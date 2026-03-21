El Palacio Almudí recorre las convulsiones de la pintura del siglo XXI con la exposición 'Tras esa montaña hay otra' en Murcia

El arte es el mejor medio para captar el ánimo de toda una época. Lo dijo el documentalista británico Adam Curtis y ahora, la exposición 'Tras esa montaña hay otra' abre sus puertas en el Palacio Almudí para recorrer la evolución de la pintura en España durante este primer cuarto del siglo XXI. Se trata de la retrospectiva artística de la etapa histórica más reciente con obras de hasta 25 artistas nacionales e internacionales. Sus producciones reflejan la convulsión por la que ha transitado la pintura incorporando nuevas técnicas, temáticas, y expresiones atravesadas por los cambios en el mercado del arte y las crisis económicas que también acarrean cismas culturales.

Los comisarios de la exposición Nacho Ruiz y Carolina Parra (T20 Producciones) analizan en esta nueva muestra cómo la pintura española ha transpirado todos esos cambios. Hasta el 10 de mayo, será visitable en el espacio museístico.

El concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés, admira una escultura junto al comisario de la exposición y director de la galería T20, Nacho Ruiz en la inauguración de la exposición este viernes. / L.O

Parte del contexto artístico de comienzos de siglo marcado por el protagonismo de disciplinas como la instalación, el vídeo o la fotografía, y avanza hasta la actualidad, poniendo el foco en el renovado interés por la pintura tras la crisis de 2008. Este proceso ha dado lugar a nuevas formas de entender el medio, en un escenario en el que conviven diferentes lenguajes y planteamientos.

La exposición reúne obras de Miguel Fructuoso, Fernando Vélez Castro, Daniel G. Verbis, Guillermo Mora, María Carbonell, Sonia Navarro, Guillermo Velasco, Elvira Amor, Nicholas Woods, José Maldonado, Abdul Vas, Santiago Yáñez, Yann Leto, Diego Balazs, Ángeles Agrela, Gala Knörr y Nico Munuera, entre otros artistas presentes en la muestra.

La muestra incorpora piezas de colecciones particulares murcianas permiten reflexionar sobre la relevancia del coleccionismo en la Región

A través de las obras expuestas, el proyecto aborda distintas tendencias de la pintura contemporánea en España, desde propuestas figurativas hasta planteamientos más experimentales vinculados a la pintura expandida, así como las formas en las que los artistas han revisado el propio soporte y sus posibilidades expresivas.

La muestra incorpora además piezas procedentes de colecciones particulares murcianas, lo que permite introducir una reflexión sobre la relevancia del coleccionismo en la Región y su contribución a la conservación y difusión del arte contemporáneo, reforzando el vínculo entre la creación artística y el contexto local.

El catálogo de ‘Tras esa montaña hay otra' fue presentado en la feria internacional ARCO Madrid con el fin de hacer despegar su proyección internacional.