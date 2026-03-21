Leonor Watling: "Cuando deberíamos estar remando juntos, tres presidentes destruyen todo sin consecuencias"

Después de más de 15 años cruzándose en escenarios y conversaciones, la actriz y cantante Leonor Watling (Marlango) y el músico y productor estadounidense Leo Sidran cumplen por fin aquella promesa de hacer algo juntos. El resultado es Leo & Leo (Bonsai Music), un álbum cocinado a fuego lento con el que aterrizan en el Murcia Jazz Festival.

Pocas figuras en el panorama cultural español poseen la capacidad de transitar entre disciplinas con la naturalidad de Leonor Watling. Reconocida internacionalmente como una de las actrices más magnéticas de su generación —musa de Almodóvar en Hable con ella y rostro imprescindible del cine europeo—, ha demostrado que su voz no solo pertenece a la pantalla, sino también al escenario y a la página escrita. Tras años liderando Marlango, donde fusionó el jazz y el pop con una elegancia melancólica, Leonor se aventura ahora en Leo & Leo con Leo Sidran (ganador del Grammy Latino cuyos créditos incluyen la coproducción de la canción ganadora del Oscar Al otro lado del río), quien le puso todo su repertorio delante y le pidió escoger un puñado de canciones para hacerlas juntos, grabándolas acompañados por la sofisticada y cálida banda europea de Sidran: The Groovy French Band. Lo que comenzó como una colaboración puntual ha florecido en un proyecto en que la química personal se traduce en música de profunda belleza.

El álbum cuenta con colaboraciones estelares de amigos y compañeros como Jorge Drexler, Kevin Johansen y Javi Peña, que aportan matices únicos al repertorio y refuerzan la dimensión internacional del proyecto. El resultado es una sofisticada experiencia musical, marcada por un sonido aterciopelado que seduce desde el primer compás. Leo & Leo responden al alimón nuestra entrevista.

¿Cómo os habéis encontrado? ¿Quiénes son Leo & Leo? ¿Hubo un momento específico o una conversación que os hizo decir "¡ahora!"? ¿Es solo algo puntual o se irá viendo?

Leo Watling: Nos conocimos por Jorge Drexler, y ahora tenemos muchos amigos comunes. Siempre he admirado mucho a Leo como instrumentista (como batería con Ben Sidran) y como compositor. Leo produjo Al otro lado del río, y durante muchos años nos hemos visto cuando venían a tocar. Desde hace tiempo me invita a cantar alguna canción en sus conciertos (empezamos con Entre chien et loup), y él ha participado con Marlango (aunque no hemos coincidido en conciertos). Este proyecto viene de disfrutar mucho escuchando a Leo y The Groovy French Band ¡y de querer cantar esas canciones! ¡Ya veremos dónde va!

Leo Sidran: Yo sabía quién era Leonor antes de habernos conocido, porque venía mucho a España y me interesaba saber qué es lo que pasaba aquí. Cuando sacaron el primer disco de Marlango me parecía interesante lo que estaba haciendo. Unos años después nos conocimos por Jorge, y desde entonces hemos sido amigos, hablando siempre de que algún día habría que hacer algún proyecto juntos… Hasta que de repente algún día llegó a venir.

El disco lo habéis grabado en tres días, y os lo pagáis vosotros. ¿Queríais que fuera un proyecto independiente, o ni siquiera os lo planteasteis? ¿Cómo lo describís?

Leo S: Yo siempre he tenido una mentalidad bastante independiente en cuanto a hacer los discos. Mi padre lleva pagando sus propios discos desde los 80, y me enseñó el valor que tiene ser independiente, así que cuando surgió la posibilidad de hacer un disco juntos, yo lo tenía muy claro: que podríamos gestionar nosotros mismos, y después encontrar la manera de sacarlo.

Se dice que este disco nació de la amistad. ¿Cómo cambia la dinámica de trabajo cuando grabas con alguien que conoce tus gustos tan bien como un amigo de toda la vida?

Leo W: En el estudio y en el escenario se crean relaciones paralelas a la amistad; se basan en la complicidad musical, en si te entiendes y te gusta lo que escuchas. La amistad es maravillosa para cuando vas a probar sonido o te sientas a cenar después de un concierto.

Leo S: De hecho, yo diría que tanto la música como la amistad han mejorado con este proyecto.

En el estudio y en el escenario se crean unas relaciones paralelas a la amistad

El álbum presenta colaboraciones de Jorge Drexler, Kevin Johansen y Javi Peña. ¿Pasaban por allí o fue buscado?

Leo W: Fue buscado. Javi Peña ha sido muy importante en este proyecto; la primera vez que tocamos juntos con Leo fue con su trío (¡el de Javi!), y además de tocar en varias canciones, nos ha ayudado mucho con todo tipo de favores logísticos. Es muy generoso, además de increíblemente talentoso. Kevin Johansen es otro músico y amigo que compartimos Leo y yo, ¡y Jorge no tuvo opción!

Sidran tiene un pie en Nueva York y otro en el mundo; Watling tiene esa elegancia europea. ¿Cómo fue encontrar ese lenguaje común que fluye entre el inglés, el castellano y ese ‘toque francés’?

Leo S: A mí me encanta conectarme con la gente; se logra tocando, conversando, viajando, compartiendo mesa… Para mí se trata de buscar el lenguaje común entre la gente para entendernos, pero es verdad que desde la primera vez que vine a España (¡en el 93!) sentía que este es mi sitio, y desde entonces he llevado una especie de doble vida entre España y los EEUU.

Leo W: ¡Gracias por ese adjetivo! Nos unen muchas cosas: un gusto musical muy parecido, el bilingüismo (que compartimos con Kevin Johansen), la edad (vaaale, Leo es un poco..., un poco más joven) y las ganas de pasarlo muy bien haciendo música.

El título It’s Never Too Late suena casi como un mantra. ¿Es una reivindicación de que el jazz y la música cocinada a fuego lento no tienen fecha de caducidad?

Leo W: Leo escribió esta canción porque yo me estaba sacando el carnet de conducir el verano antes de grabar, jajaja, con 49 años, y me dijo: "Nunca es demasiado tarde". Y es verdad, para casi nada es demasiado tarde.

Somehow they understand: Esta frase del disco sugiere una conexión casi mística. ¿Sentís que el público conecta con este proyecto desde un lugar más vulnerable que en vuestros trabajos anteriores?

Leo W: Esta canción es la primera que escribimos juntos. Por WhatsApp, empezó con una idea sobre las cosas que uno va entendiendo con el paso del tiempo y se acabó convirtiendo en una especie de pequeña comedia romántica.

-Entre chien et loup: Este concepto francés define ese momento mágico del crepúsculo. ¿Es esa ‘hora azul’ el hábitat natural de vuestra música?

Leo W: Esa es una de mis canciones favoritas, y la primera que canté con Leo. Personalmente, me parece que, igual que no hay horario para los estados de ánimo, tampoco los hay para la música. Depende de cuándo lo escuches; se acomoda a lo que necesites.

Nos unen un gusto musical parecido, el bilingüismo… y las ganas de pasarlo bien haciendo música

Al trabajar con The Groovy French Band, el sonido se vuelve orgánico y sofisticado. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Buscabais esa imperfección perfecta del directo?

Leo W: Fue una petición a Leo como productor. Le pedí grabar todos juntos con sus músicos franceses. Me encanta cómo tocan juntos y cómo suenan.Leonor, tu carrera actoral siempre parece informar tu forma de cantar. ¿Ves cada canción de este disco como un pequeño cortometraje o una escena de una película de la Nouvelle Vague?

Leo W: ¡Me interesa más lo que le parece al que lo escucha! Lo que propones me encanta, y es cierto que las letras de Leo son muy visuales.

Tras una etapa larguísima y exitosa con Marlango, ¿qué te aporta este proyecto con Leo que no podías explorar antes?

Leo W: Cantar estas canciones que me encantan y compartir escenario con Leo y The Groovy French Band, y echaba mucho de menos cantar.

¿Sientes que este proyecto es una ‘reinvención’ o simplemente un regreso a casa, a las influencias que siempre estuvieron ahí?

Leo W: La verdad, ninguna de las dos cosas… Un paso más, aprender, avanzar… No tiene tanta reflexión.

Si este disco fuera la banda sonora de una película que aún no se ha filmado, ¿en qué ciudad transcurriría y qué estarían haciendo los protagonistas?

Leo W: ¡Uy, qué bueno! Se aceptan todas las respuestas; ¡la que más nos guste será premiada!

Un par de décadas después de leer el manifiesto contra la guerra de Irak en los Premios Goya de 2003, ¿qué sensaciones tienes sobre la actual crisis mundial?

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Leo W: Sensaciones… Creo que la que tenemos el 90% de la población: shock, incredulidad, espanto, horror e impotencia. 23 años después, cuando deberíamos estar remando juntos para que todos podamos tener el mejor nivel de vida posible, cuando el cambio climático es un problema incuestionable…, tres presidentes destruyen todo sin consecuencias, o sin que parezca que nadie pueda hacer nada.