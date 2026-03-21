Fernando Rubio & The Inner Demons: clásicos instantáneos

El último álbum de Fernando Rubio & The Inner Demons, Luzzy, es en directo. Editado por Perdición, incluye 16 canciones del concierto que ofrecieron el 7 de noviembre de 2024 en el 43.º Cartagena Jazz Festival.

Se trata de un clásico instantáneo del que se degusta todo, especialmente esas piezas que se enredan en lo más profundo del alma y crecen con cada nota y cada estrofa. Juan Carlos Sánchez, además del sonido en directo, hizo una excelente grabación por pistas, que Fernando, el león de Cartagena, ha mezclado y masterizado.

Fernando Rubio (voz, guitarra y armónica) y sus Inner Demons (Paco Del Cerro, batería y coros; Joaquín Talismán, guitarra y coros; Román García, bajo y coros; Carlos Campoy, teclados, percusión y coros) enfocaron ese concierto como una presentación de Stay Cool, así que predominan las canciones de lo que era su último álbum en ese momento, después de la gira nacional en el circuito GPS.

El resto se completó con canciones de otros discos y algunas versiones que siempre les gusta tocar, buscando amenidad y variedad de estilos e intensidades, con unas dinámicas que permiten pasar de un fraseo improvisado indescriptiblemente excéntrico a la pasión pura en el inmediato aliento posterior.

Los pilló en muy buena forma después de un año de muchos conciertos, y fue cálido, en casa y con un público muy cariñoso y entregado. El resultado deja sin aliento, un disco indispensable.

Rebosante de creatividad, inspirador y conmovedor, “Luzzy”, dedicado a Nacho Para, líder de Bantastic Fand (de la que Fernando también formó parte), es una escucha imprescindible en la que sumergirse durante horas para sentir cómo el espíritu se eleva. Demuestra una vez más que Fernando Rubio es uno de los grandes músicos de su generación, un pura raza tostado al sol del Mediterráneo.

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Recuperarán canciones que hace años no tocan, con los Inner Demons al completo. A todo ello se suma la sensación de estar ante un documento que trasciende lo meramente musical: Luzzy captura un instante irrepetible, una comunión perfecta entre banda y público que queda fijada con una naturalidad poco habitual. Es, en última instancia, un disco que no solo se escucha, sino que se revive, y que seguirá creciendo con cada nueva aproximación.