edición evidencia ya la consolidación de este festival que se convierte en un buen reclamo también para los turistas que estos días vendrán a la ciudad.

Habrá actuaciones de los maestros más reconocidos, de los campeones mundiales en diferentes certámenes y hasta de expertos en escapismo colgados de una grúa gigante frente al Palacio Consistorial. No faltarán sorprendentes espectáculos en distintas calles y plazas que en los próximos días transformarán la ciudad en un gran espectáculo total lleno de propuestas sorprendentes para gozo de niños, jóvenes y adultos.

Y todo gracias a este niño prodigio que está dedicando su vida y su energía a crear un mundo lleno de sorpresas, colores, ingenio y magia desbordante. Y muy buena gente, de la que hace falta.